Летим в Нуук

Как добраться до Нуука на самолёте

В Нууке 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Nuuk Airport» вам не избежать

Список аэропортов Нуука

  1. Нуук GOH
    Nuuk Airport

Самые дешёвые билеты в Нуук из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
23.10.2020из 🇮🇸Рейкьявика26 3073ч 20м
21.12.2020из 🇷🇺Москвы27 54328ч 45м (⇵2)
27.01.2021из 🇳🇱Амстердама29 02824ч 30м (⇵1)
21.10.2020из 🇩🇰Копенгагена34 28547ч 30м (⇵2)
10.11.2020из 🇮🇹Милана35 83242ч 5м (⇵2)
20.11.2020из 🇱🇹Вильнюса46 52526ч 35м (⇵2)
11.11.2020из 🇸🇦Эр-Рияда58 50441ч 25м (⇵2)
16.10.2020из 🇪🇸Мадрида62 26224ч 10м (⇵2)
03.11.2020из 🇺🇸Нью-Йорка62 33737ч 25м (⇵2)
18.11.2020из 🇨🇦Калгари65 09332ч 20м (⇵2)
10.12.2020из 🇺🇸Лос-Анджелеса72 24637ч 45м (⇵2)
01.02.2021из 🇸🇦Джидды82 46634ч (⇵2)
16.10.2020из 🇺🇸Ньюбурга109 40230ч 47м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Нуука