Всё о Вайсенбург-ин-Байерне

Полезная информация о Вайсенбург-ин-Байерне

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Местное время в Вайсенбург-ин-Байерне
03:3118
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇪 Германия
Название городаВайсенбург-ин-Байерн
По-английскиWeissenburg in Bayern
Население города17 801 чел.
Часовой поясEurope/Berlin
Средняя высота428 м. от уровня моря

Где находится Вайсенбург-ин-Байерн на карте