А Алтай Влюбиться в Гамбург за один день читать дальше ним приехали в гости. Материал не перегружен исторической информацией, а выглядит, скорее всего, как рассказ горожанина о своём городе. 4,5 часа пролетели незаметно, по ходу экскурсии, могли вносить изменения в маршрут (места, где уже были решили обойти). Экскурсия отличается от многих других. Дима и Настя с самого начала пытаются создать атмосферу встречи со старыми друзьями, которые к

Е Евгения Добро пожаловать в Гамбург читать дальше от видов в целом! Поддерживала живое общение и дала советы по дальнейшему посещению города! Спасибо за рекомендацию ресторана, мы были в восторге 👍🏻😊 Наша группа девчонок (40 😃) остались очень довольны! Ждём фотографии😊 Великолепная экскурсия, много любопытных исторических фактов, прекрасное планирование, чтобы всем было интересно и комфортно. Спасибо большое Екатерина, мы в восторге

А Андрей Гамбург - город мостов, моряков и миллионеров Самые положительные впечатления от встречи с Ириной в Гамбурге: профессионально, доброжелательно, захватывающе интересно. Спасибо!

Ю Юлия Влюбиться в Гамбург за один день Отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Дмитрий интересный собеседник и замечательный компаньон для прогулки

А Алексей Добро пожаловать в Гамбург Превосходно. Мне такой формат экскурсии намного ближе, когда нет скучной истории, но ты погружаешься в вайб города. Время пролетело незаметно будто со старым знакомым. Не бойтесь озвучивать пожелания и Катя легко скорректирует маршут. Очень рекомендую тем, кто хочет познакомиться с Гамбургом

В Вера Мой любимый Гамбург: от центра до окраин И снова я очень довольна уровнем подготовленности гидов в трипстер. Качество стоит цены! Импонирует эмпатия, пунктуальность, сосредоточенность на работе, не было ни одного момента, когда бы гид не ответил на какой - либо вопрос, даже не непосредственно по теме тура.

В Виктория Добро пожаловать в Гамбург Благодарим Екатерину за проведенную экскурсию, было классно, несмотря на дождливую погоду Очень приятная и спокойная девушка. Всей семье и детям (9 лет) зашло. Провели очень комфортно время, как с подругой. Подстраивалась под наши хотелки, отвечала на вопросы.

А Андрей Прогулка по эпохам Гамбурга Это была отличная экскурсия, полная интересных подробностей и юмора. Сами мы живём в Гамбурге, с нами был друг, который в Гамбурге впервые, и наши дети. Понравилось всем, даже детки были заинтересованы, за что Ирине отдельное спасибо!

Д Дина Прогулка по эпохам Гамбурга Я не любитель экскурсий, но мне очень понравилось: много интересной информации, продуманный маршрут, ну и главное - увлеченность Ирины своим делом: даже под дождем она поддерживала бодрый настрой всей нашей компании до самого конца прогулки!