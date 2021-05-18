Полезная информация о Сан-Педро-Суле
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Местное время в Сан-Педро-Суле
11:4930
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇭🇳 Гондурас
|Название города
|Сан-Педро-Сула
|По-английски
|San Pedro Sula
|Столица региона
|Сан-Педро-Сула является столицей региона
|Население города
|489 466 чел.
|Аэропорт
|Рамон Вильеда Моралес SAP
|Часовой пояс
|America/Tegucigalpa
|Средняя высота
|92 м. от уровня моря
Где находится Сан-Педро-Сула на карте
Сан-Педро-Сула