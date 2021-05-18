Полезная информация о Нууке

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Местное время в Нууке
15:4950
18 мая 2021
Разница с вами:
СтранаГренландия
Название городаНуук
По-английскиNuuk
Это столицаНуук является столицей Гренландии
Население города14 798 чел.
АэропортНуук GOH
Часовой поясAmerica/Godthab
Средняя высота1 м. от уровня моря

Где находится Нуук на карте

Нуук фото города
Нуук

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