Отзыв на: Добро пожаловать в Гамбург! С Софья 5 У нас получилась приятная лёгкая прогулка с прекрасной Екатериной по самому центру Гамбурга! Маршрут экскурсии составлен очень интересно и продуман до мелочей - Екатерина поводила нас по городу таким образом, что внезапно и очень неожиданно открывались потрясающие виды на кирхи, шпили, ратушу и Эльбу. 2, 5 часа пролетели незаметно. Важно отметить, что после экскурсии Екатерина также оставалась на связи и была готова предоставить рекомендации и посоветовать куда ещё можно сходить. Нам немного не хватило дат, имён и исторических фактов, но нам, наверное, следовало самим побольше изучить до начала экскурсии:) Но для первого обзорного знакомства с городом эта экскурсия очень подходит. Отдельное спасибо Екатерине за рекомендации кофеен, ресторанов и прогулки на корабликах, которыми мы с удовольствием воспользовались:)

Отзыв на: Влюбиться в Гамбург за один день! Г Гевель 5 Сказать что экскурсия прошла отлично, это не сказать ничего. Потому что это было супер! Ребята с которыми мы встретились, это Дима и Настя, стали нашими друзьями, причём самыми лучшими. Во всяком случае это было во время нашей с ними экскурсии, скорее даже прогулки по Гамбургу. Ребята влюблены в свой город и влюбили в него нас, за один день. Да за день, потому что экскурсия была так увлекательнa, что мы потеряли счёт времени. Если хотите получить наслаждение от общения, даже не думайте, это Дима и Настя. Беседуя и шутя вы пройдёте все намеченные маршруты и даже не заметите как прошло время. У ребят много планов они увлечены и делают это с удовольствием, хотя это у них любимое хобби. Ответят на все ваши вопросы и многое расскажут. Спасибо Вам огромное ребята за ваш труд. Удачи и успехов Вам. И ещё у нас была замечательная солнечная погода все дни. Гамбург нас всем порадовал. Наталья и Олег. 23-29 сентября 2021г.

Отзыв на: Мой любимый Гамбург: от центра до окраин Е Екатерина 5 Добрый день! 22 августа 2021 года мы познакомились со знаменитым ганзейским городом Гамбургом, побывав на экскурсии с замечательным гидом и очень интересным человеком Юрием. Город открылся с очень увлекательных и неожиданных сторон, дождь не только этому не помешал, но даже подчеркнул уникальную атмосферу тех мест, где мы побывали. Очень ценной оказалась информация об известных людях, так или иначе связанных с Гамбургом. Как старый, так и современный Гамбург - это открытие. Отдельная наша благодарность Юрию за то, что по его совету мы побывали в еще одном чудесном городе, Любеке, который оставил на нас неизгладимое впечатление. Надеюсь, что наше знакомство с городами Германии продолжится. Спасибо!

Отзыв на: Влюбиться в Гамбург за один день! О Оксана 5 Очень понравилась наша увлекательная, познавательная и очень интересная прогулка по Гамбургу с Димой. Несмотря на дождик, 4 часа просто пролетели. Сразу видно, что Дима любит город, к тому же, он очень общительный и весёлый, и очень хороший рассказчик! Казалось, мы просто встретились с давним другом. Мы действительно влюбились в Гамбург! Большое спасибо!

Отзыв на: Влюбиться в Гамбург за один день! Е Елена 5 Дмитрий, человек который влюблен в Гамбург и в то что он делает. Настолько всё профессионально, интересно, легко. Как будто встретили старого друга. Хочется опять вернуться в этот город. Мы получили огромное удовольствие! Большое спасибо. Рекомендуем всем. Лена и Вадим (Баден - Баден)

Отзыв на: Прогулка на кораблике по портовой гавани и каналам О Оксана 5 Побывали на экскурсии с Ириной. Супер содержательный и интересный рассказ о жизни Гамбурга, много запоминающихся исторических фактов, разнообразнейшие истории быта, культуры этого интересней шего города. Очень рекомендуем!

Отзыв на: Прогулка по эпохам Гамбурга Л Людмила 5 Нам было очень комфортно и интересно с Ириной. Ее рассказ наполнен историями и живыми людьми, а не датами и фактами. Ребенок 10 лет тоже был включен и заинтересован.

Отзыв на: Добро пожаловать в Гамбург! И Инесса 5 Экскурсия по Гамбургу была прекрасной во всех отношениях! Сама Екатерина, с внешностью ботиччеллиевской Венеры, очень доброжелательная и приятная в общении девушка. Наша прогулка по Гамбургу прошла живо и интересно, общение было очень легким, но в то же время информационно насыщенным. Екатерина рассказывала обо всем на свете - о старых кирхах и суперсовременных зданиях, об исторических событиях и личностях Гамбурга. Екатерина охотно отвечала на все мои вопросы. Так наши обсуждения истории легко сменялись обсуждениями современной гамбургской реальности, что было не менее интересно. И при всем этом, Екатерина очень легко и ненавязчиво фотографировала меня на свою камеру, очень заботливо подсказывая где лучше остановиться, чтобы выбрать лучший ракурс. И хотя это не было основной целью экскурсии и Екатерина не является профессиональным фотографом, она сделала просто шикарные фотографии, за что я ей безмерно благодарна. Три часа пролетели очень быстро, и хотя мы все успели посмотреть, хотелось продолжения:)) От всей души желаю Екатерине новых встреч с туристами и пусть их будет много! Всем рекомендую, честно, не пожалеете!

Отзыв на: Гамбург — город мостов, моряков и миллионеров W Wladislawa 5 Ирина, замечательный экскурсовод. Мы остались очень довольны прекрасно приведенной экскурсией.