Полезная информация о Меммингене
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Местное время в Меммингене
19:4856
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇩🇪 Германия
|Название города
|Мемминген
|По-английски
|Memmingen
|Население города
|41 135 чел.
|Аэропорт
|Мемминген FMM
|Часовой пояс
|Europe/Berlin
|Средняя высота
|598 м. от уровня моря
Где находится Мемминген на карте
Мемминген