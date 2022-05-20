Киль – это крупный портовый город на Балтийском море, столица самой северной федеральной земли Германии – Шлезвиг-Гольштейн. Киль – это пункт отправления и прибытия круизных судов со всего мира, огромных автопаромов в Норвегию и Швецию.

В мире этот город известен прежде всего тем, что здесь ежегодно в конце июня проходит международная парусная регата „Kieler Woche“ – «Кильская неделя» — важнейшее событие в мировом парусном спорте и самый большой летний праздник на севере Германии. В это время в Киль прибывают около 2000 судов и почти 3 миллиона гостей.

Здесь родились российский император Пётр III (1728 г.) и немецкий физик-теоретик, основоположник квантовой физики - Макс Планк (1858 г.). В 1913 г. в Киле учёным Александром Бемом был изобретён эхолот.

Побывав в городе, нужно обязательно попробовать знаменитые кильские шпроты, возведённые в ранг фирменного блюда города. Кильскими шпротами называют здесь и потомственных граждан города.

Во время пешеходной экскурсии мы познакомимся с историей основания Киля, пройдёмся по старому городу, посетим Кильский монастырь и церковь Св. Николая – главный храм Киля, полюбуемся «Малым Килем» - небольшим живописным озером в центре города, величественной Ратушей и ратушной площадью, узнаем, кто такие «Килия», «Кильский Роланд» и «Дух Киля», увидим, что осталось от Кильского замка и чей памятник стоит в его парке. Прогуляемся по променаду Кильского фьорда и ещё очень много интересного ожидает нас в этом пахнущем морем городе.