Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Майнц — старинный епископский город 🏙️. Именно поэтом в нем такой большой и богато украшенный собор. Майнц — столица ⭐️ федеральной земли Рейнланд-Пфальц. Майнц — современный индустриальный центр. Майнц — вечно юный университетский город. Майнц — один из телевизионных центров Германии, отсюда вещают несколько ведущих телеканалов и радиостанций. В Майнце на Масленицу стартует немецкий карнавал, в Майнце печатали первые европейские книги, в Майнце и его окрестностях делают тот самый рейнвейн, который знаком нам как минимум по названию… Короче говоря, приезжайте — не пожалеете.

Достопримечательности Майнца

Исторический центр, сердце Майнца — Собор Св. Мартина и Св. Штефана. Это обычная планировка европейского города — но романский собор в Майнце обычным никак не назовешь. Это целый город со множеством капелл и нефов, с великолепной ризницей и несколькими органами. Его можно сравнить разве что с Кельнским собором, как по размеру, так и по производимому впечатлению. Собор до сих пор «держит» город, организует его вокруг себя. Позади собора ступеньки ведут к Рейну, по которому плавают прогулочные катера и теплоходы. А на ступеньках кричат нахальные чайки.

А еще позади Майнцского собора — Музей 🖼 книгопечатания. Про самого знаменитого гражданина Майнца, Иоганна Гутенберга, человека, который изобрел книгопечатание, конечно же, знают все. В музее выставлены первые европейские печатные образцы, среди них — знаменитая Библия Гутенберга.

Недалеко от главного вокзала Майнца стоит еще одна в высшей степени интересная церковь ⛪. Готическая, постройки XIV века, с современными витражами работы Марка Шагала на сюжеты из Ветхого и Нового Завета. Уникальное сочетание готики и Шагала!