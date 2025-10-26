Познакомьтесь с уникальной архитектурой Потсдама и его историей. Узнайте о летней резиденции Фридриха Великого и её живописном парке
Потсдам - город с богатой историей и архитектурой. Посетители смогут увидеть Городской дворец, ратушу и церковь Св. Николая. Прогулка по Голландскому кварталу и Науэнским воротам откроет секреты их создания.
Парк Сан-Суси, бывшая резиденция Фридриха Великого, удивит своими планировками и историческими сюжетами.
Это путешествие позволит ощутить дух времени и понять, как развивался город под влиянием законов о веротерпимости
Вы посетите Старую рыночную площадь, где расположены Городской дворец, ратуша с золотой «куклой», многострадальная церковь Св. Николая и странный обелиск. Оцените Науэнские ворота и раскроете, кто их спроектировал и почему они такие. Погуляете по Голландскому кварталу и узнаете, как он появился. А также посмотрите на Бранденбургские ворота, возведённые в честь победы в Семилетней войне — я расскажу, почему у них не совпадают парные фасады.
Дворцово-парковый комплекс Сан-Суси
Вы расшифруете особенности его планировки и осей. Погуляете по Английскому парку и узнаете, кто жил в Оранжерейном дворце. Увидите могилу Фридриха Великого, Китайский павильон и Новый дворец. Раскроете символику сфинксов и скульптур. А также узнаете, какие тайны и удивительные исторические сюжеты связаны с этим местом.
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Потсдаме
Провела экскурсии для 60 туристов
Москвичка, понаехавшая в Берлин. Работала архитектором, с 2022 работаю гидом по Берлину и Потсдаму. Возим путешественников в Лейпциг, Дрезден, Гамбург, Люнебург, Веймар, Вернигероде, Бамберг, Кведлинбург, Нюрнберг, Регенсбург и Саксонскую Швейцарию. С удовольствием делюсь с людьми своим восхищением красотой и своеобразием немецких городов, потрясающими подробностями их древней и недавней истории.
A
Audrius
26 окт 2025
Мы с друзьями остались очень довольны экскурсией по Потсдаму. Экскурсовод Екатерина очень интересно, чутко и живо рассказывала нам о городе, а также о жизни короля Фридриха. Парк Сан-Суси оставил неизгладимое впечатление. Спасибо за приятную и познавательную прогулку.
Е
Екатерина
18 окт 2025
Добрый день, Сегодня гуляли с Екатериной по Потсдаму и остались очень довольны. С двумя детьми это оптимальная по продолжительности экскурсия. Посмотрели всё самое важное в центре города и прогулялись по парку. Всё это сопровождалось историческими, архитектурными справками и современными наблюдениями. Очень интересно, познавательно, расслаблено и насыщенно. Большое спасибо! Екатерина - приятный человек и грамотный экскурсовод, который искренне заботится о туристах:))
Н
Нарина
15 авг 2025
Спасибо большое, Екатерине! Великолепный гид, профессионал, узнали много нового и интересного о Потсдаме🙏 Красивейший город и потрясающий дворец! Очень рекомендую Екатерину 🌷
И
Ирина
28 июл 2025
Огромное спасибо Екатерине за прекрасную обзорную экскурсию в Потсдаме и Сан Суси. Приятная прогулка, увлекательное повествование. Рекомендую.
С
Светлана
6 июл 2025
Очень понравилась экскурсия. Было интересно и взрослым, и ребёнку.
Яна
3 июн 2025
Огромное спасибо Екатерине за прекрасную экскурсию! Подбирала гида для руководителя и компании его друзей. Екатерина - прекрасный рассказчик, способный найти подход к любой группе! Сердечно благодарю!
катя
6 мая 2025
Екатерина нам показала Потсдам, как какой- то сказочный город, и длительная прогулка пролетела под прекрасным впечатлением, покрыв огромное расстояние по шагомеру, что тоже очень порадовало,и прекрасное знание истории гидом очень увлекло в глубь веков и очаровало
Андрей
8 апр 2025
Екатерина - прекрасный рассказчик, сочетающий глубокие профессиональные знания в архитектуре с увлекательными историческими анекдотами, обязательно снова куда-нибудь с ней съездим.
И
Инна
19 мар 2025
Экскурсия была просто замечательной! Нам очень понравилось. Мы увидели много уникальных мест, о которых раньше не знали. Гид была настоящим профессионалом, она интересно и доступно рассказывала об истории и культуре места. Все было четко спланировано, не было никаких накладок. Экскурсия прошла в дружеской и непринужденной обстановке. Мы получили массу положительных эмоций и новых знаний. Спасибо за прекрасную экскурсию!