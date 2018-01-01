Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Гамбурга

Мёльн и Ратцебург - путешествие по герцогству Лауэнбург

Мёльн и Ратцебург - путешествие по герцогству Лауэнбург
Мёльн и Ратцебург - путешествие по герцогству Лауэнбург
Мёльн и Ратцебург - путешествие по герцогству Лауэнбург
Мёльн и Ратцебург - путешествие по герцогству Лауэнбург
Мёльн и Ратцебург - путешествие по герцогству Лауэнбург
Мёльн и Ратцебург - путешествие по герцогству Лауэнбург
Мёльн и Ратцебург - путешествие по герцогству Лауэнбург
На территории природного парка Лауэнбургские озёра недалеко от Гамбурга живут спокойной жизнью два маленьких живописных города: Мёльн и Ратцебург.
Мёльн прославился в стране своим известным жителем — шутом и балагуром Тилем Уленшпигелем.
А Ратцебург - значимым средневековым Собором и необычным расположением на Ратцебургском озере.
Но это далеко не всё, чем интересны эти города.
Из Гамбурга до Мёльна мы доберёмся за один час и пойдём гулять по маленькому городу из красного кирпича.
Увидим уютную Ратушную площадь со столбом позора и обязательно потрём кончик башмака у скульптуры Тилю Уленшпигелю.
Конечно же, я расскажу вам об этом бродяге и персонаже средневековых легенд, его многочисленных проделках, которые вызывали злость и негодование жителей Мёльна и не только. Здесь он умер от чумы, и мы посетим странную могилу Тиля Уленшпигеля.
Обязательно зайдём в церковь Святого Николая, в которой сохранилось много старинных ценностей.
Потом мы проедем 14 км до города Ратцебурга.
Ратцебург знаменит своими горячими источниками и является курортом.
Лежит на Ратцебургском озере, соединён с берегами тремя дамбами, поэтому его называют город — остров.
Это маленький город со множеством культурных ценностей. Три значимых музея, церкви и главный собор романском стиле, который сохранился почти в оригинальном виде с 12 века. Его мы обязательно посетим.
В Ратцебурге провёл своё детство известный северо-немецкий скульптор Эрнст Барлах, чей фахверковый дом-музей мы тоже увидим.
Прогуляемся по берегу живописного Ратцебургского озера и посмотрим на памятник основателю города — герцогу Генриху Льву.
А перед возвращением в Гамбург сможем пообедать в ресторане на берегу и отведать местный деликатес — рыбу ряпушку из семейства лососёвых.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида и автомобиль
Что не входит
  • Питание по желанию клиента
Место начала и завершения?
По желанию клиента
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день и в любое время
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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