Отправьтесь в увлекательное путешествие по Патрам — третьему по величине городу Греции! Мы посетим величественный Собор Святого Андрея, прогуляемся по стенам средневековой крепости и откроем богатства Археологического музея.
Завершим экскурсию в знаменитой винодельне Achaia Clauss, где продегустируем легендарное вино Мавродафни и насладимся атмосферой старинных винных погребов.
Завершим экскурсию в знаменитой винодельне Achaia Clauss, где продегустируем легендарное вино Мавродафни и насладимся атмосферой старинных винных погребов.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииОткройте для себя Патры — город истории, культуры и яркой энергии! Патры — третий по величине город Греции, который впечатляет сочетанием древней истории, культурного наследия и современной жизни. Расположенный на северо-западном побережье Пелопоннеса, этот портовый город известен своей оживлённой атмосферой, впечатляющими достопримечательностями и глубокими традициями. Будь вы поклонником археологии, ценителем религиозного наследия или просто ищете аутентичный греческий опыт — Патры точно удивят вас.
- Собор Святого Андрея — символ веры и красоты. Собор Святого Андрея (Ágios Andréas) — одно из самых значимых религиозных мест Греции и настоящий архитектурный шедевр. Посвящённый покровителю города — Святому Андрею, этот величественный храм является крупнейшим в Греции и одним из самых больших православных соборов на Балканах. В соборе хранятся мощи Святого Андрея, привлекая паломников со всего мира. Великолепные купола в византийском стиле и изысканные мозаики делают его обязательной остановкой в Патрах.
- Археологический музей Патры — путешествие сквозь века. Для любителей истории Археологический музей Патры открывает увлекательное окно в древнее прошлое города. Здание музея само по себе — архитектурный памятник в виде огромного купола. Внутри находится богатая коллекция артефактов из микенского, римского и византийского периодов: мозаики, скульптуры и предметы быта раскрывают многослойную историю Патры.
- Винодельня Achaia Clauss — вкус греческого вина. Основанная в 1861 году, Achaia Clauss — одна из самых старых и престижных виноделен Греции, известная своим легендарным сладким красным вином "Мавродафни". Винодельня расположена на живописном холме с видом на Патры и окружающие виноградники. Вас ждёт экскурсия по старинным винным погребам, где хранятся гигантские дубовые бочки с выдержанными винами. Дегустация позволит вам почувствовать уникальные вкусы региона — идеальное завершение дня для ценителей вина.
- Мост Рио-Антирио — чудо современной инженерии Мост Рио-Антирио — один из самых длинных вантовых мостов в мире и выдающийся пример инженерного искусства. Он соединяет Пелопоннес с материковой частью Греции, протянувшись через Коринфский залив. Его изящный силуэт на фоне голубых вод — впечатляющее зрелище. Мы сделаем короткую остановку для фотографий, чтобы вы могли запечатлеть этот архитектурный шедевр.
- Крепость Патры — взгляд в средневековое прошлое Расположенная на вершине холма, крепость Патры (Кастро) была построена в VI веке для защиты города от захватчиков. С её стен открывается потрясающий вид на Патры и Патросский залив. Прогуливаясь среди древних руин, вы словно перенесётесь в эпоху Византии и почувствуете дыхание истории, охватывавшей и османский, и франкский периоды.
- Почему стоит посетить Патры сегодня? Патры — это город, где история, культура и современность переплетаются в яркую мозаику впечатлений. Древние руины, величественный собор, старинная винодельня и чудо современной инженерии — всё это создаёт незабываемый маршрут, который останется в вашем сердце. Важная информация: Экскурсия проводится только из отелей вокруг Патры. Не из Афин!
Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Собор Святого Андрея
- Крепость Патры
- Площадь Георга Первого
- Археологический музей Патры
- Винодельня Ахая Клаус
- Мост Рио-Антирио
Что включено
- Услуги гида
- Автомобиль и транспортные расходы
Что не входит в цену
- Входные билеты в музей (€6)
- Дегустация вина (€18)
- Еда и напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсия проводится только из отелей вокруг Патры. Не из Афин
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Афин
Индивидуальная
до 8 чел.
Древняя Олимпия из Патры
Начало: Σπηλιοπούλου 201, Archea Olimpia 270 65
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
€400 за всё до 8 чел.