Полезная информация о Кёнигслуттер-ам-Эльм
Что нужно знать о Кёнигслуттер-ам-Эльм: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Кёнигслуттер-ам-Эльм
03:1352
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇩🇪 Германия
|Название города
|Кёнигслуттер-ам-Эльм
|По-английски
|Koenigslutter am Elm
|Население города
|16 419 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Berlin
|Средняя высота
|136 м. от уровня моря