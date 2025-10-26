Мои заказы

Потсдам и парк Сан-Суси

Познакомьтесь с уникальной архитектурой Потсдама и его историей. Узнайте о летней резиденции Фридриха Великого и её живописном парке
Потсдам - город с богатой историей и архитектурой. Посетители смогут увидеть Городской дворец, ратушу и церковь Св. Николая. Прогулка по Голландскому кварталу и Науэнским воротам откроет секреты их создания.

Парк Сан-Суси, бывшая резиденция Фридриха Великого, удивит своими планировками и историческими сюжетами.

Это путешествие позволит ощутить дух времени и понять, как развивался город под влиянием законов о веротерпимости
9 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальная архитектура
  • 🌳 Живописный парк
  • 📜 Исторические факты
  • 🎨 Культурное наследие
  • 🏛️ Величественные дворцы
Потсдам и парк Сан-Суси© Екатерина
Потсдам и парк Сан-Суси© Екатерина
Потсдам и парк Сан-Суси© Екатерина
10
ноя11
ноя12
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Что можно увидеть

  • Городской дворец
  • Ратуша
  • Церковь Св. Николая
  • Науэнские ворота
  • Голландский квартал
  • Бранденбургские ворота
  • Парк Сан-Суси
  • Оранжерейный дворец
  • Китайский павильон
  • Новый дворец

Описание экскурсии

Визитные карточки Потсдама

Вы посетите Старую рыночную площадь, где расположены Городской дворец, ратуша с золотой «куклой», многострадальная церковь Св. Николая и странный обелиск. Оцените Науэнские ворота и раскроете, кто их спроектировал и почему они такие. Погуляете по Голландскому кварталу и узнаете, как он появился. А также посмотрите на Бранденбургские ворота, возведённые в честь победы в Семилетней войне — я расскажу, почему у них не совпадают парные фасады.

Дворцово-парковый комплекс Сан-Суси

Вы расшифруете особенности его планировки и осей. Погуляете по Английскому парку и узнаете, кто жил в Оранжерейном дворце. Увидите могилу Фридриха Великого, Китайский павильон и Новый дворец. Раскроете символику сфинксов и скульптур. А также узнаете, какие тайны и удивительные исторические сюжеты связаны с этим местом.

Организационные детали

Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€40
Дети 8-16 лет€15
Дети до 7 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Екатерина
Екатерина — ваш гид в Потсдаме
Провела экскурсии для 60 туристов
Москвичка, понаехавшая в Берлин. Работала архитектором, с 2022 работаю гидом по Берлину и Потсдаму. Возим путешественников в Лейпциг, Дрезден, Гамбург, Люнебург, Веймар, Вернигероде, Бамберг, Кведлинбург, Нюрнберг, Регенсбург и Саксонскую Швейцарию. С удовольствием делюсь с людьми своим восхищением красотой и своеобразием немецких городов, потрясающими подробностями их древней и недавней истории.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Audrius
26 окт 2025
Мы с друзьями остались очень довольны экскурсией по Потсдаму. Экскурсовод Екатерина очень интересно, чутко и живо рассказывала нам о городе, а также о жизни короля Фридриха. Парк Сан-Суси оставил неизгладимое впечатление. Спасибо за приятную и познавательную прогулку.
Е
Екатерина
18 окт 2025
Добрый день,
Сегодня гуляли с Екатериной по Потсдаму и остались очень довольны. С двумя детьми это оптимальная по продолжительности экскурсия. Посмотрели всё самое важное в центре города и прогулялись по парку. Всё это сопровождалось историческими, архитектурными справками и современными наблюдениями. Очень интересно, познавательно, расслаблено и насыщенно. Большое спасибо! Екатерина - приятный человек и грамотный экскурсовод, который искренне заботится о туристах:))
Н
Нарина
15 авг 2025
Спасибо большое, Екатерине! Великолепный гид, профессионал, узнали много нового и интересного о Потсдаме🙏
Красивейший город и потрясающий дворец!
Очень рекомендую Екатерину 🌷
И
Ирина
28 июл 2025
Огромное спасибо Екатерине за прекрасную обзорную экскурсию в Потсдаме и Сан Суси. Приятная прогулка, увлекательное повествование. Рекомендую.
С
Светлана
6 июл 2025
Очень понравилась экскурсия. Было интересно и взрослым, и ребёнку.
Яна
Яна
3 июн 2025
Огромное спасибо Екатерине за прекрасную экскурсию!
Подбирала гида для руководителя и компании его друзей. Екатерина - прекрасный рассказчик, способный найти подход к любой группе! Сердечно благодарю!
катя
катя
6 мая 2025
Екатерина нам показала Потсдам, как какой- то сказочный город, и длительная прогулка пролетела под прекрасным впечатлением, покрыв огромное расстояние по шагомеру, что тоже очень порадовало,и прекрасное знание истории гидом очень увлекло в глубь веков и очаровало
Андрей
Андрей
8 апр 2025
Екатерина - прекрасный рассказчик, сочетающий глубокие профессиональные знания в архитектуре с увлекательными историческими анекдотами, обязательно снова куда-нибудь с ней съездим.
И
Инна
19 мар 2025
Экскурсия была просто замечательной! Нам очень понравилось. Мы увидели много уникальных мест, о которых раньше не знали.
Гид была настоящим профессионалом, она интересно и доступно рассказывала об истории и культуре места.
Все было четко спланировано, не было никаких накладок.
Экскурсия прошла в дружеской и непринужденной обстановке.
Мы получили массу положительных эмоций и новых знаний. Спасибо за прекрасную экскурсию!

