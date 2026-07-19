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как легко можно добраться на метро до аэропорта. Наш отель был как раз у метро)

Экскурсия прекрасная!!! Удивительно живописные улочки района Плаки, башня ветров с солнечными часами, площадь Монастираки и часовней, церковь у подножия Акрополя, район Анафиотики с самой узкой улицей во всей Греции и много других интересных мест, про которые мы смогли узнать благодаря Анне.

Но супер-бонусом стали чудесные панорамные виды на Акрополь с известными строениями и шикарный вид на всю Грецию на закате! Мы были в восторге.

Спасибо большое Анне за то, что про Афины мы стали знать немного больше и захотели вернуться сюда снова! 🥰