  1. Германия
  2. Экскурсии

Бад Хомбург — Курорт и Казино

Гид S.
Гид S. – Гид из Висбадена
Бад Хомбург — Курорт и Казино
Задать вопрос
Бад Хомбург — Курорт и Казино
Начало и место завершения
🚩 Wiesbaden

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Гид S.
Гид S.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Outlets Shoping
32
3 часа
Outlets Shoping
устный перевод, письменный перевод
32
3 часа
устный перевод, письменный перевод
Франкфурт
37
1 час
Франкфурт
Майнц — это книгопечатание, рейнвейн и многое другое
43
1 час
Майнц — это книгопечатание, рейнвейн и многое другое
Хайдельберг — всемирно известный университетский центр
40
2 часа
Хайдельберг — всемирно известный университетский центр
Wertheim Village — Outlet Shopping
43
1 час
Wertheim Village — Outlet Shopping