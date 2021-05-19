Полезная информация о Вендлинген-ам-Неккаре
Что нужно знать о Вендлинген-ам-Неккаре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Вендлинген-ам-Неккаре
03:3259
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇩🇪 Германия
|Название города
|Вендлинген-ам-Неккар
|По-английски
|Wendlingen am Neckar
|Население города
|15 728 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Berlin
|Средняя высота
|268 м. от уровня моря