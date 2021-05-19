Полезная информация о Вайсенбург-ин-Байерне
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Местное время в Вайсенбург-ин-Байерне
03:3118
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇩🇪 Германия
|Название города
|Вайсенбург-ин-Байерн
|По-английски
|Weissenburg in Bayern
|Население города
|17 801 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Berlin
|Средняя высота
|428 м. от уровня моря