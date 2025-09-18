Я проведу вас по старому городу, расскажу историю возникновения Голландского квартала, вы увидите старую Рыночную площадь, старую Ратушу, Бранденбургские ворота, церковь Св.
Николая, церковь Петра и Павла, русскую колонию Александровку, последний королевский дворец Потсдама Цецилиенхоф, в котором проходила Потсдамская конференция, и много других не менее интересных старинных сооружений.
Описание экскурсииЧто Вас ожидает: Достопримечательности Потсдама откроются перед вами, как только вы въедете в этот очаровательный городок. Экскурсия в Потсдаме на русском позволит вам проникнуться уникальной атмосферой этого удивительного места. Я проведу вас по старому городу, расскажу историю возникновения Голландского квартала, вы увидите старую Рыночную площадь, старую Ратушу, Бранденбургские ворота, церковь Св. Николая, церковь Петра и Павла, русскую колонию Александровку, последний королевский дворец Потсдама Цецилиенхоф, в котором проходила Потсдамская конференция, и много других не менее интересных старинных сооружений. Заказав индивидуальную экскурсию по Потсдаму, вы сможете не только полюбоваться великолепными архитектурными памятниками и садами, но и узнать массу интересных подробностей из его исторического прошлого. Я с удовольствием проведу вас по всем уголкам, в которых вы мечтали побывать, и превращу ваши мечты в реальность. Важно знать: Стоимость экскурсии зависит от места встречи с гидом - в Берлине или Потсдаме. В случае встречи в Берлине нужно учитывать, что продолжительность экскурсии увеличится на 2 часа (время в пути). Из Берлина в Потсдам проезд на общественном транспорте.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Голландский квартал
- Старая Рыночная площадь
- Старая Ратуша
- Бранденбургские ворота
- Церковь Св. Николая
- Церковь Петра и Павла
- Деревня Александровка
- Цецилиенхоф - последний королевский дворец Потсдама
Что включено
- - Услуги гида
Что не входит в цену
- - Проезд на общественном транспорте
- - Входные билеты (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости: Берлин или Потсдам
Завершение: Потсдам
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
