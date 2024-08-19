7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Альтес Ланд - путешествие по самым большим фруктовым садам Европы
Погрузитесь в мир сказочной красоты Альтес Ланда: фахверковые дома, вкусная фермерская кухня и бесконечные сады ждут вас
Начало: По договорённости
Расписание: Каждый день
19 авг в 09:00
26 авг в 09:00
€500 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Люнебург: жемчужина северной Германии, экскурсия из Гамбурга
Погрузитесь в атмосферу средневековья, насладитесь местным пивом и узнайте, почему соль - это белое золото Люнебурга
Начало: По договорённости
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
€250 за всё до 10 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Мёльн и Ратцебург: живописное путешествие по герцогству Лауэнбург
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив Мёльн и Ратцебург. Откройте для себя истории Тиля Уленшпигеля и средневековые сокровища в однодневной экскурсии
Начало: По желанию клиента
Расписание: В любой день и в любое время
19 авг в 09:00
26 авг в 09:00
€435 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Жемчужины Северной Фризии: Хузум и Фридрихштадт - путешествие из Гамбурга
Погрузитесь в атмосферу Северной Германии с экскурсией в Хузум и Фридрихштадт. История, культура и уникальная кухня ждут вас
Начало: По желанию клиента
Расписание: В любой день и в любое время
19 авг в 09:00
26 авг в 09:00
€500 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Гамбургу в категории «На весь день»
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