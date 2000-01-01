Расширенная медицинская страховка выезжающего за рубеж (ВЗР), в частности в Германию, актуальна для туристов, предпочитающих как активный, так и пассивный отдых. Велика вероятность «подхватить» коронавирус, а стоимость лечения в ФРГ достаточно высокая.

Ответы на вопросы: «В чем преимущество дополнительной мед. страховки? В какую компанию обратиться? Что делать и не делать, если наступил страховой случай? На что обратить внимание при заключении договора?», даём ниже.

Обязательна ли страховка для россиян?

Необходимым документом для получения туристической визы на въезд в зону действия Шенгенского соглашения, в том числе и Германию, является медицинская страховка. В случае ее отсутствия, виза выдана не будет, поездка не состоится.

Какая страховка нужна для визы в Германию?

Период действия приобретенного полиса должен покрывать весь срок пребывания россиянина на территории ФРГ. Страховая сумма должна быть не менее 30 тысяч евро. Полис ВЗР гарантирует оказание всесторонней медицинской помощи в зависимости от характера страхового случая.

При желании можете застраховаться от невылета по независящим от вас причинам. Если это произойдет, страховая компания возместит понесенные вами финансовые расходы: стоимость перелета, затраты на бронирование места проживания, издержки на оплату предполагаемой экскурсионной программы и т.д. При заполнении формы, отметьте эту позицию, чтобы получить актуальные предложения по оформлению туристической страховки.

Полис, оформленный у оператора, не предусматривает лечения в ряде случаев. По нему предполагается госпитализация в государственное учреждение здравоохранения. Перечень оказываемых услуг в них недостаточно широк с большим количеством противопоказаний к приему больных.

Какие опасности ждут в Германии?

Она входит в список стран безопасных для посещения. Типичны ОРВИ, грипп, кишечные инфекции. Из-за притока мигрантов получают распространение заболевания, характерные для стран Африки и Ближнего Востока. Перед посещением рекомендуется обновить прививку от кори, столбняка, ковида.

Необходимость в стационарном лечении может возникнуть при:

получении травмы на занятиях спортом и на активном отдыхе;

посещении развлекательных центров;

употреблении в случайных местах еды и напитков;

посягательстве преступников на имущество, здоровье, жизнь;

дорожно-транспортном происшествии.

На что при оформлении уделить внимание и застраховать в первую очередь?

Наиболее частые страховые случаи, происходящими с туристами в Германии:

травмы при отдыхе на горнолыжном курорте и в местах активных развлечений;

ранения в ДТП при аренде автомобиля, велосипеда, средств индивидуальной мобильности;

интоксикация алкоголем на пивных фестивалях;

обострение хронических болезней блюдами местной кухни за пределами мест проживания.

Считаем, что при оформлении полиса для выезда в Германию необходимо указать опции:

лечение при заболевании covid-19 и в случаях обострения хронических заболеваний;

сохранность багажа и личных вещей;

возмещение затрат при невыезде;

получение травм и ранений при несчастных случаях.

Какую страховку выбрать?

Определиться с видом страховки и наименованием компании поможет форма, расположенная на этой странице. Заполните ее. Укажите свой возраст, период поездки, отметьте нужные вам опции. Программа предложит самостоятельные страховые компании, расположив их в порядке предложения полиса ВЗР по цене от дешевого до дорогого.

После анализа списка, вопрос «где купить страховку для поездки в Германию», отпадет сам собой.

Как действовать при наступлении страхового случая?

Инструкция с описанием процесса приложена к полису. В первую очередь необходимо:

по указанным контактам (номер телефона, мессенджеры, чат) сообщить о произошедшем;

поставить в известность родственников, прибывших вместе с вами или оставшихся в России.

В дальнейшем действовать по указаниям лиц ассистанса (партнер страховой компании по организации лечения на территории Германии).

Что не нужно делать, чтобы все риски были покрыты?

При общении с врачами и представителя страховой компании, расскажите, что произошло, а так же помните, что алкогольное или наркотическое состояние может привезти к отказу от выплаты страховой суммы или лечения (внимательно читайте приложения к полису или договору).

Не проходите лечение без уведомления уполномоченного лица ассистанс.

На каком уровне медицина в Германии?