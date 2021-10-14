Все экскурсии в Гамбурге
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Гамбурге – доступно 24 экскурсии на 2021 год, 92 ⭐ отзыва, цены от €58. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Гамбурге почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Германии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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4ч
€58
за 1 чел.
Рыбный и ганзейский город Гамбург
Я приглашаю вас на историческо-гастрономическую экскурсию "Рыбный и ганзейский город Гамбург"
Индивидуальная экскурсия
1ч
€88
за 1-6 чел.
Прогулка на кораблике по портовой гавани и каналам
В каждом городе есть его неизведанная сторона, недоступная беглым взглядам туристов
Каждый день
Индивидуальная экскурсия
4ч
€150
за 1-5 чел.
Влюбиться в Гамбург за один день!
Раскрыть секреты исторического и современного города в компании журналиста и фотографа
Индивидуальный тур
3ч
€180
за 1-5 чел.
Кулинарный тур по Гамбургу
На моей экскурсии вы погрузитесь в гастрономический мир Гамбурга
Индивидуальная экскурсия
2ч
€132
за 1-10 чел.
Мой любимый Гамбург: от центра до окраин
Самый английский город Германии, ставший стартовой площадкой для легендарных Beatles
Индивидуальная экскурсия
3ч
€160
за 1-5 чел.
Любек - столица Ганзы на берегу Балтики
Вас ждет прогулка по Любеку, на которой мы погрузимся в историю средневекового города и изучим его необычную...
Индивидуальная экскурсия
1ч
€92
за 1-10 чел.
Прогулка на кораблике по портовой гавани и каналам
Старинные паркгаузы, исторические корабли, доки и причалы — город-порт с необычного ракурса
Индивидуальная экскурсия
7ч
€300
за 1-4 чел.
Альтес Ланд - там, где яблони в цвету
Чтобы разнообразить отдых, отправляйтесь в путешествие по региону Альтес Ланд
Каждый день
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€100
за 1-5 чел.
Добро пожаловать в Гамбург!
Увидеть самые яркие достопримечательности и узнать их историю на обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
3ч
€150
за 1-50 чел.
Каждый день в любое время
Индивидуальная экскурсия
3ч
€156
за 1-10 чел.
Гамбург — город мостов, моряков и миллионеров
Погрузиться в атмосферу независимого портового города на прогулке по самым интересным местам
Индивидуальная экскурсия
3ч
€160
за 1-5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Гамбургу
Гамбург - крупный мегаполис на севере Германии
Индивидуальная экскурсия
2ч
€80
за 1-8 чел.
Прогулка по эпохам Гамбурга
Погрузиться в историю многоликого города на обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
3ч
€350
за 1-5 чел.
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
€120
за 1-5 чел.
Бар-тур по «кварталу красных фонарей» Репербан
Неформальная веселая прогулка по самому злачному району города
Индивидуальный тур
3ч
€169
за 1-5 чел.
Шоппинг тур в Designer Outlet Neumunster в Гамбурге
Посетите один из самых популярных аутлетов, который находится недалеко от Гамбурга
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
€80
за 1-8 чел.
Кирпичная музыка Гамбурга
Насладиться архитектурой и узнать об инженерных решениях в самых известных и атмосферных кварталах
Индивидуальная экскурсия
4ч
€350
за 1-5 чел.
Замок Аренсбург
В рамках экскурсии вы не только посетите красивейший замок Аренсбург, осмотрите частично сохранившиеся...
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
€130
за 1-10 чел.
Квартал развлечений, или где повзрослели «Битлы»
Истории, сюрпризы и исторчиеские места «греховной мили» района Санкт Паули
Индивидуальная экскурсия
2ч
€150
за 1-5 чел.
Гамбург: по пути легендарных Beatles
В рамках нашего Битловского тура, вы сможете погрузиться в историю развития знаменитой группы
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
€200
за 1-5 чел.
Пешеходная экскурсия по Гамбургу
Вас ждет увлекательное пешеходное путешествие по главным гамбургским достопримечательностям
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
€263
за 1-4 чел.
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Гамбургу
Вместе с нашим водителем вы сможете увидеть самые интересные и красивые места Гамбурга, а также узнать...
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
7ч
€250
за 1-10 чел.
Люнебург - жемчужина северной Германии
Вас ждет увлекательная экскурсия по древнему европейскому городу, который находится всего в получасе...
По договоренности с гидом
Индивидуальная экскурсия
3ч
€220
за 1-4 чел.
Автомобильная экскурсия по Гамбургу
На трехчасовой автомобильной экскурсии по Гамбургу вы познакомитесь со всеми его главными достопримечательности...
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Последние отзывы «Экскурсии Гамбурга»
- Отзыв на: Добро пожаловать в Гамбург!ССофья14 октября 2021У нас получилась приятная лёгкая прогулка с прекрасной Екатериной по самому центру Гамбурга! Маршрут экскурсии составлен очень интересно и продуман до мелочей - Екатерина поводила нас по городу таким образом, что внезапно и очень неожиданно открывались потрясающие виды на кирхи, шпили, ратушу и Эльбу. 2, 5 часа пролетели незаметно. Важно отметить, что после экскурсии Екатерина также оставалась на связи и была готова предоставить рекомендации и посоветовать куда ещё можно сходить. Нам немного не хватило дат, имён и исторических фактов, но нам, наверное, следовало самим побольше изучить до начала экскурсии:) Но для первого обзорного знакомства с городом эта экскурсия очень подходит. Отдельное спасибо Екатерине за рекомендации кофеен, ресторанов и прогулки на корабликах, которыми мы с удовольствием воспользовались:)
- ГГевель30 сентября 2021Сказать что экскурсия прошла отлично, это не сказать ничего. Потому что это было супер! Ребята с которыми мы встретились, это Дима и Настя, стали нашими друзьями, причём самыми лучшими. Во всяком случае это было во время нашей с ними экскурсии, скорее даже прогулки по Гамбургу. Ребята влюблены в свой город и влюбили в него нас, за один день. Да за день, потому что экскурсия была так увлекательнa, что мы потеряли счёт времени. Если хотите получить наслаждение от общения, даже не думайте, это Дима и Настя. Беседуя и шутя вы пройдёте все намеченные маршруты и даже не заметите как прошло время. У ребят много планов они увлечены и делают это с удовольствием, хотя это у них любимое хобби. Ответят на все ваши вопросы и многое расскажут. Спасибо Вам огромное ребята за ваш труд. Удачи и успехов Вам. И ещё у нас была замечательная солнечная погода все дни. Гамбург нас всем порадовал. Наталья и Олег. 23-29 сентября 2021г.
- Отзыв на: Мой любимый Гамбург: от центра до окраинЕЕкатерина6 сентября 2021Добрый день! 22 августа 2021 года мы познакомились со знаменитым ганзейским городом Гамбургом, побывав на экскурсии с замечательным гидом и очень интересным человеком Юрием. Город открылся с очень увлекательных и неожиданных сторон, дождь не только этому не помешал, но даже подчеркнул уникальную атмосферу тех мест, где мы побывали. Очень ценной оказалась информация об известных людях, так или иначе связанных с Гамбургом. Как старый, так и современный Гамбург - это открытие. Отдельная наша благодарность Юрию за то, что по его совету мы побывали в еще одном чудесном городе, Любеке, который оставил на нас неизгладимое впечатление. Надеюсь, что наше знакомство с городами Германии продолжится. Спасибо!
- ООксана31 августа 2021Очень понравилась наша увлекательная, познавательная и очень интересная прогулка по Гамбургу с Димой. Несмотря на дождик, 4 часа просто пролетели. Сразу видно, что Дима любит город, к тому же, он очень общительный и весёлый, и очень хороший рассказчик! Казалось, мы просто встретились с давним другом. Мы действительно влюбились в Гамбург! Большое спасибо!
- ЕЕлена27 августа 2021Дмитрий, человек который влюблен в Гамбург и в то что он делает. Настолько всё профессионально, интересно, легко. Как будто встретили старого друга. Хочется опять вернуться в этот город. Мы получили огромное удовольствие! Большое спасибо. Рекомендуем всем. Лена и Вадим (Баден - Баден)
- ООксана16 августа 2021Побывали на экскурсии с Ириной. Супер содержательный и интересный рассказ о жизни Гамбурга, много запоминающихся исторических фактов, разнообразнейшие истории быта, культуры этого интересней шего города. Очень рекомендуем!
- Отзыв на: Прогулка по эпохам ГамбургаЛЛюдмила28 сентября 2020Нам было очень комфортно и интересно с Ириной. Ее рассказ наполнен историями и живыми людьми, а не датами и фактами. Ребенок 10 лет тоже был включен и заинтересован.
- Отзыв на: Добро пожаловать в Гамбург!ИИнесса23 сентября 2020Экскурсия по Гамбургу была прекрасной во всех отношениях! Сама Екатерина, с внешностью ботиччеллиевской Венеры, очень доброжелательная и приятная в общении девушка. Наша прогулка по Гамбургу прошла живо и интересно, общение было очень легким, но в то же время информационно насыщенным. Екатерина рассказывала обо всем на свете - о старых кирхах и суперсовременных зданиях, об исторических событиях и личностях Гамбурга. Екатерина охотно отвечала на все мои вопросы. Так наши обсуждения истории легко сменялись обсуждениями современной гамбургской реальности, что было не менее интересно. И при всем этом, Екатерина очень легко и ненавязчиво фотографировала меня на свою камеру, очень заботливо подсказывая где лучше остановиться, чтобы выбрать лучший ракурс. И хотя это не было основной целью экскурсии и Екатерина не является профессиональным фотографом, она сделала просто шикарные фотографии, за что я ей безмерно благодарна. Три часа пролетели очень быстро, и хотя мы все успели посмотреть, хотелось продолжения:)) От всей души желаю Екатерине новых встреч с туристами и пусть их будет много! Всем рекомендую, честно, не пожалеете!
- WWladislawa8 сентября 2020Ирина, замечательный экскурсовод. Мы остались очень довольны прекрасно приведенной экскурсией.
- MMaia6 августа 2020Ирина - замечательный экскурсовод, грамотный, знающий, приятна в общении, рассказывает всё по делу, без воды, при этом с любопытными подробностями, которые заинтересовали даже нашего восьмилетнего ребёнка. Маршрут был построен под наши запросы, Ирина отвечала на все вопросы, проявила терпение к нашему неспешному темпу, затянувшему экскурсию, быстро реагировала на электронные сообщения. Обязательно порекомендуем Ирину друзьям и сами воспользуемся её услугами в следующих поездках по городам Ганзы.