Потсдам - город с богатой историей и архитектурой. Посетители смогут увидеть Городской дворец, ратушу и церковь Св. Николая. Прогулка по Голландскому кварталу и Науэнским воротам откроет секреты их создания. Парк Сан-Суси, бывшая резиденция Фридриха Великого, удивит своими планировками и историческими сюжетами. Это путешествие позволит ощутить дух времени и понять, как развивался город под влиянием законов о веротерпимости

Визитные карточки Потсдама

Вы посетите Старую рыночную площадь, где расположены Городской дворец, ратуша с золотой «куклой», многострадальная церковь Св. Николая и странный обелиск. Оцените Науэнские ворота и раскроете, кто их спроектировал и почему они такие. Погуляете по Голландскому кварталу и узнаете, как он появился. А также посмотрите на Бранденбургские ворота, возведённые в честь победы в Семилетней войне — я расскажу, почему у них не совпадают парные фасады.

Дворцово-парковый комплекс Сан-Суси

Вы расшифруете особенности его планировки и осей. Погуляете по Английскому парку и узнаете, кто жил в Оранжерейном дворце. Увидите могилу Фридриха Великого, Китайский павильон и Новый дворец. Раскроете символику сфинксов и скульптур. А также узнаете, какие тайны и удивительные исторические сюжеты связаны с этим местом.

Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.