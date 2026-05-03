Индивидуальная
до 10 чел.
Потсдам и парк Сан-Суси
Познакомьтесь с уникальной архитектурой Потсдама и его историей. Узнайте о летней резиденции Фридриха Великого и её живописном парке
10 авг в 10:30
11 авг в 10:30
от €159 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Потсдамом
Берлин восхищает, но Потсдам завораживает! Прогуляйтесь по улицам, узнайте тайны прошлого и сравните его с Берлином. Погрузитесь в историю и культуру
Начало: На Старом рынке
23 авг в 09:00
24 авг в 09:00
от €279 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Потсдам: энциклопедия прусских королей
Отправьтесь в путешествие из Берлина в Потсдам, чтобы узнать историю прусских королей и насладиться красотой дворцов и парков
Начало: вокзалы Александерплац, Фридрихштрассе или Цоо
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от €230 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Добро пожаловать в Потсдам
Потсдам очарует вас своими дворцами и парками. Узнайте, как жили прусские короли и какие тайны хранит этот город
7 сен в 10:30
8 сен в 10:30
от €210 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Потсдам - немецкий Версаль
Начало: Ваш отель, аэропорт, любое удобное Вам место
Расписание: Каждый день
€400 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Потсдаму
Начало: По договорённости: Берлин или Потсдам
Расписание: Ежедневно по запросу
€249 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
В
Дата посещения: 3 мая 2026
Прекрасный экскурсовод Мария! Очень рекомендуем. Наша компания из пяти человек просто в восторге и от содержания экскурсии, и от приятного общения с Марией, и от её понимания наших ожиданий от экскурсии. Оценка 10 из 5-ти!
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L
Спасибо Лиза, всё было отлично
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Ф
Прекрасные знания истории и архитектуры-и умении донести их в интересной и увлекательной форме. Очень продуманный маршрут. Искренне рекомендую!
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О
Во время экскурсии мы получили намного больше полезной информации, чем было заявлено) Мы завалили Екатерину миллионом вопросов о жизни в
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M
Спасибо большое за Прекрасную и Позновательную прогулку! Много нового и интересного узнали.
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М
Потсдам-интереснейший,разнообразный город,заслуживающий внимательного изучения,что мы и сделали. В ходе 5-часовой экскурсии с помощью Лизы удалось познакомиться с его дворцами,парками,храмами,голландской и
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Великолепный город. Спутник Берлина, но совсем другой! И не менее великолепный гид Мария - раскрыла и показала нам Потсдам в
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Мы уже на второй экскурсии Марии, и снова замечательные впечатления:)
Экскурсия в индивидуальном темпе, с посещением аутентичных мест и интересными интересными историческими фактами.
Очень рекомендуем Марию:)
Экскурсия в индивидуальном темпе, с посещением аутентичных мест и интересными интересными историческими фактами.
Очень рекомендуем Марию:)
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Все прошло замечательно. Очень довольны
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A
Мы с друзьями остались очень довольны экскурсией по Потсдаму. Экскурсовод Екатерина очень интересно, чутко и живо рассказывала нам о городе, а также о жизни короля Фридриха. Парк Сан-Суси оставил неизгладимое впечатление. Спасибо за приятную и познавательную прогулку.
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Всего 33 отзыва в Потсдаме
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Ответы на вопросы от путешественников по Потсдаму
Самые популярные экскурсии в Потсдаме
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
Сколько стоит экскурсия по Потсдаму в августе 2026
Сейчас в Потсдаме можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 159 до 400. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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