Всё о Гондурасе

Полезная информация о Гондурасе

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Флаг Гондураса
Флаг Гондураса
НазваниеГондурас
Эмодзи флаг🇭🇳
Полное названиеРеспублика Гондурас
По-английскиHonduras
СтолицаТегусигальпа
ГородаСписок городов
Валютаhnl
Площадь112 090 км²
Население8 721 014 чел.
Телефонный код+504
Код ISOHN
Основной домен.HN
Соседние страны🇬🇹 Гватемала🇳🇮 Никарагуа🇸🇻 Сальвадор

Где находится Гондурас на карте

Гондурас фото страны
Гондурас

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