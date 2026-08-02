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по-настоящему особенной. Она не только познакомила нас с историей и архитектурой города, но и подробно рассказала о его восстановлении после войны, о том, как бывшие складские кварталы были преобразованы в современное жильё, а также о многих других интересных архитектурных особенностях Гамбурга.



Для нас это было особенно ценно, поскольку мы сами занимаемся архитектурой и строительством в Санкт-Петербурге. Евгения с большим профессионализмом и удовольствием отвечала на все наши вопросы, и беседа получилась очень содержательной и увлекательной.



Несколько часов экскурсии пролетели незаметно. Мы получили огромное удовольствие от общения, узнали много нового и увидели Гамбург совершенно с другой стороны. Искренне рекомендуем Евгению всем, кто хочет не просто познакомиться с городом, а по-настоящему понять его историю, архитектуру и дух!