Полезная информация о Нууке
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Местное время в Нууке
15:4950
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Гренландия
|Название города
|Нуук
|По-английски
|Nuuk
|Это столица
|Нуук является столицей Гренландии
|Население города
|14 798 чел.
|Аэропорт
|Нуук GOH
|Часовой пояс
|America/Godthab
|Средняя высота
|1 м. от уровня моря
Где находится Нуук на карте
Нуук