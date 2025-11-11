С 2010 года я живу в Любеке: ежедневно им наслаждаюсь и передаю свои знания и ощущения от города гостям. Недавно у меня появилась активная помощница. Её зовут Тоня, она — бигль. Если вам покажется, что одного меня на обзорной прогулке по Любеку недостаточно, Тоня охотно составит нам компанию. Будем исследовать город вдоль и поперёк. И, повторюсь, наслаждаться!

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Исторический центр города — веретенообразный остров, протяжённость которого в длину максимум 2 км, в ширину — 1 км. Мы будем гулять по старинной брусчатке и рассматривать главные достопримечательности:

Гольштинские ворота

Соляные склады

Набережную Траве

Задворки (бывшее жилье бедноты) и подворья (бывшие приюты для малоимущих)

Семь церковных башен и купеческие дома 13-18 веков

Остатки средневековых городских оборонительных сооружений

Ратушу и Ратушную площадь

Крепостные ворота

С собакой, по действующим в Любеке правилам, вход в церкви запрещён. Поэтому экскурсия с Тоней не предполагает осмотр достопримечательностей изнутри.

Я расскажу:

Как город развивался и благодаря чему средневековая архитектура и топография сохранились до наших дней

Какие герцоги и императоры, писатели и композиторы, а также мошенники и проказники посещали Любек

Сколько легенд — весёлых и страшных, а также историй, ставших анекдотами, — хранит Любек

Сложно поверить, но эти истории способны отвлечь вас даже от любования моей мохнатой ассистенткой.

О детях и Тоне

Если вы приезжаете с детьми, Тоню определённо стоит позвать с нами! Она не только знает интересные маршруты, но охотно даёт себя гладить и обнимать.

Ещё охотнее она угощается, поэтому право угостить её получают только те, кто задает мне во время экскурсии много вопросов о настоящем и прошлом замечательнейшего города Любека.

Организационные детали