Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Гамбурга

На территории природного парка Лауэнбургские озёра недалеко от Гамбурга живут спокойной жизнью два маленьких живописных города: Мёльн и Ратцебург.

Мёльн прославился в стране своим известным жителем — шутом и балагуром Тилем Уленшпигелем.

А Ратцебург - значимым средневековым Собором и необычным расположением на Ратцебургском озере.

Но это далеко не всё, чем интересны эти города.

Из Гамбурга до Мёльна мы доберёмся за один час и пойдём гулять по маленькому городу из красного кирпича.

Увидим уютную Ратушную площадь со столбом позора и обязательно потрём кончик башмака у скульптуры Тилю Уленшпигелю.

Конечно же, я расскажу вам об этом бродяге и персонаже средневековых легенд, его многочисленных проделках, которые вызывали злость и негодование жителей Мёльна и не только. Здесь он умер от чумы, и мы посетим странную могилу Тиля Уленшпигеля.

Обязательно зайдём в церковь Святого Николая, в которой сохранилось много старинных ценностей.

Потом мы проедем 14 км до города Ратцебурга.

Ратцебург знаменит своими горячими источниками и является курортом.

Лежит на Ратцебургском озере, соединён с берегами тремя дамбами, поэтому его называют город — остров.

Это маленький город со множеством культурных ценностей. Три значимых музея, церкви и главный собор романском стиле, который сохранился почти в оригинальном виде с 12 века. Его мы обязательно посетим.

В Ратцебурге провёл своё детство известный северо-немецкий скульптор Эрнст Барлах, чей фахверковый дом-музей мы тоже увидим.

Прогуляемся по берегу живописного Ратцебургского озера и посмотрим на памятник основателю города — герцогу Генриху Льву.

А перед возвращением в Гамбург сможем пообедать в ресторане на берегу и отведать местный деликатес — рыбу ряпушку из семейства лососёвых.