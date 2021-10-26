Все экскурсии в Афинах
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Афинах – доступно 48 экскурсий на 2021 год, 392 ⭐ отзыва, цены от €12, посетите достопримечательности: Акрополь, Парфенон, Театр Диониса. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Афинах почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Греции на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
3ч
€180
за 1-6 чел.
По центру древних Афин с гидом
Во время нашей прогулки вы увидите культовые памятники античной Греции, познакомитесь с Афинским...
по запросу
3ч
€50
за 1 чел.
Пешеходная по Афинам с посещением Акрополя
Мы познакомим вас с современными достопримечательностями в центре Афин и с наиболее важными древними...
По будням в 9:00
11ч
€127
за 1 чел.
На корабле из Афин — к островам Эгина, Идра и Порос!
Насладиться морской прогулкой, осмотреть три порта и проникнуться очарованием островной Греции
Индивидуальная экскурсия
6ч
€130
за 1-3 чел.
Галопом по Афинам: гора Ликавитос, гора Парнита, озеро Вульагмени
Для многих Афины - это древнегреческие боги, античные постройки и великие философы
Каждый день 09:00
Индивидуальная экскурсия
3ч
€120
за 1-10 чел.
Очень популярно сейчас
Афины: тайны и мифы
Погулять по Старому городу и посетить легендарный Акрополь с профессиональным гидом
Индивидуальная экскурсия
3ч
€35
за 1 чел.
по запросу, понедельник, среда в 18.00
Индивидуальная экскурсия
2ч
€100
за 1-6 чел.
Афины: путешествие сквозь века
Главные достопримечательности и тайные уголки греческой столицы на обзорной экскурсии
2ч
€12
за 1 чел.
Музей Акрополя: билет и доступ к древним раскопкам
В Новом музее Акрополя представлено множество древностей, найденных при раскопках склонов
Ежедневно с 8:00-19:30
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€92
за 1-4 чел.
По холмам вокруг Акрополя
Посмотреть на город с высоты знаменитых холмов и погулять по старинному району Плака
Индивидуальная экскурсия
5ч
€140
за 1-3 чел.
Очень популярно сейчас
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€92
за 1-4 чел.
Афины для детей и взрослых!
Побывать на 3 холмах, подтянуть знания об Элладе и выучить пару фраз на местном языке
2ч
€25
за 1 чел.
по запросу, вторник, четверг в 18.00
Индивидуальная экскурсия
3ч
€150
за 1-5 чел.
Акрополь с профессиональным гидом
Исследовать главные достопримечательности «священного холма» и посетить музей Акрополя
Индивидуальная экскурсия
4ч
€254
за 1-4 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по Афинам на авто
Вместе с гидом, на комфортном автомобиле, вы отправитесь в путешествие по городу: посетите первый...
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€103
за 1-4 чел.
Афины — город вечной красоты и свободы
Обзорная пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям столицы: история, культура, традиции
3ч 30м
€50
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Малые Афины, исторический центр
Обзорная и интересная экскурсия по Афинам с посещением Акрополя на автомобиле или автобусе предоставит...
Понедельник, среда, пятница, воскресенье с 09:00 до 13:00
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
€93
за 1-8 чел.
Акрополь: в гости к богине Афине
Посетить «визитную карточку» города и расшифровать античные памятники с профессиональным гидом
Индивидуальная экскурсия
5ч
€140
за 1-3 чел.
Галопом по Афинам на машине
Приглашаю вас на прогулку по основным достопримечтельностям Афин
09:00
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€117
за 1-8 чел.
Сокровища Археологического музея
Познакомиться с древнегреческим искусством в компании профессионального гида
Индивидуальная экскурсия
4ч
€48
за 1 чел.
Акрополь, Агора, храм Зевса: входные билеты с аудиогидом
Осмотрите без спешки и суеты главные достопримечательности Афин: Акрополь, Афинскую Агору и храм Зевса...
Ежедневно с 08:00 - 16:30
Индивидуальная экскурсия
2ч
€103
за 1-4 чел.
Три кита греческой кухни: хлеб, вино и олива!
Познакомиться со всеми гранями гастрономической культуры древней и современной Греции
5ч
€160
за 1 чел.
Круиз на катамаране по системе "все включено" с англоговорящим гидом
Мы отправимся в плавание на роскошном катамаране вдоль побережья Афин
Ежедневно в 10:00 и 15:00
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€100
за 1-4 чел.
Афинские истории
Побывать в гостях у древних греков и почувствовать, как живет город сегодня
2д
€13
за 1 чел.
Афины, Пирей и побережье: двухдневный билет на hop-on hop-off автобус
Сходите и возвращайтесь на автобус на своём усмотрение с четырьмя разными автобусными линиями
Ежедневно с 08:30 - 18:30
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Последние отзывы «Экскурсии Афин»
- Отзыв на: Афины — город вечной красоты и свободыААлла26 октября 2021Все было очень интересно. Экскурсия была легкой и познавательной. Время пролетело не запетно.
- ДДарина25 октября 2021Анна провела для нас с друзьями индивидуальную экскурсию. Маршрут составлен идеально, интересные, неперегруженные фактами истории.
- Отзыв на: По холмам вокруг АкрополяMMaksim25 октября 2021Елена провела нам прекрасную экскурсию по Афинам. Она учла все наши пожелания и ответила на все вопросы, возникшие у нас в процессе экскурсии. Это было очень интересно и познавательно.
- Отзыв на: Афины для детей и взрослых!ВВладимир25 октября 2021Отличная экскурсия С уклоном на практическую философию и современный взгляд на Грецию. Теперь принял что Современная Греция не имеет никакого отношения к той Греции, которой все так восхищаются и не с проста на самом деле. Саша Спасибо!
- Отзыв на: Афины для детей и взрослых!ТТатьяна25 октября 2021Большое спасибо Александре за чудесную экскурсию! Было очень увлекательно - и для взрослых и для ребенка. Александра показала нам очень интересные и красивые места, рассказала их историю, заинтересовала дочку греческими богами и мифами. Очень рекомендую!
- Отзыв на: Акрополь: в гости к богине АфинеЕЕкатерина25 октября 2021Александр прекрасно знает историю Древней Греции и очень увлекательно о ней рассказывает. Два часа пролетели незаметно, на одном дыхании. После такой экскурсии Акрополь и его достопримечательности запомнятся надолго.
- ННадежда24 октября 2021Экскурсия прошла в формате беседы: Анна рассказывала свой материал и параллельно отвечала на наши вопросы. Это всегда интересно - быть участником, а не молчаливый слушателем. Материалом Анна владеет, это тоже приятно!
- AAleksei23 октября 2021Всё очень понравилось. Спасибо за душевную экскурсию.
- Отзыв на: По холмам вокруг АкрополяMMaia22 октября 2021Наша поездка в Афины началась с замечательной экскурсии с Еленой. Три часа по холмам с увлечённым и внимательным экскурсоводом, сумевшим заинтересовать внимание трёх поколений слушателей, включая девятилетнего ребёнка, проявившим терпение к моим лакунам в древнегреческой мифологии и истории. Елена отлично составила маршрут, показала укромные улочки, до которых мы не добрались бы сами, порекомендовала ресторан, который мы с удовольствием посетили потом ещё несколько раз, отвечала на все вопросы по Афинам, даже не относившиеся напрямую к экскурсии. Если вы хотите влюбится в город Сократа, Фидия, Перикла, Праксителя, узнать, чем завтракали древние афиняне, где проводили день, как и кого судили, из-за чего стыдились, чем гордились, как развлекались, что придумали первыми в мире, непременно прогуляйтесь по знаменитым холмам с Еленой!
- Отзыв на: Сокровища Археологического музеяMMaia22 октября 2021Если вы собрались в Археологический музей, непременно стоит заказать экскурсию у Александра. Музей поражает своими масштабами, но благодаря чёткому и логичному построению рассказа, основанному не только на хронологии, но и на взаимном влиянии эгейских народов, все было отлично.