Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

  1. Германия
  2. Экскурсии

Лорелей и Долина Рейна

Гид S.
Гид S. – Гид из Висбадена
Лорелей и Долина Рейна
Задать вопрос
Лорелей и Долина Рейна
Лорелей, в более современной транскрипции Лорелай (нем. Loreley или Lorelei) — овеянная романтическими легендами скала на восточном берегу Рейна, близ городка Санкт-Гоарсхаузен. Расположена в самом узком месте русла на территории Германии.
Топоним происходит от нем. lureln (на местном диалекте — «шептание») и ley («скала»). Таким образом, «Лорелей» когда-то переводилась как «шепчущая скала». Эффект шептания производился водопадом, который существовал в этой местности вплоть до начала XIX века. Существует также мнение, что девушку звали не Лорелея, а Лора, а имя трансформировалось из прозвища Лора-что-на-Горе/ Лора-на-горе, ведь если перевести это на немецкий, то получится Lore-in-Lei, для краткости -Lorelei, что позже превратилось в имя. Есть и другое мнение, принадлежащее Н. Я. Берковскому и Н. И. Балашову, о том, что это имя произошло от «Lure Lay» — «сланцевый утёс».
Рюдесхайм — это мекка рейнского туризма. Небольшое городок, который пленит духом праздника, радости, романтики. Это винная столица ⭐️ страны. Главные достопримечательности 🏛️ Рюдесхайма — улочка Дроссельгассе, с известной винодельней и погребками, и Орлиная Башня — угловая башня старой городской стены XV века. С этих стен Гёте восхищался видом Рейна. Это сможете проделать и вы! На обратном пути вы будете встречать уже ставшие знакомыми места, не уставая восхищаться чудесной природой, то и дело мелькающими за окнами автобуса замками. Даже на развалины некоторых из них смотреть очень интересно!
Начало и место завершения
🚩 по договоренности

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Гид S.
Гид S.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Outlets Shoping
32
3 часа
Outlets Shoping
устный перевод, письменный перевод
32
3 часа
устный перевод, письменный перевод
Франкфурт
37
1 час
Франкфурт
Майнц — это книгопечатание, рейнвейн и многое другое
43
1 час
Майнц — это книгопечатание, рейнвейн и многое другое
Хайдельберг — всемирно известный университетский центр
40
2 часа
Хайдельберг — всемирно известный университетский центр
Wertheim Village — Outlet Shopping
43
1 час
Wertheim Village — Outlet Shopping