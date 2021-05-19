Всё о Вендлинген-ам-Неккаре

Полезная информация о Вендлинген-ам-Неккаре

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Местное время в Вендлинген-ам-Неккаре
03:3259
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇪 Германия
Название городаВендлинген-ам-Неккар
По-английскиWendlingen am Neckar
Население города15 728 чел.
Часовой поясEurope/Berlin
Средняя высота268 м. от уровня моря

Где находится Вендлинген-ам-Неккар на карте