Прогулка по Любеку в весёлой компании

вас, ваших детей, меня и моей жизнерадостной ассистентки-бигля
С 2010 года я живу в Любеке: ежедневно им наслаждаюсь и передаю свои знания и ощущения от города гостям. Недавно у меня появилась активная помощница. Её зовут Тоня, она — бигль.

Если вам покажется, что одного меня на обзорной прогулке по Любеку недостаточно, Тоня охотно составит нам компанию. Будем исследовать город вдоль и поперёк. И, повторюсь, наслаждаться!
Описание экскурсии

Исторический центр города — веретенообразный остров, протяжённость которого в длину максимум 2 км, в ширину — 1 км. Мы будем гулять по старинной брусчатке и рассматривать главные достопримечательности:

  • Гольштинские ворота
  • Соляные склады
  • Набережную Траве
  • Задворки (бывшее жилье бедноты) и подворья (бывшие приюты для малоимущих)
  • Семь церковных башен и купеческие дома 13-18 веков
  • Остатки средневековых городских оборонительных сооружений
  • Ратушу и Ратушную площадь
  • Крепостные ворота

С собакой, по действующим в Любеке правилам, вход в церкви запрещён. Поэтому экскурсия с Тоней не предполагает осмотр достопримечательностей изнутри.

Я расскажу:

  • Как город развивался и благодаря чему средневековая архитектура и топография сохранились до наших дней
  • Какие герцоги и императоры, писатели и композиторы, а также мошенники и проказники посещали Любек
  • Сколько легенд — весёлых и страшных, а также историй, ставших анекдотами, — хранит Любек

Сложно поверить, но эти истории способны отвлечь вас даже от любования моей мохнатой ассистенткой.

О детях и Тоне

Если вы приезжаете с детьми, Тоню определённо стоит позвать с нами! Она не только знает интересные маршруты, но охотно даёт себя гладить и обнимать.

Ещё охотнее она угощается, поэтому право угостить её получают только те, кто задает мне во время экскурсии много вопросов о настоящем и прошлом замечательнейшего города Любека.

Организационные детали

  • Покрытие пешеходных дорог в Любеке — плитка, камешки, брусчатка, булыжник. Пожалуйста, уделите внимание обуви!
  • Электронного оборудования (микрофон-наушники) у меня нет, но при необходимости оно может быть арендовано
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества участников — согласуем в переписке

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий
Юрий — ваш гид в Любеке
Провёл экскурсии для 409 туристов
Интересуюсь прошлым и настоящим: политикой, историей, культурой, экономикой и многим другим. Своими ощущениями и знаниями об истории и современности, нравах, обычаях и мироощущении здешнего населения я охотно делюсь с гостями
читать дальше

Германии. Я не «профессиональный гид», я — рассказчик и компаньон. Мои экскурсии — это увлекательное времяпрепровождение для гостей Германии. По желанию гостей экскурсии могут проводится пешком, на автомобиле или автобусе, на велосипеде или бегом трусцой (бывало и такое). Буду рад знакомству с вами.

