Как добраться до Нуука на самолёте
В Нууке 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Nuuk Airport» вам не избежать
Список аэропортов Нуука
- Нуук GOHNuuk Airport
Самые дешёвые билеты в Нуук из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|23.10.2020
|из 🇮🇸Рейкьявика
|26 307
|3ч 20м
|21.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|27 543
|28ч 45м (⇵2)
|27.01.2021
|из 🇳🇱Амстердама
|29 028
|24ч 30м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|34 285
|47ч 30м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇮🇹Милана
|35 832
|42ч 5м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|46 525
|26ч 35м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|58 504
|41ч 25м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|62 262
|24ч 10м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|62 337
|37ч 25м (⇵2)
|18.11.2020
|из 🇨🇦Калгари
|65 093
|32ч 20м (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇺🇸Лос-Анджелеса
|72 246
|37ч 45м (⇵2)
|01.02.2021
|из 🇸🇦Джидды
|82 466
|34ч (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇺🇸Ньюбурга
|109 402
|30ч 47м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону