Всё о Сан-Педро-Суле

Полезная информация о Сан-Педро-Суле

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Местное время в Сан-Педро-Суле
11:4930
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇭🇳 Гондурас
Название городаСан-Педро-Сула
По-английскиSan Pedro Sula
Столица регионаСан-Педро-Сула является столицей региона
Население города489 466 чел.
АэропортРамон Вильеда Моралес SAP
Часовой поясAmerica/Tegucigalpa
Средняя высота92 м. от уровня моря

Где находится Сан-Педро-Сула на карте

Сан-Педро-Сула фото города
Сан-Педро-Сула

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