6 часов

Индивидуальная до 4 чел.

Мёльн и Ратцебург: живописное путешествие по герцогству Лауэнбург Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив Мёльн и Ратцебург. Откройте для себя истории Тиля Уленшпигеля и средневековые сокровища в однодневной экскурсии Начало: По желанию клиента

Расписание: В любой день и в любое время