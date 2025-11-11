Исторический центр города — веретенообразный остров, протяжённость которого в длину максимум 2 км, в ширину — 1 км. Мы будем гулять по старинной брусчатке и рассматривать главные достопримечательности:
Гольштинские ворота
Соляные склады
Набережную Траве
Задворки (бывшее жилье бедноты) и подворья (бывшие приюты для малоимущих)
Семь церковных башен и купеческие дома 13-18 веков
Остатки средневековых городских оборонительных сооружений
Ратушу и Ратушную площадь
Крепостные ворота
С собакой, по действующим в Любеке правилам, вход в церкви запрещён. Поэтому экскурсия с Тоней не предполагает осмотр достопримечательностей изнутри.
Я расскажу:
Как город развивался и благодаря чему средневековая архитектура и топография сохранились до наших дней
Какие герцоги и императоры, писатели и композиторы, а также мошенники и проказники посещали Любек
Сколько легенд — весёлых и страшных, а также историй, ставших анекдотами, — хранит Любек
Сложно поверить, но эти истории способны отвлечь вас даже от любования моей мохнатой ассистенткой.
О детях и Тоне
Если вы приезжаете с детьми, Тоню определённо стоит позвать с нами! Она не только знает интересные маршруты, но охотно даёт себя гладить и обнимать.
Ещё охотнее она угощается, поэтому право угостить её получают только те, кто задает мне во время экскурсии много вопросов о настоящем и прошлом замечательнейшего города Любека.
Организационные детали
Покрытие пешеходных дорог в Любеке — плитка, камешки, брусчатка, булыжник. Пожалуйста, уделите внимание обуви!
Электронного оборудования (микрофон-наушники) у меня нет, но при необходимости оно может быть арендовано
Возможно проведение экскурсии для большего количества участников — согласуем в переписке
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Юрий — ваш гид в Любеке
Провёл экскурсии для 409 туристов
Интересуюсь прошлым и настоящим: политикой, историей, культурой, экономикой и многим другим. Своими ощущениями и знаниями об истории и современности, нравах, обычаях и мироощущении здешнего населения я охотно делюсь с гостями читать дальше
Германии. Я не «профессиональный гид», я — рассказчик и компаньон. Мои экскурсии — это увлекательное времяпрепровождение для гостей Германии. По желанию гостей экскурсии могут проводится пешком, на автомобиле или автобусе, на велосипеде или бегом трусцой (бывало и такое). Буду рад знакомству с вами.