Полезная информация о Висбадене
Что нужно знать о Висбадене: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 15 экскурсий
Местное время в Висбадене
22:2947
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇩🇪 Германия
|Название города
|Висбаден
|По-английски
|Wiesbaden
|Столица региона
|Висбаден является столицей региона
|Население города
|272 432 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Berlin
|Средняя высота
|128 м. от уровня моря
Где находится Висбаден на карте
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