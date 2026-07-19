Индивидуальная
до 6 чел.
Первая встреча с Афинами
Погрузитесь в уникальную атмосферу Афин, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и современной жизни города
Начало: У станции метро Монастыраки
Сегодня в 12:00
Завтра в 06:00
от €175 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Акрополь: в гости к богине Афине
Посетить «визитную карточку» города и расшифровать античные памятники с профессиональным гидом
Начало: У метро Акрополи
Завтра в 08:00
10 авг в 11:00
от €142 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город
Приглашаем на уникальное путешествие по Афинскому Акрополю и Старому городу, где история оживает на ваших глазах
Начало: В районе метро Акрополи
Завтра в 08:30
10 авг в 11:30
от €219 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Афины для детей: путешествие на машине времени
Погрузитесь в древний мир Афин! Дети узнают о богах, мифах и культуре Древней Греции. Увлекательное путешествие для всей семьи
Начало: Метро Синтагма около фонтана
Сегодня в 09:00
11 авг в 09:00
от €175 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Афины - город вечной красоты и свободы
Откройте для себя древние Афины: прогулка по Плаке, знакомство с Акрополем и легендами Греции. Уникальная возможность понять эллинский дух
Начало: У метро Тиссион
Сегодня в 10:00
11 авг в 10:00
от €175 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Акрополь с профессиональным гидом
Познайте тайны Акрополя, встретьтесь лицом к лицу с древней историей и архитектурой, вместе с опытным гидом
Начало: В районе метро Акрополь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €235 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на мыс Сунио
Посетить минеральное озеро Вульягмени, осмотреть храм Посейдона и оценить красоту Афинской Ривьеры
Завтра в 08:00
11 авг в 12:00
от €375 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Афинами: по следам богов и философов
Раскрыть характер города, прочувствовать его настроение, ритм и атмосферу
23 авг в 13:00
29 авг в 09:00
от €135 за всё до 6 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 10 чел.
Погружение в Античность: Акрополь, Парфенон и Новый музей
Погрузитесь в мир древнегреческого искусства, посетив Акрополь и Новый музей. Восхититесь архитектурой Парфенона и другими шедеврами античности
Начало: У подножия Акрополя
10 авг в 12:30
11 авг в 12:30
от €179
€210 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Афины с древности до наших дней: обзорная экскурсия
Прогулка по старейшим районам Афин, где вы узнаете о развитии архитектуры, науки и искусства, а также увидите памятники Античности и византийские церкви
Начало: В районе метро «Акрополь»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €174 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по Афинам с историком-археологом
Погрузитесь в мир древней Греции в компании историка-археолога. От Акрополя до театра Диониса - каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: Недалеко от станции метро «Фисио»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €280 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Сокровища Археологического музея
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, исследуя богатства Национального археологического музея в Афинах
Начало: У входа в Национальный археологический музей
Завтра в 08:30
10 авг в 11:00
от €176 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По центру Афин: самые яркие памятники
Познакомьтесь с Афинами через их знаменитые достопримечательности и узнайте, как древняя культура сочетается с современностью
Начало: На площади Конституции
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Историческое сердце Афин
Погрузиться в элегантную атмосферу прошлого и увидеть основные достопримечательности города
Начало: У Акрополя
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €595 за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 5 чел.
Афины для маленьких и больших исследователей
Проведите 3 часа в Афинах, погружаясь в мифы и историю. Идеально для семей с детьми, любящих приключения и новые знания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €124
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Афины: путешествие сквозь века
Погрузитесь в атмосферу древних Афин, пройдите по историческим районам и узнайте уникальные мифы и легенды
Начало: На станции метро Синтагма
Сегодня в 12:00
Завтра в 06:00
от €175 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По холмам вокруг Акрополя
Узнайте Афины через их легендарные холмы и район Плака. Ощутите дух древности и современности в одном путешествии
Начало: Станция метро Acropolis
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от €169 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Три кита греческой кухни: хлеб, вино и олива
Исследуйте вкусы Афин, погружаясь в мир греческой кухни. Откройте секреты хлеба, вина и оливкового масла в сердце Греции
Начало: Станция метро Монастыраки
Сегодня в 10:30
11 авг в 09:00
от €175 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по стильным Афинам
Погрузитесь в атмосферу Афин, исследуя креативные районы и уютные кафе. Откройте для себя уникальные фото-точки и узнайте о жизни греков
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от €155 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Новый музей Акрополя
Погрузитесь в историю Древней Греции с эксклюзивной экскурсией в Новый музей Акрополя. Откройте для себя мир античных сокровищ и архитектурных шедевров
Начало: В районе метро Акрополь
Завтра в 09:00
10 авг в 11:00
от €142 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Афинский Акрополь: история, тайны и легенды
Вас ждет захватывающее путешествие к вершине Акрополя, где древние храмы хранят свои секреты. Погрузитесь в мир античной архитектуры
Начало: У метро Акрополь
15 авг в 14:00
16 авг в 14:00
от €140 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Афин на Пелопоннес за 1 день
Отправьтесь в уникальное путешествие по древним Микенам и романтичному Нафплиону. Оцените величие Коринфского канала и откройте для себя Грецию
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €740 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Эксархия - район вольнодумцев и богемы
Эксархия - это уникальный район Афин, где история и современность живут бок о бок. Здесь каждый уголок пропитан духом свободы и творчества
Начало: На площади Омония, около Хондос центр
Сегодня в 10:00
11 авг в 09:00
от €175 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Мифы и легенды Афин
Узнайте, как зародилась демократия и какие мифы скрывают афинские холмы. Откройте для себя философов, амазонок и муз в этом удивительном городе
Начало: У памятника Мелине Меркури
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Главное в Афинах: от Монастираки до Акрополя
Экскурс в историю, архитектуру и культуру современного и древнего города
Начало: В центре Афин
Сегодня в 09:00
11 авг в 09:00
от €240 за всё до 10 чел.
Билеты
Национальный археологический музей в Афинах: входной билет и аудиоэкскурсия
Расшифровать древние артефакты с мобильным проводником
Начало: У Национального археологического музея
Расписание: в понедельник в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€35 за билет
Индивидуальная
до 5 чел.
Афины для детей и взрослых
Погрузитесь в волшебный мир древних Афин, где история оживает перед вашими глазами. Экскурсия, которая увлечет как детей, так и взрослых
Начало: Syntagma square
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от €155 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Афины и афиняне
Проникнуться традициями греков и узнать самое главное из истории страны
Начало: В центре
Завтра в 10:00
16 авг в 10:00
от €91 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Афинские истории
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Афинам, где история древней Эллады оживает на ваших глазах
Начало: Обсуждается накануне
15 авг в 14:30
16 авг в 14:30
от €150 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Наследие античности: аудиоэкскурсия по Афинам + билет в Акрополь
Познакомиться с городом древней славы и храмами олимпийских богов без гида
Начало: У библиотеки Адриана
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€74 за человека
Афины полны уникальных достопримечательностей и интересных мест, от храмов на вершинах холмов до древних рыночных площадей, здесь вы найдёте лучшие археологические музеи, оживленные торговые улицы и модные постиндустриальные районы, а также шикарные рестораны и бары
Афины предлагают уникальное сочетание истории, культуры, гастрономии и ночной жизни. Это, пожалуй, единственное место в мире, где столько исторических памятников, как Парфенон и храм Зевса Олимпийского, можно найти прямо рядом с оживленными торговыми улицами и очаровательными барами и ресторанами. Что бы не пропустить самые важные достопримечательности рекомендуем воспользоваться экскурсиями, во время которых местные гиды расскажут вам о самых знаковых точках города. Подобрать подходящие вы можете в нашем каталоге
Последние отзывы на экскурсии
М
Дата посещения: 1 июл 2026
Насыщенная и разносторонняя экскурсия по главным достопримечательностям и укромным закоулкам центра Афин. Нам понравилось!
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В Афинах были впервые, поэтому решили взять пешую экскурсию с русским гидом.
Анна заранее сообщила детали нашей встречи и вначале рассказала,
Анна заранее сообщила детали нашей встречи и вначале рассказала,
+4
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отлична экскурсия! замечательный гид Оксана! рекомендуем всем! и детям и взрослым!
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Д
Ольга, очень приятная в общении и дружелюбная девушка, провела великолепную экскурсию, дети в восторге, узнали много нового и увлекательного из мира Древней Греции. Маршрут проходил красивым местам. В заврешении посоветовала, как составить дальнейшее знакомство с Афинами. Нам очень понравилось.
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Е
Александр, мы с мужем благодарили вас, когда расставались, но хочется еще раз сказать огромное спасибо! Экскурсия была потрясающая! Мы увидели
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Е
Были с мужем в Афинах в третьей декаде июля, выбрали экскурсию "Первая встреча с Афинами" и до сих пор вспоминаем
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О
Экскурсия с Александром нам очень понравилась, узнали много нового и прекрасно провели время.
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А
Благодарю Лидию за прекрасную экскурсию!
Столько новой и интересной информации!
Отдельное спасибо за фотографии и рекомендации по Афинам ❤️ Обязательно порекомендую друзьям!
Столько новой и интересной информации!
Отдельное спасибо за фотографии и рекомендации по Афинам ❤️ Обязательно порекомендую друзьям!
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Ю
отличная экскурсия! экскурсовод очень интересно рассказывала о многих исторических событиях и памятниках, очень приятный в общении человек!
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О
Анастасия - внимательный и вовлечённый экскурсовод. Она ответила на наши многочисленные вопросы, скорректировала маршрут по запросу, помогла советами. Экскурсия очень понравилась: прекрасный маршрут для знакомства с древним городом.
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Всего 2128 отзывов в Афинах
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Ответы на вопросы от путешественников по Афинам
Самые популярные экскурсии в Афинах
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
Что посмотреть в Афинах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Афинам в августе 2026
Сейчас в Афинах можно забронировать 78 экскурсий и билетов от 35 до 990 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 2128 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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