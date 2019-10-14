Отзыв на: Дворцы и замки Гогенцоллернов. Потсдам О Оксана 5 Были на экскурсии семьей, провели в Потсдаме целый день. Римма - очень приятный и эрудированный рассказчик. Узнали много нового и интересного по истории и просто о жизни в современной Германии. Обязательно приедем еще, свем рекомендуем!

Отзыв на: Потсдам: энциклопедия прусских королей Е Елена 5 Мы с дочкой провели один из самых восхитительных и незабываемых дней! Конечно, мы не увидели весь Потсдам, все его парки и достопримечательности, но узнали достаточно для того, чтобы приехать сюда снова. И это впечатление сложилось во многом благодаря Татьяне. Несмотря на профессию, не связанную с историей напрямую, Татьяна знает такое множество фактов, интересных историй и событий! А исключительный талант рассказчика делает ее экскурсию просто незабываемой. Мне было интересно ВСЕ. Но Татьяна помогла выполнить и другую важную для меня задачу: заинтересовать моего 12-летнего ребенка историей! Большое спасибо за это! Мы обязательно вернемся:)

Отзыв на: Потсдам: энциклопедия прусских королей Н Надежда 5 Экскурсия очень познавательная. все очень понравилось.

Отзыв на: Русский Потсдам Е Екатерина 5 Отличная экскурсия! Спасибо Александру. Александр нас провёл по местам Потсдама, связанных с нашей страной и историей. Он прекрасный рассказчик и очень эрудированный человек. Мы узнали много интересного, что связывало наши страны на протяжении веков. Ещё рас спасибо! Было интересно!