Полезная информация о Гондурасе
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Флаг Гондураса
|Название
|Гондурас
|Эмодзи флаг
|🇭🇳
|Полное название
|Республика Гондурас
|По-английски
|Honduras
|Столица
|Тегусигальпа
|Города
|Список городов
|Валюта
|hnl
|Площадь
|112 090 км²
|Население
|8 721 014 чел.
|Телефонный код
|+504
|Код ISO
|HN
|Основной домен
|.HN
|Соседние страны
|🇬🇹 Гватемала🇳🇮 Никарагуа🇸🇻 Сальвадор
Где находится Гондурас на карте
Гондурас