Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Хайдельберг — всемирно известный университетский центр, один из самых старых городов Германии. Здесь находится самый старый немецкий университет, построенный в конце 14-го века. Естественно, что улицы названы именами знаменитых ученых, и по ним прогуливаешься, как по страницам учебников физики и химии: Киргоф, Бунзен, Ом…

Руины средневекового замка в Хайдельберге принадлежат к достопримечательностям Европы наряду с Акрополем в Афинах, Версальским дворцом в Париже и привлекают в год около трех миллионов посетителей.

Мы посетим рыночную площадь Хайдельберга, которая образуется двумя зданиями — церковью Св. Духа и городской ратушей. В центре площади находится фонтан ⛲ с фигурой Геркулеса, который спокойно наблюдает за движением у своих стоп: посетителей кафе, поющих студентов, молодежь, отдыхающую на ступенях… На этой площади, в давние века проводились публичные суды и наказания, здесь сжигали ведьм и еретиков. Рядом с фонтаном находилась подвешенная вращающаяся клетка. Сюда помещали за незначительные проступки, клетка вращалась, и сидящий в ней был предметом шуток и насмешек граждан.