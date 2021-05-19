Всё о Лайнфельден-Эхтердингене

Полезная информация о Лайнфельден-Эхтердингене

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Местное время в Лайнфельден-Эхтердингене
03:1422
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇪 Германия
Название городаЛайнфельден-Эхтердинген
По-английскиLeinfelden-Echterdingen
Население города36 672 чел.
Часовой поясEurope/Berlin
Средняя высота422 м. от уровня моря

Где находится Лайнфельден-Эхтердинген на карте