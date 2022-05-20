После экскурсии по Любеку можно отправиться в его пригород — Травемюнде, расположенный всего в 20 км от центра Любека.

В начале 12 века на месте впадения реки Траве в Балтийское море возникла маленькая деревушка рыбаков и моряков. В 1187 граф Адольф III Шауэнбургский построил здесь крепость для защиты от нападений славян и викингов.

С 19 века начался стремительный рост курортов на Балтике. Травемюнде со своим песчаным пляжем длинной 4,5 км стал идеальным местом для отдыха. Здесь были построены санаторий, отели, казино, променад, и жизнь закипела.

Каждый день в Травемюнде причаливали пароходы из Копенгагена, Риги, Санкт-Петербурга и других городов. Особенно связь с царской Россией была важна для курорта. Оттуда приезжало много богатых русских, с удовольствием тративших свои деньги в Травемюнде.

Во время экскурсии по Травемюнде Вы познакомитесь с историей города и его жизнью сегодня, почувствуете не только аристократический дух курорта, но и сохранившийся шарм уютной деревушки рыбаков.

После прогулки можно, конечно, искупаться в море (летом) и пообедать в одном из многочисленных рыбных ресторанов.