Любек — путешествие в средневековье

Самые интересные истории о необычном городе на обзорной прогулке по объектам культурного наследия
Ирина – ваш гид
Любек — совершенно необычный город.
Город, который основывался три раза.
Весь его центр является мировым культурным наследием ЮНЕСКО, более 1000 домов — памятники архитектуры.
Силуэт Любека украшают семь церковных шпилей.
В средние века он был одним из самых богатых городов в Европе.
Легенды, истории и рассказы о местных традициях будут сопровождать вас во время всей прогулки по городу.
Город, который основывался три раза.
Весь его центр является мировым культурным наследием ЮНЕСКО, более 1000 домов — памятники архитектуры.
Силуэт Любека украшают семь церковных шпилей.
В средние века он был одним из самых богатых городов в Европе.
Легенды, истории и рассказы о местных традициях будут сопровождать вас во время всей прогулки по городу.
€130 за экскурсию
😎Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьмиЗабронировать экскурсию
Программа
- Пешеходную экскурсию по старому городу, который расположен на острове, мы начнём, конечно же, у символа города — Гольштийских ворот.
- Мимо бывших соляных складов пройдём к Ратушной площади, на которой в средневековье происходили самые важные события города, ознакомимся с одним из самых старых и красивых зданий Ратуши в Германии.
- Посетим музей марципана. В магазине при музее вы сможете купить и попробовать эту знаменитую любекскую сладость.
- Собор Святой Марии, построенный из 5 миллионов обожжённых кирпичей, хранит в себе огромное количество как серьёзных, так и курьёзных историй. Именно он явился прообразом многих храмов кирпичной готики на севере Германии.
- Мы увидим дома всех трёх лауреатов Нобелевской премии, посетим госпиталь Святого Духа, открытый в 14 веке, и обязательно прогуляемся по проходным дворам Любека — узким улочкам, которые тоже являются культурным наследием ЮНЕСКО. Именно эти улочки — главное отличие Любека от других старинных немецких городов.
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Здравствуйте, дорогие любители путешествий! Если вы решили посетить север Германии, я с удовольствием организую для вас экскурсионную программу и трансферы. Помогу в выборе отелей, ресторанов, музеев и т. д. Провожу индивидуальные и групповые экскурсии пешком, на автомобиле или на автобусе по Гамбургу, Бремену, Любеку, Травемюнде, Люнебургу, Килю, Висмару, Шверину и другим городам региона. С 1999 г. живу под Гамбургом и после окончания курсов экскурсоводов в 2012 г. работаю гидом по северной Германии. Состою в гамбургском обществе экскурсоводов — Hamburg Guides e.V. и туристическом обществе Гамбурга — Hamburg Tourismusverband e.V. Если вы совершаете морской круиз с остановками в городах северной Германии и желаете их осмотреть, встречу вас в портах Гамбурга, Киля, Варнемюнде, Травемюнде и Бремерхафена. До встречи в Германии!Напишите мне
Ирина проводит ещё 1 экскурсию
Травемюнде
Аристократический дух курорта и шарм уютной рыбацкой деревушки на экскурсии в пригороде Любека
После экскурсии по Любеку можно отправиться в его пригород — Травемюнде, расположенный всего в 20 км. от центра Любека. Во время экскурсии по Травемюнде вы познакомитесь с историей города и его жизнью сегодня, почувствуете не только «аристократический дух» курорта, но и сохранившийся шарм уютной деревушки рыбаков.