Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Бад Эмс — один из известнейших курортов в Европе.

Еще в 1711–1715 годах был построен в стиле барокко «Княжеский Оранский купальный дом». Благодаря «Эмской депеше», ставшей причиной Франко-Германской войны, Бад Эмс стал знаменитым во второй половине XIX века. А своей нынешней славой Бад Эмс обязан целебным источникам и «Эмсской пастиле».

Как расточительна была природа, создавая Бад Эмс! Живописная долина с мягким климатом, кристально чистый воздух, опьяняющий непривычного гостя как глоток шампанского…. Идиллические очертания зеленых холмов над тишайшей синевой реки Лан, по берегам которой расположены белоснежные виллы. Белое. Голубое. Зеленое — цвета природы и покоя, которым дышит все в этом знаменитом городке — туристической и курортной Мекке Европы.

На воды в Бад Эмс… съезжались на лето все королевские дома Европы. Александр II бывал здесь еще цесаревичем, Вильгельм I проводил на курорте каждое лето. Оффенбах сочинил здесь лучшие свои оперетты, а Жуковский прогуливался с Тютчевым по аллеям парка. Что привлекало их сюда?

«Жемчужина термальных ванн и башня наслаждений» — так по-восточному цветисто выражал свой восторг 🔥 от Бад Эмса французский репортер. Термальные воды бьют здесь отовсюду! Их 17 — термальных источников, отличающихся друг от друга по минеральному составу, температуре воды от 27° до 57°С (один из самых горячих ключей на территории Германии), которые вытекают из глубинных Эмских Вод. Три водоема в 1000 квадратных метров, наполненные родниковой водой 32 градуса по Цельсию, обеспечивают множество мест для плавания. Живую воду три раза в день перед едой — таков простой рецепт Бад Эмса. Целебные свойства этой прозрачной, мягкой на вкус воды для легких, сердца и желудка проверены на протяжении столетий. И не забудьте прогуливаться вдоль колоннады с кружкой в руках, ведя неспешные беседы — это непременная часть лечения.

Сочетать приятное с полезным…

…здесь удастся без труда. В Бад Эмсе Вы не будете скучать. Об этом позаботимся мы, а также многочисленные музыкальные фестивали (особо знаменит весенний Оффенбаховский фестиваль), выставки, концерты в садах и парках 🌳, парад цветов в последнее воскресенье августа, балы в Мраморном Зале, а также знаменитое казино.

«С бокалом пенистым рейнвейна!…"

Даже удивительно, сколько памятников прошлого хранит в себе этот маленький городок. Мраморный Дворец, Замок 🏰 Духа, пять голубых куполов храма св. Александры — действующей православной церкви, скульптуры на берегах реки, парки и художественные галереи. К тому же Бад Эмс- идеальный исходный пункт для однодневных путешествий: в долину рейнских вин, в замок Марксбург, к скале Лореляй или в дегустационные винные подвалы Рюдесхайма. С другой стороны — Мозель, по берегам которого от Кобленца до Кохема и далее простирается классический винный путь.