На этой прогулке вы увидите все главные достопримечательности центра — Императорский собор, дома Гёте и Ротшильдов, Паульскирхе, здание биржи и не только. Подниметесь на две смотровые площадки и полюбуетесь Франкфуртом с высоты птичьего полёта. И конечно, узнаете больше о городской истории!
Описание экскурсии
- Начнём на Римской площади у старинной ратуши и отправимся к Императорскому собору
- Поднимемся на смотровую площадку в башне на высоте 75 метров
- Пройдём мимо уникального музея современного искусства и Паульскирхе к дому, где родился Гёте
- Вы увидите комплекс Гауптвахты, самую большую лютеранскую церковь города и неоренессансное здание биржи
- По самой известной и дорогой торговой улице города Цайль прогуляемся к зданию Старой оперы. После — в квартал банков-небоскрёбов
- Посетим смотровую площадку небоскрёба Майнтауэр и полюбуемся «Франкфуртской лестницей» Хубера
- По пути посмотрим на памятник Шиллеру, особняк Ротшильдов
- После перехода Майна по Старому мосту — прогулка вдоль музейной набережной Шаумайнкай
Организационные детали
Дополнительные расходы:
- Подъём на Майнтауэр: взрослый — €9, льготный — €6
- Подъём на башню Императорского собора: взрослый — €3, льготный — €2 по будням, €5 и €3 соответственно по выходным
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваш гид во Франкфурте-на-Майне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Я учился на историческом факультете, затем в аспирантуре и докторантуре по философии в России и на юридическом и философском факультетах в Германии. Читаю лекции по истории, философии, литературе и выступаю с докладами на русском и немецком языке. Гидом работаю с 2005 года.
от €169 за экскурсию