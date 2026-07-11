Любек — путешествие в средневековье

Любек — совершенно необычный город. Город, который основывался три раза.
Весь его центр является мировым культурным наследием ЮНЕСКО, более 1000 домов — памятники архитектуры.
Силуэт Любека украшают семь церковных шпилей. В средние века он был одним из самых богатых городов в Европе.
Легенды, истории и рассказы о местных традициях будут сопровождать вас во время всей прогулки по городу.
Весь его центр является мировым культурным наследием ЮНЕСКО, более 1000 домов — памятники архитектуры.
Силуэт Любека украшают семь церковных шпилей. В средние века он был одним из самых богатых городов в Европе.
Легенды, истории и рассказы о местных традициях будут сопровождать вас во время всей прогулки по городу.
Описание экскурсии
Программа
- Пешеходную экскурсию по старому городу, который расположен на острове, мы начнём, конечно же, у символа города — Гольштийских ворот.
- Мимо бывших соляных складов пройдём к Ратушной площади, на которой в средневековье происходили самые важные события города, ознакомимся с одним из самых старых и красивых зданий Ратуши в Германии.
- Посетим музей марципана. В магазине при музее вы сможете купить и попробовать эту знаменитую любекскую сладость.
- Собор Святой Марии, построенный из 5 миллионов обожжённых кирпичей, хранит в себе огромное количество как серьёзных, так и курьёзных историй. Именно он явился прообразом многих храмов кирпичной готики на севере Германии.
- Мы увидим дома всех трёх лауреатов Нобелевской премии, посетим госпиталь Святого Духа, открытый в 14 веке, и обязательно прогуляемся по проходным дворам Любека — узким улочкам, которые тоже являются культурным наследием ЮНЕСКО. Именно эти улочки — главное отличие Любека от других старинных немецких городов.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Любеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 678 туристов
Здравствуйте, дорогие любители путешествий! Если вы решили посетить север Германии, я с удовольствием организую для вас экскурсионную программу и трансферы. Помогу с выбором отелей, ресторанов, музеев и тд. Провожу индивидуальные
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Все прошло отлично)
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О
Отличная информативная и запоминающаяся прогулка по историческим местам Любека с Ириной. Хорошо построенный маршрут и неторопливое, вдумчивое повествование нам очень подошло и понравилось. С Ириной интересно: и о литературе поговорит, и исторических фактов подкинет, и практических советов не пожалеет. Посещение музея марципана в одноимённом кафе сделала эту экскурсию необычной. Большое спасибо!
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Нам очень понравилась экскурсия с Ириной! Интересно, познавательно, красивый стройный рассказ на фоне потрясающих исторических мест, Ирина точно знаток своего дела. Мы узнали столько нового и интересного о городе, что сами никогда бы не нашли. Любек заслуживает посещения со специалистом! Я без сомнений рекомендую экскурсию у Ирины!
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Ирина очень квалифицированный экскурсовод. Она дала нам много новой информации о Любеке. Экскурция была очень интерерсной и понравилась и нам и нашим внукам (12 и 16 лет).
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A
Очень довольны экскурсией! Ирина - невероятно приятная женщина, и я, и сын от неё в восторге!!!
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