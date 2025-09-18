Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Я проведу вас по старому городу, расскажу историю возникновения Голландского квартала, вы увидите старую Рыночную площадь, старую Ратушу, Бранденбургские ворота, церковь Св.



Николая, церковь Петра и Павла, русскую колонию Александровку, последний королевский дворец Потсдама Цецилиенхоф, в котором проходила Потсдамская конференция, и много других не менее интересных старинных сооружений.

Описание экскурсии Что Вас ожидает: Достопримечательности Потсдама откроются перед вами, как только вы въедете в этот очаровательный городок. Экскурсия в Потсдаме на русском позволит вам проникнуться уникальной атмосферой этого удивительного места. Я проведу вас по старому городу, расскажу историю возникновения Голландского квартала, вы увидите старую Рыночную площадь, старую Ратушу, Бранденбургские ворота, церковь Св. Николая, церковь Петра и Павла, русскую колонию Александровку, последний королевский дворец Потсдама Цецилиенхоф, в котором проходила Потсдамская конференция, и много других не менее интересных старинных сооружений. Заказав индивидуальную экскурсию по Потсдаму, вы сможете не только полюбоваться великолепными архитектурными памятниками и садами, но и узнать массу интересных подробностей из его исторического прошлого. Я с удовольствием проведу вас по всем уголкам, в которых вы мечтали побывать, и превращу ваши мечты в реальность. Важно знать: Стоимость экскурсии зависит от места встречи с гидом - в Берлине или Потсдаме. В случае встречи в Берлине нужно учитывать, что продолжительность экскурсии увеличится на 2 часа (время в пути). Из Берлина в Потсдам проезд на общественном транспорте.

