Экскурсия по Потсдаму

Потсдамская конференция и другие исторические места в экскурсии по Потсдаму
Я проведу вас по старому городу, расскажу историю возникновения Голландского квартала, вы увидите старую Рыночную площадь, старую Ратушу, Бранденбургские ворота, церковь Св.

Николая, церковь Петра и Павла, русскую колонию Александровку, последний королевский дворец Потсдама Цецилиенхоф, в котором проходила Потсдамская конференция, и много других не менее интересных старинных сооружений.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание экскурсии

Что Вас ожидает: Достопримечательности Потсдама откроются перед вами, как только вы въедете в этот очаровательный городок. Экскурсия в Потсдаме на русском позволит вам проникнуться уникальной атмосферой этого удивительного места. Я проведу вас по старому городу, расскажу историю возникновения Голландского квартала, вы увидите старую Рыночную площадь, старую Ратушу, Бранденбургские ворота, церковь Св. Николая, церковь Петра и Павла, русскую колонию Александровку, последний королевский дворец Потсдама Цецилиенхоф, в котором проходила Потсдамская конференция, и много других не менее интересных старинных сооружений. Заказав индивидуальную экскурсию по Потсдаму, вы сможете не только полюбоваться великолепными архитектурными памятниками и садами, но и узнать массу интересных подробностей из его исторического прошлого. Я с удовольствием проведу вас по всем уголкам, в которых вы мечтали побывать, и превращу ваши мечты в реальность. Важно знать: Стоимость экскурсии зависит от места встречи с гидом - в Берлине или Потсдаме. В случае встречи в Берлине нужно учитывать, что продолжительность экскурсии увеличится на 2 часа (время в пути). Из Берлина в Потсдам проезд на общественном транспорте.

Ежедневно по запросу

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Голландский квартал
  • Старая Рыночная площадь
  • Старая Ратуша
  • Бранденбургские ворота
  • Церковь Св. Николая
  • Церковь Петра и Павла
  • Деревня Александровка
  • Цецилиенхоф - последний королевский дворец Потсдама
Что включено
  • - Услуги гида
Что не входит в цену
  • - Проезд на общественном транспорте
  • - Входные билеты (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости: Берлин или Потсдам
Завершение: Потсдам
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

