Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

В Германии есть два курорта, известных во всем мире, с традициями, историей 📖, особой атмосферой — Баден-Баден и Висбаден. Эти названия знакомы нам по русской классике XIX века, по учебникам истории, по открыткам начала ХХ века, — но и из сегодняшних газет и журналов. Эти курорты сумели сохранить свой аристократический характер, и туда охотно ездят видные политики, промышленники и бизнесмены. Там будут рады и Вам!

Курортный городок Баден-Баден был основан еще римлянами в начале нашей эры. Городок всегда был небольшим, и сейчас там живет всего 50 тыс. человек. И тем не менее именно Баден-Баден и по сей день считается европейским курортом номер один, «летней столицей ⭐️ Европы». Чрезвычайно мягкий климат, элегантный центр города, обилие садов и парков 🌳, горячие термальные источники, современные термальные комплексы и комфортабельные отели — пожалуй, все это — составляющие успеха Баден-Бадена. В городе много воды и цветов и совсем не чувствуется городского шума, поэтому здесь так легко отключиться от повседневных забот и как следует отдохнуть. В термах Каракаллы или римско-ирландском термальном комплексе Фридрихсбад можно провести целый день с пользой для тела и души: великолепное оформление термальных комплексов радует глаз, а разного рода восстановительные процедуры, ванны, массаж, ароматерапия очень полезны для здоровья. В культурном плане Баден-Бадену тоже есть что предложить: музеи 🖼, филармония, драматический театр и музыкальный театр предлагают свои программы круглый год, кроме того, в Баден-Бадене проходит несколько международных фестивалей.

Казино Баден-Бадена

Расположенное в курзале Баден-Бадена, казино, вне всякого сомнения, — достопримечательность 🏛️ номер один. Здание курзала было построено в середине XIX века в комплексе с колоннадой над питьевым источником. Это — сердце Баден-Бадена. Сюда днем идут туристы, а вечером съезжаются лимузины со знаменитостями. Здесь, как в кино 🎥, проигрываются и выигрываются состояния. Не хотите ли пойти по стопам русских аристократов и попытать счастья — а вдруг Вам повезет?