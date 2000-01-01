Все экскурсии в Любеке
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Любеке – доступно 3 экскурсии на 2021 год, цены от €130. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Любеке почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Германии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
4ч
€225
за 1-30 чел.
По договоренности с гидом
Индивидуальная экскурсия
2ч
€130
за 1-10 чел.
Любек — путешествие в средневековье
Самые интересные истории о необычном городе на обзорной прогулке по объектам культурного наследия
Индивидуальная экскурсия
5ч
€260
за 1-10 чел.
Травемюнде
Аристократический дух курорта и шарм уютной рыбацкой деревушки на экскурсии в пригороде Любека