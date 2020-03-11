49 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

За пару часов у вас сложится объемное впечатление о финансовой столице Европы - вы прогуляетесь по историческому центру, узнаете о знаменитой франкфуртской бирже и познакомитесь с древнеримской страницей истории города. Я покажу вам также волшебный уголок Франкфурта, уцелевший во время войны, а также с радостью посоветую Kneipe с традиционной едой и напитками.

Что вас ожидает

Финансовая столица Европы

Вы увидите единственные в Германии небоскребы и их обитателей, знаменитый выставочный центр, существующий со времен средневековья, а также узнаете, как родилась франкфуртская биржа и доросла до мирового уровня за какие-то 500 лет. В результате вы поймете, почему из 10 мировых банков 2 находится во Франкфурте.

Город мыслителей и поэтов

Я познакомлю вас со Старой оперой и её непростой историей, расскажу о поэтах и мыслителях, судьбы которых связаны с городом. Вы прогуляетесь по набережной музеев и увидите нашу гордость – Майн с видом на скайлайн. По пути попробуете местные кулинарные штучки и яблочное вино (для самых храбрых либо очень любопытных).

Колыбель истории

Вы увидите останки первых строений 1 века нашей эры в самом сердце старого города; новый проект восстановления исторического центра; собор, где проводились выборы и коронации императоров Священной Римской империи и главную площадь, на которой устраивали первые ярмарки, а также многое другое, притаившееся на пути.

Встреча с человеком, влюбленным во Франкфурт

Я рьяный путешественник, обожаю историю, очень люблю пиво и Франкфурт (где смайлик, который отводит глаза и водит полукруги ножкой?). Историю города и близлежащих городов и городишек, которые совместно образуют «самый маленький в Европе метрополис» с 2 миллионами «кочующих» во Франкфурт на работу, учила честно еще перед переездом, 14 лет назад. А теперь к ней добавилось собрание веселых, познавательных, казусных и невероятных историй, которыми я с вами с удовольствием поделюсь!

С нетерпением жду встречи!