Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Лорелей, в более современной транскрипции Лорелай (нем. Loreley или Lorelei) — овеянная романтическими легендами скала на восточном берегу Рейна, близ городка Санкт-Гоарсхаузен. Расположена в самом узком месте русла на территории Германии.

Топоним происходит от нем. lureln (на местном диалекте — «шептание») и ley («скала»). Таким образом, «Лорелей» когда-то переводилась как «шепчущая скала». Эффект шептания производился водопадом, который существовал в этой местности вплоть до начала XIX века. Существует также мнение, что девушку звали не Лорелея, а Лора, а имя трансформировалось из прозвища Лора-что-на-Горе/ Лора-на-горе, ведь если перевести это на немецкий, то получится Lore-in-Lei, для краткости -Lorelei, что позже превратилось в имя. Есть и другое мнение, принадлежащее Н. Я. Берковскому и Н. И. Балашову, о том, что это имя произошло от «Lure Lay» — «сланцевый утёс».

Рюдесхайм — это мекка рейнского туризма. Небольшое городок, который пленит духом праздника, радости, романтики. Это винная столица ⭐️ страны. Главные достопримечательности 🏛️ Рюдесхайма — улочка Дроссельгассе, с известной винодельней и погребками, и Орлиная Башня — угловая башня старой городской стены XV века. С этих стен Гёте восхищался видом Рейна. Это сможете проделать и вы! На обратном пути вы будете встречать уже ставшие знакомыми места, не уставая восхищаться чудесной природой, то и дело мелькающими за окнами автобуса замками. Даже на развалины некоторых из них смотреть очень интересно!