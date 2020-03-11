49 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Познакомиться с Франкфуртом за 2 часа

Содержательная, веселая и вкусная прогулка по городу

Алёна
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Алёна – ваш гид
За пару часов у вас сложится объемное впечатление о финансовой столице Европы - вы прогуляетесь по историческому центру, узнаете о знаменитой франкфуртской бирже и познакомитесь с древнеримской страницей истории города.

Я покажу вам также волшебный уголок Франкфурта, уцелевший во время войны, а также с радостью посоветую Kneipe с традиционной едой и напитками.
От 104 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 15 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии49 отзывов
4.92
Познакомиться с Франкфуртом за 2 часа
Познакомиться с Франкфуртом за 2 часа

Что вас ожидает

Финансовая столица Европы
Вы увидите единственные в Германии небоскребы и их обитателей, знаменитый выставочный центр, существующий со времен средневековья, а также узнаете, как родилась франкфуртская биржа и доросла до мирового уровня за какие-то 500 лет. В результате вы поймете, почему из 10 мировых банков 2 находится во Франкфурте.

Город мыслителей и поэтов
Я познакомлю вас со Старой оперой и её непростой историей, расскажу о поэтах и мыслителях, судьбы которых связаны с городом. Вы прогуляетесь по набережной музеев и увидите нашу гордость – Майн с видом на скайлайн. По пути попробуете местные кулинарные штучки и яблочное вино (для самых храбрых либо очень любопытных).

Колыбель истории
Вы увидите останки первых строений 1 века нашей эры в самом сердце старого города; новый проект восстановления исторического центра; собор, где проводились выборы и коронации императоров Священной Римской империи и главную площадь, на которой устраивали первые ярмарки, а также многое другое, притаившееся на пути.

Встреча с человеком, влюбленным во Франкфурт
Я рьяный путешественник, обожаю историю, очень люблю пиво и Франкфурт (где смайлик, который отводит глаза и водит полукруги ножкой?). Историю города и близлежащих городов и городишек, которые совместно образуют «самый маленький в Европе метрополис» с 2 миллионами «кочующих» во Франкфурт на работу, учила честно еще перед переездом, 14 лет назад. А теперь к ней добавилось собрание веселых, познавательных, казусных и невероятных историй, которыми я с вами с удовольствием поделюсь!

С нетерпением жду встречи!

Познакомиться с Франкфуртом за 2 часа
Познакомиться с Франкфуртом за 2 часа

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алёна
Алёна
Добро пожаловать! Меня зовут Алёна (Елена, Олена, Helenà, Èlena, レナ) Учила и учу языки, начала скромно с ангийского, к нему навязали японский, потом был немецкий, сейчас французский с италянским (очень не советую комбинировать, честно!) Обожаю историю и часто хожу на прогулки с профессиональными гидами, чтобы узнать больше, и конечно "где тут выдумка, где ложь" в городских легендах. По профессии я переводчик-преподаватель, по признанию путешественник, поэтому знаю как это не просто бывает и как важно и здорово найти человека, который поможет разобраться в картах, траспорте, обычаях и табу. Если у Вас есть вопросы не по истории, а просто организационные - с удовольствием помогу! С нетерпением жду встречи!
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49 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2020
Экскурсия началась вовремя и продлилась более 2-х часов, несмотря на дождливую погоду. Нам удалось пройти по центру города и подняться на смотровую площадку. Информация была дозирована и интересна. Экскурсовод Алена была доброжелательна, отзывчива, хорошо и с желанием рассказывала. Нас было четверо и все остались довольны! Спасибо!
1 февраля 2020
В первую очередь понравился сам город, остановились в центре, но благодаря экскурсии и экскурсоводу, теперь владеем информацией о нахождении основных достопримечательностей, их истории и можем в следущие дни самостоятельно планировать маршруты, что очень важно, когда посещаешь город в первый раз. Рекомендую всем эту экскурсию с экскурсоводом Алёной, приятная девушка, интересно слушать информацию.
20 января 2020
Всё понравилось , гид Алёна очень лояльна , дружелюбна. Интересно и динамично провела экскурсию, всем советую.
7 января 2020
Нам понравилась экскурсия, которую подготовила для нас Алена. С ней было очень комфортно, человек приятный, информация дается легко, структурировано и непринужденно, как беседа. Не смотря на малоприятную погоду и нашего ребенка( 5 лет), который в этот день был взбудораженным, впечатления остались только приятные. Продуманный маршрут, маленькие веселые истории, прикрепленные к этому старые фотографии, которые показывала нам Алена, ее грамотная речь вызывают только уважение. Алена спасибо за замечательных 2 часа, как появится возможность у нас снова стать гостями Вашего города, мы продолжим нашу беседу))
2 января 2020
Алёна прекрасный рассказчик! Живой, интересный диалог на многие темы. Некоторые моменты были для нас открытием, хотя регулярно бываем в Германии. Не чувствовалось регламента времени, получили интересующие подсказки и наводки на следующие дни . С удовольствием отправимся с данным гидом на другую экскурсию.
1 января 2020
Спасибо,Алене ,за прекрасную экскурсию. Все было познавательно и интересно.Огромное спасибо за рекомендации, с удовольствием всем воспользовались.
20 декабря 2019
Все хорошо!
7 декабря 2019
Алена-прекрасный гид! Экскурсия, несмотря на холодную погоду, пролетела незаметно. Франкфурт останется в памяти, как город со своим характером, а не просто транзитный пункт с хорошим аэропортом.
5 декабря 2019
Экскурсия оправдала ожидания полностью: была не утомительная, познавательная, чувствовалось, что гид Алена увлечена своей работой и смогла на 100 процентов выполнить цель - за 2 часа создать полное впечатление о Франкфурте.
30 ноября 2019
Реально глубокие знания, Алёна отлично провела экскурсию, а мы отлично провели время, которое пролетело незаметно (на некоторых экскурсиях оно длится бесконечно, ну вы принимаете). Однозначно рекомендуем Воспользоваться ее талантом рассказчика для пополнения вашей картины мира! Алёна, спасибо Вам большое!
Ещё 39 отзывов

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Это место, где творилась немецкая история, печатались первые книги, рождались философские теории и появилась европейская валютная биржа. Франкфурт чрезвычайно многогранен — ухватить все его амплуа сразу нелегко, особенно если вы здесь впервые. Я проведу вас маршрутом, который даст полное представление о городе: почему Франкфурт считают финансовой столицей Европы, имперским, музыкальным и поэтичным городом.

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