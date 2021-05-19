Всё о Кёнигслуттер-ам-Эльм

Полезная информация о Кёнигслуттер-ам-Эльм

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Местное время в Кёнигслуттер-ам-Эльм
03:1352
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇪 Германия
Название городаКёнигслуттер-ам-Эльм
По-английскиKoenigslutter am Elm
Население города16 419 чел.
Часовой поясEurope/Berlin
Средняя высота136 м. от уровня моря

Где находится Кёнигслуттер-ам-Эльм на карте