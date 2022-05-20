Любек и Травемюнде

Любек и Травемюнде
Любек и Травемюнде
Любек и Травемюнде
Любек и Травемюнде
Любек и Травемюнде
Любек и Травемюнде
После экскурсии по Любеку можно отправиться в его пригород — Травемюнде, расположенный всего в 20 км от центра Любека.
В начале 12 века на месте впадения реки Траве в Балтийское море возникла маленькая деревушка рыбаков и моряков. В 1187 граф Адольф III Шауэнбургский построил здесь крепость для защиты от нападений славян и викингов.
С 19 века начался стремительный рост курортов на Балтике. Травемюнде со своим песчаным пляжем длинной 4,5 км стал идеальным местом для отдыха. Здесь были построены санаторий, отели, казино, променад, и жизнь закипела.
Каждый день в Травемюнде причаливали пароходы из Копенгагена, Риги, Санкт-Петербурга и других городов. Особенно связь с царской Россией была важна для курорта. Оттуда приезжало много богатых русских, с удовольствием тративших свои деньги в Травемюнде.
Во время экскурсии по Травемюнде Вы познакомитесь с историей города и его жизнью сегодня, почувствуете не только аристократический дух курорта, но и сохранившийся шарм уютной деревушки рыбаков.
После прогулки можно, конечно, искупаться в море (летом) и пообедать в одном из многочисленных рыбных ресторанов.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида и автомобиль
Что не входит
  • Питание - по желанию клиента
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гольштийские ворота в Любеке
Завершение: По желанию клиента
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день и в любое время
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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