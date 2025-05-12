Хайдельберг — важный центр студенческой и интеллектуальной жизни Германии, рай для любителей рислингов и гедонистов.
Антикварные лавки соседствуют здесь со старинными кафе, брусчатая средневековая мостовая — с дорогими современными машинами. Я расскажу о главных вехах в истории города. О том, чем гордится местное население и чего стесняется. А также раскрою, почему Хайдельберг так привлекателен для жизни.
Антикварные лавки соседствуют здесь со старинными кафе, брусчатая средневековая мостовая — с дорогими современными машинами. Я расскажу о главных вехах в истории города. О том, чем гордится местное население и чего стесняется. А также раскрою, почему Хайдельберг так привлекателен для жизни.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Старый город и самую длинную пешеходную улицу Европы
- Университет и «студенческий карцер»
- Гейдельбергский замок эпохи Возрождения
- Старый мост с самым красивым видом на город
- Собор Святого духа и «тропу философов»
- «Русскую улицу», где жили Менделеев, Пирогов, Герцен и Мандельштам
- Кафе, где подают лучшие эклеры в городе
Вы узнаете:
- Как в середине 1930-х на горе появился античный амфитеатр
- Почему символом Хайдельберга считается обезьяна
- Как в городе появились Зимний король и Зимняя королева
- Почему Хайдельберг был центром притяжения русских учёных и философов
- Где спрятана самая большая в мире винная бочка
- Как одним из главных местных персонажей оказался придворный шут
- Почему один из кварталов называется «деревней Марка Твена»
- Почему самые красивые особняки города принадлежат студенческим клубам
Организационные детали
По запросу я могу провести экскурсию в автопешеходном формате. Детали уточняйте в личном сообщении.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Хайдельберге
Здравствуйте! Меня зовут Мария, я работаю в туризме более 20 лет. Мои интересы: виноделие, литература, искусство, путешествия и архитектура. Живу в Германии и очень ее люблю. Замечаю много укоренившихся клише по отношению к ней, а она разная и совершенно удивительная. С радостью помогу вам в этом убедиться!Задать вопрос