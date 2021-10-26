Отзыв на: Афины — город вечной красоты и свободы А Алла 5 Все было очень интересно. Экскурсия была легкой и познавательной. Время пролетело не запетно.

Отзыв на: Афины: путешествие сквозь века Д Дарина 5 Анна провела для нас с друзьями индивидуальную экскурсию. Маршрут составлен идеально, интересные, неперегруженные фактами истории.

Отзыв на: По холмам вокруг Акрополя M Maksim 5 Елена провела нам прекрасную экскурсию по Афинам. Она учла все наши пожелания и ответила на все вопросы, возникшие у нас в процессе экскурсии. Это было очень интересно и познавательно.

Отзыв на: Афины для детей и взрослых! В Владимир 5 Отличная экскурсия С уклоном на практическую философию и современный взгляд на Грецию. Теперь принял что Современная Греция не имеет никакого отношения к той Греции, которой все так восхищаются и не с проста на самом деле. Саша Спасибо!

Отзыв на: Афины для детей и взрослых! Т Татьяна 5 Большое спасибо Александре за чудесную экскурсию! Было очень увлекательно - и для взрослых и для ребенка. Александра показала нам очень интересные и красивые места, рассказала их историю, заинтересовала дочку греческими богами и мифами. Очень рекомендую!

Отзыв на: Акрополь: в гости к богине Афине Е Екатерина 5 Александр прекрасно знает историю Древней Греции и очень увлекательно о ней рассказывает. Два часа пролетели незаметно, на одном дыхании. После такой экскурсии Акрополь и его достопримечательности запомнятся надолго.

Отзыв на: Афины: путешествие сквозь века Н Надежда 5 Экскурсия прошла в формате беседы: Анна рассказывала свой материал и параллельно отвечала на наши вопросы. Это всегда интересно - быть участником, а не молчаливый слушателем. Материалом Анна владеет, это тоже приятно!

Отзыв на: Афины: путешествие сквозь века A Aleksei 5 Всё очень понравилось. Спасибо за душевную экскурсию.

Отзыв на: По холмам вокруг Акрополя M Maia 5 Наша поездка в Афины началась с замечательной экскурсии с Еленой. Три часа по холмам с увлечённым и внимательным экскурсоводом, сумевшим заинтересовать внимание трёх поколений слушателей, включая девятилетнего ребёнка, проявившим терпение к моим лакунам в древнегреческой мифологии и истории. Елена отлично составила маршрут, показала укромные улочки, до которых мы не добрались бы сами, порекомендовала ресторан, который мы с удовольствием посетили потом ещё несколько раз, отвечала на все вопросы по Афинам, даже не относившиеся напрямую к экскурсии. Если вы хотите влюбится в город Сократа, Фидия, Перикла, Праксителя, узнать, чем завтракали древние афиняне, где проводили день, как и кого судили, из-за чего стыдились, чем гордились, как развлекались, что придумали первыми в мире, непременно прогуляйтесь по знаменитым холмам с Еленой!