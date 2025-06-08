Индивидуальная
до 10 чел.
Любек - путешествие в средневековье
Самые интересные истории о необычном городе на обзорной прогулке по объектам культурного наследия
26 сен в 08:00
27 сен в 08:00
от €230 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Травемюнде
Аристократический дух курорта и шарм уютной рыбацкой деревушки на экскурсии в пригороде Любека
26 сен в 08:00
27 сен в 08:00
от €230 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Любек - путешествие в средневековье
Начало: Гольштийнские ворота
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Любек и Травемюнде
Начало: Гольштийские ворота в Любеке
Расписание: В любой день и в любое время
€435 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
О
Отличная информативная и запоминающаяся прогулка по историческим местам Любека с Ириной. Хорошо построенный маршрут и неторопливое, вдумчивое повествование нам очень
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Ирина очень квалифицированный экскурсовод. Она дала нам много новой информации о Любеке. Экскурция была очень интерерсной и понравилась и нам и нашим внукам (12 и 16 лет).
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Нам очень понравилась экскурсия с Ириной! Интересно, познавательно, красивый стройный рассказ на фоне потрясающих исторических мест, Ирина точно знаток своего
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A
Очень довольны экскурсией! Ирина - невероятно приятная женщина, и я, и сын от неё в восторге!!!
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Всего 5 отзывов в Любеке
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Ответы на вопросы от путешественников по Любеку
Самые популярные экскурсии в Любеке
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
Сколько стоит экскурсия по Любеку в августе 2026
Сейчас в Любеке можно забронировать 4 экскурсии от 180 до 435. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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