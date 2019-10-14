Экскурсии Потсдама

Все экскурсии в Потсдаме

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Потсдаме – доступно 3 экскурсии на 2021 год, 5 ⭐ отзывов, цены от €130. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Потсдаме почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Германии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Потсдам: энциклопедия прусских королей
Индивидуальная экскурсия
5
2
185
за 1-10 чел.
Потсдам: энциклопедия прусских королей
История Пруссии и Второй мировой войны на обзорной экскурсии по городу и подлинным дворцам
Дворцы и замки Гогенцоллернов. Потсдам
Индивидуальная экскурсия
5
2
130
за 1-3 чел.
Дворцы и замки Гогенцоллернов. Потсдам
Маршрут на выбор: Новые палаты и парк Сан-Суси или Новый сад и Мраморный дворец
Русский Потсдам
Индивидуальная экскурсия
5
1
180
за 1-10 чел.
Русский Потсдам
Исследовать славянские, советские и русские черты города на исторической экскурсии

Последние отзывы «Экскурсии Потсдама»

  • Отзыв на: Дворцы и замки Гогенцоллернов. Потсдам
    О
    Оксана
    14 октября 2019
    5
    Были на экскурсии семьей, провели в Потсдаме целый день. Римма - очень приятный и эрудированный рассказчик. Узнали много нового и интересного по истории и просто о жизни в современной Германии. Обязательно приедем еще, свем рекомендуем!
  • Отзыв на: Потсдам: энциклопедия прусских королей
    Е
    Елена
    28 августа 2019
    5
    Мы с дочкой провели один из самых восхитительных и незабываемых дней! Конечно, мы не увидели весь Потсдам, все его парки и достопримечательности, но узнали достаточно для того, чтобы приехать сюда снова. И это впечатление сложилось во многом благодаря Татьяне. Несмотря на профессию, не связанную с историей напрямую, Татьяна знает такое множество фактов, интересных историй и событий! А исключительный талант рассказчика делает ее экскурсию просто незабываемой. Мне было интересно ВСЕ. Но Татьяна помогла выполнить и другую важную для меня задачу: заинтересовать моего 12-летнего ребенка историей! Большое спасибо за это! Мы обязательно вернемся:)
  • Отзыв на: Потсдам: энциклопедия прусских королей
    Н
    Надежда
    22 августа 2019
    5
    Экскурсия очень познавательная. все очень понравилось.
  • Отзыв на: Русский Потсдам
    Е
    Екатерина
    7 мая 2019
    5
    Отличная экскурсия! Спасибо Александру. Александр нас провёл по местам Потсдама, связанных с нашей страной и историей. Он прекрасный рассказчик и очень эрудированный человек. Мы узнали много интересного, что связывало наши страны на протяжении веков. Ещё рас спасибо! Было интересно!
  • Отзыв на: Дворцы и замки Гогенцоллернов. Потсдам
    Н
    Наталья
    24 октября 2018
    5
    Римма, спасибо Вам большое за день, проведённый чудесно и с большой пользой! Все было великолепно: Римма встретила нас на вокзале, мы совместно добрались до Постадама. Время в пути прошло очень быстро под рассказы с предысторией о нравах правителей Пруссии. Успели неспела и с расстановкой посмотреть 3 замка и чайный домик в Потсдаме и прогуляться по парку. Дополнительным бонусом были подсказки Риммы о лучших ракурсах для фотографий и посещение главной площади Потсдама, которая расположена вдалеке от основной цели экскурсии. Спасибо! Будем рекомендовать друзьям!
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