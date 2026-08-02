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Экскурсии в Гамбурге

Найдено 26 экскурсий в Гамбурге на русском языке, цены от €14. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Добро пожаловать в Гамбург
Пешая
2.5 часа
67 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Гамбург
Познакомьтесь с Гамбургом: от Ратуши до района Красных фонарей. Индивидуальный подход и уникальные места ждут вас
Сегодня в 22:00
Завтра в 16:30
от €150 за всё до 5 чел.
Архитектурная прогулка по Гамбургу
Пешая
2.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Архитектурная прогулка по Гамбургу
Откройте для себя архитектурные шедевры Гамбурга, включая Чилихаус и Шпринкенхоф. Прогуляйтесь по историческим и современным районам города
Начало: У метро U-1 Meßberg
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:30
от €170 за всё до 5 чел.
Влюбиться в Гамбург за один день
Пешая
4 часа
61 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Влюбиться в Гамбург за один день
Погрузитесь в атмосферу Гамбурга с индивидуальной фото-прогулкой. Исторические места, культурные сокровища и уникальные ракурсы ждут вас
Начало: У Ратуши
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €250 за всё до 5 чел.
Прогулка по эпохам Гамбурга
Пешая
2.5 часа
47 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по эпохам Гамбурга
Погрузитесь в историю Гамбурга, узнайте о его величии и драматических событиях, от ганзейских времён до современности
Начало: Перед ратушей Гамбурга
17 авг в 10:00
20 авг в 10:00
от €160 за всё до 2 чел.
Гамбург - город мостов, моряков и миллионеров
Пешая
2 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Гамбург - город мостов, моряков и миллионеров
Погрузитесь в уникальную атмосферу Гамбурга, где каждый уголок рассказывает свою историю о свободе, традициях и культуре
26 сен в 08:00
27 сен в 08:00
от €215 за всё до 10 чел.
Свидание с Гамбургом каждый день
Пешая
2.5 часа
7 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Гамбургом каждый день
Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Начало: На площадке Flaggenplatz
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:15
Завтра в 15:15
11 авг в 15:15
€40 за человека
Современный Гамбург с архитектором
Пешая
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Современный Гамбург с архитектором
Погрузитесь в мир современной архитектуры Гамбурга! Узнайте о Хафенсити, Эльбской филармонии и других уникальных объектах с профессиональным архитектором
Начало: У Эльбской филармонии
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
от €170 за всё до 5 чел.
Вкус Гамбурга: кулинарное приключение на берегах Эльбы
Пешая
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Вкус Гамбурга: кулинарное приключение на берегах Эльбы
Погрузитесь в мир гамбургских вкусов с эксклюзивной экскурсией. Дегустации, истории и уникальные впечатления ждут вас
Завтра в 16:00
10 авг в 08:00
от €300 за всё до 5 чел.
Вдоль Эльбы - пешком и на пароме
На пароме
2.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Вдоль Эльбы - пешком и на пароме
Прогулка по Эльбе в Гамбурге подарит незабываемые впечатления. Вас ждут индустриальные пейзажи, вкусные фишбретхен и увлекательные истории
Начало: Рядом со станцией метро Landungsbrücken
17 авг в 10:00
20 авг в 10:00
от €150 за всё до 10 чел.
Кирпичная музыка Гамбурга
Пешая
Музыкальные теплоходы
2.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Кирпичная музыка Гамбурга
Погрузитесь в уникальную атмосферу Гамбурга, пройдя по кирпичным каньонам Шпайхерштадта и современному Хафен-Сити
Начало: Около станции метро Meßberg
17 авг в 10:00
20 авг в 10:00
от €150 за всё до 2 чел.
Прогулка на речном трамвайчике по портовой гавани и каналам
1 час
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка на речном трамвайчике по портовой гавани и каналам
Приглашаем на незабываемую прогулку по водам Гамбурга, где каждый уголок города раскрывается с новой стороны
26 сен в 11:00
27 сен в 11:00
от €142 за всё до 5 чел.
Квартал развлечений, или Где повзрослели «Битлы»
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Квартал развлечений, или Где повзрослели «Битлы»
Истории, сюрпризы и исторчиеские места «греховной мили» района Санкт Паули
26 сен в 18:00
27 сен в 18:00
от €215 за всё до 10 чел.
Свидание с Гамбургом
Пешая
2 часа
6 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Свидание с Гамбургом
Начало: Площадка Флаггенплац (выход из метро Юнгфернштиг в...
Расписание: Каждый день, кроме понедельника в 15:15
Завтра в 15:15
11 авг в 15:15
€40 за человека
Обзорная экскурсия по Гамбургу
Пешая
2.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Гамбургу
Начало: Мёнкебергштрассе 1 (адрес договорной)
Расписание: в любой день, если гид свободен
€130 за всё до 5 чел.
Квартал развлечений, или где повзрослели «Битлы»
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Квартал развлечений, или где повзрослели «Битлы»
Начало: Реепербан 1, Гамбург
Расписание: В любой день в вечернее время
15 авг в 09:00
16 авг в 09:00
€180 за всё до 10 чел.
Кайзеры и епископы: квест-экскурсия по старому Гамбургу
Пешая
2.5 часа
Квест
до 5 чел.
Кайзеры и епископы: квест-экскурсия по старому Гамбургу
Исследовать исторический центр и раскрыть характер города - без гида
Начало: У городской ратуши
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €30 за всё до 5 чел.
Архитектурная утопия Гамбурга: район Сити Норд
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Архитектурная утопия Гамбурга: район Сити Норд
Погрузитесь в архитектурные эксперименты Сити Норд. Узнайте, как модернизм изменил облик Гамбурга и что ждёт офисные районы в будущем
Начало: У станции Sengelmannstraße
Сегодня в 16:30
Завтра в 11:00
от €170 за всё до 5 чел.
«Малый Иерусалим» в Гамбурге
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
«Малый Иерусалим» в Гамбурге
Познакомьтесь с богатой историей еврейской общины Гамбурга. Узнайте о знаменитых личностях и их вкладе в развитие города
Начало: Недалеко от станции метро Dammtor
26 сен в 08:00
27 сен в 08:00
от €215 за всё до 10 чел.
Личное свидание с Гамбургом
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Гамбургом
Влюбись в город за 2 часа: яркие впечатления и неожиданные открытия только для тебя
Начало: На площадке Flaggenplatz
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €160 за всё до 4 чел.
Гамбург - город мостов, моряков и миллионеров
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Гамбург - город мостов, моряков и миллионеров
Начало: Ратхаусмаркт 1, Гамбург
Расписание: Каждый день в любое время
€180 за всё до 10 чел.
Гамбург: билет на смотровую Эльбской филармонии и аудиотур по Хафен-Сити
Пешая
2 часа
Билеты
Гамбург: билет на смотровую Эльбской филармонии и аудиотур по Хафен-Сити
Изучить самый молодой район города, возникший на месте старого порта, и проникнуться его атмосферой
Начало: У Эльбской филармонии
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€14 за билет
Потусторонняя красота Гамбурга
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Потусторонняя красота Гамбурга
Исследовать Ольсдорф - самое большое парковое кладбище в мире
Начало: У станции Ohlsdorf
17 авг в 09:00
20 авг в 09:00
от €200 за всё до 10 чел.
The Beatles в Гамбурге: sex, drugs, rock-n-roll - 18+
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
The Beatles в Гамбурге: sex, drugs, rock-n-roll - 18+
Пройти по следам битлов в самом злачном месте Европы
Начало: У памятника The Beatles
17 авг в 08:00
20 авг в 08:00
от €170 за всё до 10 чел.
Эппендорф - от фермерских хозяйств к роскошной архитектуре
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Эппендорф - от фермерских хозяйств к роскошной архитектуре
Начало: Кайзер-Фридрих-Уфер 3, Гамбург
Расписание: В любой день и в любое время
Завтра в 09:00
28 авг в 09:00
€180 за всё до 10 чел.
«Малый Иерусалим» в Гамбурге - экскурсия по еврейскому кварталу
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
«Малый Иерусалим» в Гамбурге - экскурсия по еврейскому кварталу
Начало: Площадь Алленде 3, 20146 Гамбург
Расписание: В любой день и в любое время
Завтра в 09:00
29 авг в 09:00
€180 за всё до 10 чел.
Прогулка на кораблике по портовой гавани и каналам
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка на кораблике по портовой гавани и каналам
Отправьтесь в незабываемое путешествие по водам Гамбурга и откройте для себя скрытые жемчужины города, которые невозможно увидеть с суши
Начало: Причал в порту
Расписание: Каждый день
26 сен в 09:00
27 сен в 09:00
€150 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Лариса
Добро пожаловать в Гамбург
Экскурсия понравилась. Интересный город. Екатерина рассказала историю, показала все знаковые места. У нас было мало времени, жаль, что не смогли посетить музеи по ее рекомендациям. В Гамбурге были впервые. Благодаря Екатерине появилось желание еще раз приехать сюда.
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Екатерина
Архитектурная прогулка по Гамбургу
Хотим выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Евгении за великолепную экскурсию по Гамбургу!

Евгения — архитектор по образованию, и это сделало экскурсию
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по-настоящему особенной. Она не только познакомила нас с историей и архитектурой города, но и подробно рассказала о его восстановлении после войны, о том, как бывшие складские кварталы были преобразованы в современное жильё, а также о многих других интересных архитектурных особенностях Гамбурга.

Для нас это было особенно ценно, поскольку мы сами занимаемся архитектурой и строительством в Санкт-Петербурге. Евгения с большим профессионализмом и удовольствием отвечала на все наши вопросы, и беседа получилась очень содержательной и увлекательной.

Несколько часов экскурсии пролетели незаметно. Мы получили огромное удовольствие от общения, узнали много нового и увидели Гамбург совершенно с другой стороны. Искренне рекомендуем Евгению всем, кто хочет не просто познакомиться с городом, а по-настоящему понять его историю, архитектуру и дух!

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Анастасия
Архитектурная прогулка по Гамбургу
Спасибо огромное за чудесную прогулку, очень понравилось!
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Ирина
Свидание с Гамбургом каждый день
Прекрасная экскурсия! Гид Елена — профессионал с большой буквы: спокойная, тактичная, очень внимательная к туристам. Информация подается структурированно и увлекательно.
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Было интересно абсолютно все, даже те факты, которые выходят за рамки стандартного «гайд-бука» про Гамбург. Узнала много нового и расширила кругозор. Классное времяпрепровождение, спасибо!
экскурсия насыщенная, но не утомительная

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И
Прогулка по эпохам Гамбурга
Спасибо Вам большое!
Мы получили огромное удовольствие от экскурсии по Гамбургу с Вами! Это было очень увлекательно, весело и запоминающееся!
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L
Прогулка по эпохам Гамбурга
Labai patiko!
Irina labai linksmas ir pozityvus žmogus, jos ekskursija buvo informatyvi ir įdomi. Sugebėjo sudominti net paauglius.
Rekomenduojame 100%

Очень понравилось!
Ирина очень веселый и позитивный человек, ее экскурсия была познавательной и интересной. Удалось заинтересовать даже подростков.
Мы рекомендуем 100%
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О
Свидание с Гамбургом
Вместе с гидом Еленой мы великолепно провели время, узнали много нового из истории и современной жизни Гамбурга, получили прекрасные рекомендации. Было так интересно, что мы забыли о 30-ти градусной жаре) Браво, Елена!
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Д
Влюбиться в Гамбург за один день
Живу в Германии много лет и экскурсия была направлена на русскоязычных партнеров разных возрастов из трех разных государств. В восторге
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были все. Ребята очень интересные, знают очень много, отвечают на все вопросы, при этом легко, не убивая датами. В город влюбились все. Это была лучшая экскурсия по Гамбургу, на которой я бывал, а бывал я на многих… Подача очень интересная. Спасибо вам огромное за доставленное удовольствие.

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Яна
Добро пожаловать в Гамбург
Комфортно. Для первичного знакомства с Гамбургом очень достойно. Рекомендую
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Ирина
Архитектурная прогулка по Гамбургу
Нам с дочерью очень понравилась архитектурная прогулка по Гамбургу. Несмотря на плохую погоду, Евгения показала нам все запланированные интересные здания
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в Гамбурге. Рассказала об особенностях застройки города. Мы вместе поднялись на смотровую площадку Филармонии.

Евгения - настоящий специалист в архитектурном деле, великолепный рассказчик, интересный собеседник, очень лёгкий в общении человек, просто очаровательная девушка.

Из-за дождя наша прогулка затянулась. Надо отдать должное, что Евгения не считалась со временем, не торопила нас, пока мы пережидали дождь, ответила на все наши вопросы, дала ценные рекомендации по свободному времяпрепровождению в Гамбурге.
Остались самые лучшие впечатления от экскурсии и от гида. Спасибо большое!

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Всего 263 отзыва в Гамбурге

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Ответы на вопросы от путешественников по Гамбургу

Самые популярные экскурсии в Гамбурге
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 26:
  1. Добро пожаловать в Гамбург;
  2. Архитектурная прогулка по Гамбургу;
  3. Влюбиться в Гамбург за один день;
  4. Прогулка по эпохам Гамбурга;
  5. Гамбург - город мостов, моряков и миллионеров.
Сколько стоит экскурсия по Гамбургу в августе 2026
Сейчас в Гамбурге можно забронировать 26 экскурсий и билетов от 14 до 300. Туристы уже оставили гидам 263 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Приглашаем вас познакомиться с Гамбургом и его окрестностями вместе с нами. Наши экскурсии помогут вам получить наилучший опыт изучения Гамбурга по доступным ценам, начиная от €14