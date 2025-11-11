Родина Олимпийских игр и один из важнейших культовых центров Древней Греции.
Вы посетите археологический комплекс с руинами храмов, стадиона, римских бань и места зажжения олимпийского огня, а также музей с шедеврами древнегреческого искусства.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииОткройте для себя Древнюю Олимпию — Родину Олимпийских Игр! Погрузитесь в прошлое и пройдитесь по следам древних атлетов, исследуя Древнюю Олимпию — легендарное место, где более 2700 лет назад родились Олимпийские игры. Спрятанная в зелёной долине Пелопоннеса, Олимпия — это не просто историческое место, а символ человеческих достижений, единства и олимпийского духа, который живёт и по сей день. 🏛 Путешествие сквозь века Основанная в VIII веке до н. э., Олимпия была одним из важнейших религиозных и спортивных центров Древней Греции. Каждые четыре года сюда съезжались атлеты со всех уголков Эллады, чтобы состязаться в честь Зевса — царя богов. Именно эти игры стали основой для современных Олимпийских игр, объединяя людей в празднике силы, мастерства и честной борьбы. 🔎 Что вы увидите? 🌟 Древний стадион — Встаньте там, где когда-то собирались тысячи зрителей, чтобы поддерживать бегунов, стремящихся к славе. Почувствуйте энергию настоящей Олимпийской трассы! 🌟 Храм Зевса — Полюбуйтесь руинами одного из величайших храмов античности, где когда-то находилась колоссальная статуя Зевса из золота и слоновой кости — одно из Семи чудес света. 🌟 Храм Геры — Священное место, где и сегодня зажигается олимпийский огонь перед каждыми современными Олимпийскими играми. 🌟 Филиппейон и Палаестра — Откройте для себя великолепный круглый монумент, возведённый в честь семьи Александра Великого, и древнюю школу борьбы, где тренировались атлеты. 🏺 Археологический музей Олимпии Ни одно путешествие в Олимпию не будет полным без посещения одного из важнейших музеев Греции. Полюбуйтесь удивительными артефактами, среди которых статуи, бронзовые шлемы и знаменитая скульптура Гермеса работы Праксителя — одно из самых изящных произведений классического искусства. ✨ Почему стоит посетить Олимпию сегодня? Олимпия — это не просто археологический памятник, это место, где история оживает. Прогуливаясь среди древних руин, вы почувствуете дух соревнования, традиций и стремления к совершенству, который продолжает вдохновлять весь мир. Будь вы любителем истории, спортивным энтузиастом или просто человеком, ищущим незабываемые впечатления — Олимпия обязательно станет яркой главой вашего путешествия. Присоединяйтесь к нашей частной экскурсии по Древней Олимпии и погрузитесь в вечную красоту этого объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Пройдите там, где шли легенды, и позвольте Олимпии рассказать вам свою историю! Важная информация: Экскурсия проводится для гостей из отелей на северо-западном Пелопоннесе, или для гостей круизных лайнеров прибывших в этот регион. Не из Афин!
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Геры
- Храм Зевса
- Олимпийский стадион
- Место зажжения олимпийского огня
- Археологический музей Древней Олимпии
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное средство вместе с топливом и дорожными сборами
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
Место начала и завершения?
Σπηλιοπούλου 201, Archea Olimpia 270 65
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Экскурсия проводится для гостей из отелей на северо-западном Пелопоннесе
- Или для гостей круизных лайнеров прибывших в этот регион. Не из Афин
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
