Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Хайдельберг — всемирно известный университетский центр

Гид S.
Гид S. – Гид из Висбадена
Хайдельберг — всемирно известный университетский центр
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €40 за человека

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Хайдельберг — всемирно известный университетский центр
Хайдельберг — всемирно известный университетский центр, один из самых старых городов Германии. Здесь находится самый старый немецкий университет, построенный в конце 14-го века. Естественно, что улицы названы именами знаменитых ученых, и по ним прогуливаешься, как по страницам учебников физики и химии: Киргоф, Бунзен, Ом…
Руины средневекового замка в Хайдельберге принадлежат к достопримечательностям Европы наряду с Акрополем в Афинах, Версальским дворцом в Париже и привлекают в год около трех миллионов посетителей.
Мы посетим рыночную площадь Хайдельберга, которая образуется двумя зданиями — церковью Св. Духа и городской ратушей. В центре площади находится фонтан ⛲ с фигурой Геркулеса, который спокойно наблюдает за движением у своих стоп: посетителей кафе, поющих студентов, молодежь, отдыхающую на ступенях… На этой площади, в давние века проводились публичные суды и наказания, здесь сжигали ведьм и еретиков. Рядом с фонтаном находилась подвешенная вращающаяся клетка. Сюда помещали за незначительные проступки, клетка вращалась, и сидящий в ней был предметом шуток и насмешек граждан.
Начало и место завершения
🚩 Wiesbaden

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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