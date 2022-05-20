Киль - родина кильки, квантовой физики и русского царя

Киль - родина кильки, квантовой физики и русского царя
Киль - родина кильки, квантовой физики и русского царя
Киль - родина кильки, квантовой физики и русского царя
Киль - родина кильки, квантовой физики и русского царя
Киль - родина кильки, квантовой физики и русского царя
Киль - родина кильки, квантовой физики и русского царя
Киль - родина кильки, квантовой физики и русского царя
Киль – это крупный портовый город на Балтийском море, столица самой северной федеральной земли Германии – Шлезвиг-Гольштейн. Киль – это пункт отправления и прибытия круизных судов со всего мира, огромных автопаромов в Норвегию и Швецию.
В мире этот город известен прежде всего тем, что здесь ежегодно в конце июня проходит международная парусная регата „Kieler Woche“ – «Кильская неделя» — важнейшее событие в мировом парусном спорте и самый большой летний праздник на севере Германии. В это время в Киль прибывают около 2000 судов и почти 3 миллиона гостей.
Здесь родились российский император Пётр III (1728 г.) и немецкий физик-теоретик, основоположник квантовой физики - Макс Планк (1858 г.). В 1913 г. в Киле учёным Александром Бемом был изобретён эхолот.
Побывав в городе, нужно обязательно попробовать знаменитые кильские шпроты, возведённые в ранг фирменного блюда города. Кильскими шпротами называют здесь и потомственных граждан города.
Во время пешеходной экскурсии мы познакомимся с историей основания Киля, пройдёмся по старому городу, посетим Кильский монастырь и церковь Св. Николая – главный храм Киля, полюбуемся «Малым Килем» - небольшим живописным озером в центре города, величественной Ратушей и ратушной площадью, узнаем, кто такие «Килия», «Кильский Роланд» и «Дух Киля», увидим, что осталось от Кильского замка и чей памятник стоит в его парке. Прогуляемся по променаду Кильского фьорда и ещё очень много интересного ожидает нас в этом пахнущем морем городе.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Нет
Где начинаем и завершаем?
Начало: У главного вокзала
Завершение: У Кильского замка
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Еще несколько похожих предложений в Киле

Киль - родина кильки, квантовой физики и русского царя
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ирина
4
1 отзыв
Киль - родина кильки, квантовой физики и русского царя
Знакомство с прошлым и настоящим старинного портового города
Завтра
22 мая
23 мая
130 за 1-10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Киле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Киле
ХОРОШО
🧭
ТАМ