Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Курортный городок Баден-Баден

Гид S.
Гид S. – Гид из Висбадена
Курортный городок Баден-Баден
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €59 за человека

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Курортный городок Баден-Баден
В Германии есть два курорта, известных во всем мире, с традициями, историей 📖, особой атмосферой — Баден-Баден и Висбаден. Эти названия знакомы нам по русской классике XIX века, по учебникам истории, по открыткам начала ХХ века, — но и из сегодняшних газет и журналов. Эти курорты сумели сохранить свой аристократический характер, и туда охотно ездят видные политики, промышленники и бизнесмены. Там будут рады и Вам!
Курортный городок Баден-Баден был основан еще римлянами в начале нашей эры. Городок всегда был небольшим, и сейчас там живет всего 50 тыс. человек. И тем не менее именно Баден-Баден и по сей день считается европейским курортом номер один, «летней столицей ⭐️ Европы». Чрезвычайно мягкий климат, элегантный центр города, обилие садов и парков 🌳, горячие термальные источники, современные термальные комплексы и комфортабельные отели — пожалуй, все это — составляющие успеха Баден-Бадена. В городе много воды и цветов и совсем не чувствуется городского шума, поэтому здесь так легко отключиться от повседневных забот и как следует отдохнуть. В термах Каракаллы или римско-ирландском термальном комплексе Фридрихсбад можно провести целый день с пользой для тела и души: великолепное оформление термальных комплексов радует глаз, а разного рода восстановительные процедуры, ванны, массаж, ароматерапия очень полезны для здоровья. В культурном плане Баден-Бадену тоже есть что предложить: музеи 🖼, филармония, драматический театр и музыкальный театр предлагают свои программы круглый год, кроме того, в Баден-Бадене проходит несколько международных фестивалей.
Казино Баден-Бадена
Расположенное в курзале Баден-Бадена, казино, вне всякого сомнения, — достопримечательность 🏛️ номер один. Здание курзала было построено в середине XIX века в комплексе с колоннадой над питьевым источником. Это — сердце Баден-Бадена. Сюда днем идут туристы, а вечером съезжаются лимузины со знаменитостями. Здесь, как в кино 🎥, проигрываются и выигрываются состояния. Не хотите ли пойти по стопам русских аристократов и попытать счастья — а вдруг Вам повезет?
Начало и место завершения
🚩 Wiesbaden

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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