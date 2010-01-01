Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Вюрцбург — один из крупнейших городов Франконии

Гид S.
Гид S. – Гид из Висбадена
Вюрцбург — один из крупнейших городов Франконии
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Вюрцбург — один из крупнейших городов Франконии
Вю́рцбург, средневек. Вирцеберк, Вюртцбург — город 🏙️ на реке Майн на юге Германии в федеральной земле Бавария. Имеет статус «свободного города», является центром административного округа Нижняя Франкония, земельного района Вюрцбург и римско-католической Вюрцбургской епархии. Первое письменное упоминание — 704 год, население на 2010 год — 133 799 жителей (5-е место в Баварии).
Современный Вюрцбург — это транспортный узел с предприятиями пищевой промышленности (виноделие и пивоварение), машиностроения (в том числе автомобилестроения), производством типографских машин и электротехнического оборудования. Здесь находятся издательства, консерватория, административно-хозяйственная академия, а также Университет Юлиуса-Максимилиана (осн. в 1402 году), благодаря которому Вюрцбург относят к классическим «университетским городам» Германии.
C периода Средневековья Вюрцбург являлся одним из крупнейших городов Франконии и был исстари славен виноделием. Известные архитектурные памятники — Крепость Мариенберг (XI—XVI вв. ) с Майнфранкским музеем (скульптуры Т. Рименшнейдера и др. ), Резиденция епископа (1719–53 гг., архитектор Б. Нёйман и др., росписи — Дж. Б. Тьеполо).
Город расположен на берегах реки Майн. На западном берегу Майна на возвышенности находится крепость Мариенберг, от которой перейдя Старый мост через Майн (нем. Alte Mainbrücke), можно попасть в центр Старого города.
Начало и место завершения
🚩 Wiesbaden

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Гид S.
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