Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Гид S.
Гид S. – Гид из Висбадена
Франкфурт
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Франкфурт
Франкфурт является одним из крупнейших транспортных и финансовых центров Европы.
Франкфурт — это город 🏙️ в превосходной степени: здесь самый крупный в Европе аэропорт, самый высокий в западной Европе небоскреб «Europaturm» (331 м), самый высокий в мире резервуар для выдержки пива — башня Henninger.
Более половины города, включая большую часть центра, было уничтожено во время Второй Мировой Войны. Однако, когда пришло время восстанавливать Франкфурт, жители подались скорее в сторону инновации, нежели реставрации. Сегодня Франкфурт напоминает Чикаго, нежели традиционный немецкий городок.

С нами Вы увидите:

    Собор Святого Варфоломея (нем. Dom Sankt Bartholomäus) — главная церковь ⛪ города
    Церковь Святого Павла (нем. Paulskirche) — национальный памятник Германии, имеющий огромное значение для современной политической системы из-за того, что в её стенах размещался первый Парламент, избранный демократическим путем в 1848 году. Строительство протестантской церкви началось в 1789 году, а завершилось в 1833.
    «Старая Опера» (нем. Alte Oper) — была построена в 1880 году, архитектором Рихардом Луке и стала одним из главных оперных залов Германии вплоть до понесенных зданием тяжелых разрушений во время Второй мировой войны.
    Здание Гауптвахты (нем. Hauptwache) — здание в стиле «барроко», построенное в 1730 году для использования в качестве тюрьмы. Название здания дало имя окружавшей его площади и транспортной развязке под ней. В настоящее время здание расположено в конце улицы Цайль, одной из наиболее оживленных торговых улиц Франкфурта.
    Цайль (нем. Zeil) — главная торговая улица города и наиболее людная улица Германии. Улица представляет собой пешеходную зону, ограниченную по краям двумя крупными торговыми центрами — Hauptwache с запада и Konstablerwache с востока. Цайль — вторая в рейтинге «наиболее дорогих мест аренды помещений под магазины» в Германии после мюнхенской Кауфингерштрассе (нем. Kaufingerstraße).
    Рёмер — означает «романский». Девять зданий, в которых разместился муниципалитет, были выкуплены городским советом в 1405 году у семьи зажиточного торговца. После покупки среднее здание, ставшее «главным», соединили переходами с остальными зданиями комплекса. На верхнем этаже располагается Кайзерзал (нем. Kaisersaal) — «Императорский зал», где вновь коронованные императоры проводили банкеты. Комплекс зданий был частично разрушен во время Второй мировой войны и восстановлен позднее. В настоящее время комплекс зданий располагается на площади Рёмерберг (нем. Römerberg) — Муниципальной Площади.
    Начало и место завершения
    🚩 Wiesbaden

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    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
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    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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