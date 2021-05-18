Полезная информация о Тегусигальпе
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Местное время в Тегусигальпе
14:3005
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇭🇳 Гондурас
|Название города
|Тегусигальпа
|По-английски
|Tegucigalpa
|Это столица
|Тегусигальпа является столицей Гондураса
|Население города
|850 848 чел.
|Аэропорт
|Тегусигальпа TGU
|Часовой пояс
|America/Tegucigalpa
|Средняя высота
|944 м. от уровня моря
Где находится Тегусигальпа на карте
Тегусигальпа