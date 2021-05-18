Всё о Меммингене

Полезная информация о Меммингене

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Местное время в Меммингене
19:4856
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇪 Германия
Название городаМемминген
По-английскиMemmingen
Население города41 135 чел.
АэропортМемминген FMM
Часовой поясEurope/Berlin
Средняя высота598 м. от уровня моря

Где находится Мемминген на карте

Мемминген фото города
Мемминген

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