Отправьтесь в увлекательное путешествие по Патрам — третьему по величине городу Греции! Мы посетим величественный Собор Святого Андрея, прогуляемся по стенам средневековой крепости и откроем богатства Археологического музея.



Завершим экскурсию в знаменитой винодельне Achaia Clauss, где продегустируем легендарное вино Мавродафни и насладимся атмосферой старинных винных погребов.