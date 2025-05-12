Мария — ваш гид в Хайдельберге

Здравствуйте! Меня зовут Мария, я работаю в туризме более 20 лет. Мои интересы: виноделие, литература, искусство, путешествия и архитектура. Живу в Германии и очень ее люблю. Замечаю много укоренившихся клише по отношению к ней, а она разная и совершенно удивительная. С радостью помогу вам в этом убедиться!