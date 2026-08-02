Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Гамбург
Познакомьтесь с Гамбургом: от Ратуши до района Красных фонарей. Индивидуальный подход и уникальные места ждут вас
Сегодня в 22:00
Завтра в 16:30
от €150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Архитектурная прогулка по Гамбургу
Откройте для себя архитектурные шедевры Гамбурга, включая Чилихаус и Шпринкенхоф. Прогуляйтесь по историческим и современным районам города
Начало: У метро U-1 Meßberg
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:30
от €170 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Влюбиться в Гамбург за один день
Погрузитесь в атмосферу Гамбурга с индивидуальной фото-прогулкой. Исторические места, культурные сокровища и уникальные ракурсы ждут вас
Начало: У Ратуши
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по эпохам Гамбурга
Погрузитесь в историю Гамбурга, узнайте о его величии и драматических событиях, от ганзейских времён до современности
Начало: Перед ратушей Гамбурга
17 авг в 10:00
20 авг в 10:00
от €160 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Гамбург - город мостов, моряков и миллионеров
Погрузитесь в уникальную атмосферу Гамбурга, где каждый уголок рассказывает свою историю о свободе, традициях и культуре
26 сен в 08:00
27 сен в 08:00
от €215 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Гамбургом каждый день
Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Начало: На площадке Flaggenplatz
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:15
Завтра в 15:15
11 авг в 15:15
€40 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Современный Гамбург с архитектором
Погрузитесь в мир современной архитектуры Гамбурга! Узнайте о Хафенсити, Эльбской филармонии и других уникальных объектах с профессиональным архитектором
Начало: У Эльбской филармонии
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
от €170 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Вкус Гамбурга: кулинарное приключение на берегах Эльбы
Погрузитесь в мир гамбургских вкусов с эксклюзивной экскурсией. Дегустации, истории и уникальные впечатления ждут вас
Завтра в 16:00
10 авг в 08:00
от €300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вдоль Эльбы - пешком и на пароме
Прогулка по Эльбе в Гамбурге подарит незабываемые впечатления. Вас ждут индустриальные пейзажи, вкусные фишбретхен и увлекательные истории
Начало: Рядом со станцией метро Landungsbrücken
17 авг в 10:00
20 авг в 10:00
от €150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Кирпичная музыка Гамбурга
Погрузитесь в уникальную атмосферу Гамбурга, пройдя по кирпичным каньонам Шпайхерштадта и современному Хафен-Сити
Начало: Около станции метро Meßberg
17 авг в 10:00
20 авг в 10:00
от €150 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка на речном трамвайчике по портовой гавани и каналам
Приглашаем на незабываемую прогулку по водам Гамбурга, где каждый уголок города раскрывается с новой стороны
26 сен в 11:00
27 сен в 11:00
от €142 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Квартал развлечений, или Где повзрослели «Битлы»
Истории, сюрпризы и исторчиеские места «греховной мили» района Санкт Паули
26 сен в 18:00
27 сен в 18:00
от €215 за всё до 10 чел.
Групповая
до 15 чел.
Свидание с Гамбургом
Начало: Площадка Флаггенплац (выход из метро Юнгфернштиг в...
Расписание: Каждый день, кроме понедельника в 15:15
Завтра в 15:15
11 авг в 15:15
€40 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Гамбургу
Начало: Мёнкебергштрассе 1 (адрес договорной)
Расписание: в любой день, если гид свободен
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Квартал развлечений, или где повзрослели «Битлы»
Начало: Реепербан 1, Гамбург
Расписание: В любой день в вечернее время
15 авг в 09:00
16 авг в 09:00
€180 за всё до 10 чел.
Квест
до 5 чел.
Кайзеры и епископы: квест-экскурсия по старому Гамбургу
Исследовать исторический центр и раскрыть характер города - без гида
Начало: У городской ратуши
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €30 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Архитектурная утопия Гамбурга: район Сити Норд
Погрузитесь в архитектурные эксперименты Сити Норд. Узнайте, как модернизм изменил облик Гамбурга и что ждёт офисные районы в будущем
Начало: У станции Sengelmannstraße
Сегодня в 16:30
Завтра в 11:00
от €170 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
«Малый Иерусалим» в Гамбурге
Познакомьтесь с богатой историей еврейской общины Гамбурга. Узнайте о знаменитых личностях и их вкладе в развитие города
Начало: Недалеко от станции метро Dammtor
26 сен в 08:00
27 сен в 08:00
от €215 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Гамбургом
Влюбись в город за 2 часа: яркие впечатления и неожиданные открытия только для тебя
Начало: На площадке Flaggenplatz
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Гамбург - город мостов, моряков и миллионеров
Начало: Ратхаусмаркт 1, Гамбург
Расписание: Каждый день в любое время
€180 за всё до 10 чел.
Билеты
Гамбург: билет на смотровую Эльбской филармонии и аудиотур по Хафен-Сити
Изучить самый молодой район города, возникший на месте старого порта, и проникнуться его атмосферой
Начало: У Эльбской филармонии
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€14 за билет
Индивидуальная
до 10 чел.
Потусторонняя красота Гамбурга
Исследовать Ольсдорф - самое большое парковое кладбище в мире
Начало: У станции Ohlsdorf
17 авг в 09:00
20 авг в 09:00
от €200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
The Beatles в Гамбурге: sex, drugs, rock-n-roll - 18+
Пройти по следам битлов в самом злачном месте Европы
Начало: У памятника The Beatles
17 авг в 08:00
20 авг в 08:00
от €170 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Эппендорф - от фермерских хозяйств к роскошной архитектуре
Начало: Кайзер-Фридрих-Уфер 3, Гамбург
Расписание: В любой день и в любое время
Завтра в 09:00
28 авг в 09:00
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
«Малый Иерусалим» в Гамбурге - экскурсия по еврейскому кварталу
Начало: Площадь Алленде 3, 20146 Гамбург
Расписание: В любой день и в любое время
Завтра в 09:00
29 авг в 09:00
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка на кораблике по портовой гавани и каналам
Отправьтесь в незабываемое путешествие по водам Гамбурга и откройте для себя скрытые жемчужины города, которые невозможно увидеть с суши
Начало: Причал в порту
Расписание: Каждый день
26 сен в 09:00
27 сен в 09:00
€150 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Экскурсия понравилась. Интересный город. Екатерина рассказала историю, показала все знаковые места. У нас было мало времени, жаль, что не смогли посетить музеи по ее рекомендациям. В Гамбурге были впервые. Благодаря Екатерине появилось желание еще раз приехать сюда.
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Хотим выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Евгении за великолепную экскурсию по Гамбургу!
Евгения — архитектор по образованию, и это сделало экскурсию
Евгения — архитектор по образованию, и это сделало экскурсию
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Спасибо огромное за чудесную прогулку, очень понравилось!
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Прекрасная экскурсия! Гид Елена — профессионал с большой буквы: спокойная, тактичная, очень внимательная к туристам. Информация подается структурированно и увлекательно.
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И
Спасибо Вам большое!
Мы получили огромное удовольствие от экскурсии по Гамбургу с Вами! Это было очень увлекательно, весело и запоминающееся!
Мы получили огромное удовольствие от экскурсии по Гамбургу с Вами! Это было очень увлекательно, весело и запоминающееся!
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L
Labai patiko!
Irina labai linksmas ir pozityvus žmogus, jos ekskursija buvo informatyvi ir įdomi. Sugebėjo sudominti net paauglius.
Rekomenduojame 100%
Очень понравилось!
Ирина очень веселый и позитивный человек, ее экскурсия была познавательной и интересной. Удалось заинтересовать даже подростков.
Мы рекомендуем 100%
Irina labai linksmas ir pozityvus žmogus, jos ekskursija buvo informatyvi ir įdomi. Sugebėjo sudominti net paauglius.
Rekomenduojame 100%
Очень понравилось!
Ирина очень веселый и позитивный человек, ее экскурсия была познавательной и интересной. Удалось заинтересовать даже подростков.
Мы рекомендуем 100%
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О
Вместе с гидом Еленой мы великолепно провели время, узнали много нового из истории и современной жизни Гамбурга, получили прекрасные рекомендации. Было так интересно, что мы забыли о 30-ти градусной жаре) Браво, Елена!
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Д
Живу в Германии много лет и экскурсия была направлена на русскоязычных партнеров разных возрастов из трех разных государств. В восторге
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Комфортно. Для первичного знакомства с Гамбургом очень достойно. Рекомендую
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Нам с дочерью очень понравилась архитектурная прогулка по Гамбургу. Несмотря на плохую погоду, Евгения показала нам все запланированные интересные здания
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Всего 263 отзыва в Гамбурге
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Ответы на вопросы от путешественников по Гамбургу
Самые популярные экскурсии в Гамбурге
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 26:
Сколько стоит экскурсия по Гамбургу в августе 2026
Сейчас в Гамбурге можно забронировать 26 экскурсий и билетов от 14 до 300. Туристы уже оставили гидам 263 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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