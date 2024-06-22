Экскурсии от вашего отеля в Афинах

Найдено 8 экскурсий в категории «От вашего отеля» в Афинах на русском языке, цены от €85. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия в Дельфы
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Уникальное путешествие в Дельфы: монастырь, археология и музей
Погрузитесь в атмосферу Древней Греции, посетив монастырь Осиос Лукас и археологические раскопки Дельфов во время индивидуальной экскурсии из Афин
Начало: Ваш отель или квартира
Расписание: По пятницам и воскресенье
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 370 за всё до 4 чел.
Авто или мото экскурсия по Афинам с мифами и легендами
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Авто-экскурсия по Афинам: от Акрополя до Ликавитоса
Погрузитесь в историю Афин, путешествуя на комфортабельном автомобиле. Откройте для себя уникальные мифы и легенды, оживающие среди древних руин
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 10 чел.
Экскурсия в Метеоры на один день из Афин
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Однодневная экскурсия в Метеоры из Афин: монастыри и история
Погрузитесь в величие православных традиций и истории Греции, посетив монастыри Метеор и место битвы 300 спартанцев
Начало: Ваш отель или квартира
Расписание: По пятницам и воскресенье
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
540 за всё до 8 чел.
Экскурсия в Олимпию
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Экскурсия в древнюю Олимпию: От Олимпийского стадиона до храма Зевса
Погрузитесь в атмосферу древней Греции, посетив знаковые места Олимпии, где зародились Олимпийские игры
Начало: Ваш отель или квартира
Расписание: По пятницам и воскресенье
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 440 за всё до 3 чел.
Арголида - золотое кольцо Греции
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Арголида: Путешествие по золотому кольцу древней Греции
Погрузитесь в мир древней Греции, посетив Эпидаврос, Нафплион и Микены. Величие истории ждет вас
Начало: Ваш отель или квартира
Расписание: По пятницам и воскресенье
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 350 за всё до 3 чел.
Чудо в Греции
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Чудо в Греции: Храм святой Феодоры в Аркадии
Отправляйтесь в Аркадию, чтобы увидеть уникальный Храм святой Феодоры, где сквозь стены проросли огромные деревья. Незабываемое путешествие ждет вас
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
580 за всё до 3 чел.
Экскурсия на Мыс Сунион
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Экскурсия на Мыс Сунион: Храм Посейдона и живописные виды
Путешествие на Мыс Сунион: откройте древние храмы, термальные источники и потрясающие виды на Эгейское море
Начало: Ваш отель или квартиры
Расписание: Каждый день кроме понедельник и среда
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 240 за всё до 3 чел.
Винный тур в Афинах
Индивидуальная
4 часа
Винный тур в Афинах: дегустация вин и посещение виноградников
Погрузитесь в мир греческого виноделия с эксклюзивным туром по виноградникам Аттики и дегустацией вин
Начало: Ваш отель или квартира
Расписание: Каждый день (кроме воскресенья) 9-10 утра
24 июля в 15:00
25 июля в 09:00
85 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лидия
    22 июня 2024
    Арголида - золотое кольцо Греции
    Безопасность поездки. Вежливость.Внимательность.Отзывчивость. Предусмотрительность.
  • А
    Александр
    27 февраля 2024
    Экскурсия в Дельфы
    Отличная экскурсия, очень теплое отношение Одиссея к своим гостям. Гид старается максимально подстроиться под запросы, готов внести небольшие изменения в
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    маршруты. Заказывали несколько экскурсий. Из-за не особо удобных рейсов Одиссей любезно согласился встретить нас в аэропорту вместо отеля в первый наш день и проводить в аэропорт в день вылета, и совершенно бесплатно! Угостил вкусным кофе и провел пешком по маршрутам программы, показав все самое основное. Было предусмотрено время для самостоятельного изучения достопримечательностей - столько, сколько потребуется! Также отдельно было время на обеды, каждый раз Одиссей показывал удачные места, в зависимости от конкретных предпочтений и бюджета. Обедал с нами, помогал с меню и заказами. Аккуратное и профессиональное вождение также пришлось по вкусу) Все это оставило самые приятные впечатления от поездки! Спасибо!

  • Н
    Наталия
    27 февраля 2024
    Экскурсия в Метеоры на один день из Афин
    Трудный и долгий путь в Метеоры стоил того. Единственное в своем роде явление, наскальные монастыри- восхитительны.
  • Н
    Наталия
    27 февраля 2024
    Экскурсия в Олимпию
    Спасибо нашему экскурсоводу Одиссею за очень душевную и приятную компанию. Прекрасная, очень познавательная экскурсия.
  • О
    Олег
    8 января 2024
    Экскурсия на Мыс Сунион
    Замечательная экскурсия. Отличный экскурсовод. Всё понравилось. Подробный рассказ по истории с показом древних карт. Оценка 5 звёзд
  • А
    Ася
    29 декабря 2023
    Авто или мото экскурсия по Афинам с мифами и легендами
    Оксана профессионал своего дела, экскурсия прошла на одном дыхании, мы в Афинах далеко не первый раз и узнали очень много нового. Всем рекомендую.
  • В
    Виталий
    25 мая 2023
    Чудо в Греции
    Лет 5 назад нам повезло провести с Алексеем 1 экскурсию. Нам она настолько понравилась и запомнилась, что в этот раз
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    мы решили поехать в Грецию конкретно к Алексею. Именно от него хотелось узнать побольше из истории Греции. В Греции есть что посмотреть, но особенно важно, что об этой стране можно бесконечно много говорить. И тут важно с кем говорить. Алексей не просто водит по известным местам и делится информацией. Он, будучи политологом, создает удивительные параллели прошлого и настоящего. С ним экскурсии не просто интересны, они способны заставить смотреть на привычные вещи другими глазами и даже изменить сознание. Обязательно вернемся к Алексею и продолжим обсуждать с ним мифы и реальность. Грецию и весь мир.

  • Е
    Елена
    28 мая 2019
    Экскурсия по Афинам с посещением Акрополя
    Димитрис очень интересный экскурсовод, увлеченный историей, сумевший заинтересовать как старших, так и младших из нашей группы. Спасибо ему огромное от нас всех - врачей из Москвы, а также их детей!
  • и
    исмаилова
    18 июня 2018
    Арголида: Коринфский канал, Микены, Нафплион, Эпидавр
    экскурсия прекрасная. жаль что все очень быстро. лучше бы вместо магазина керамики где впустую провели 30 мин. на это время
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    прибавили посещение нафплион. да и на обед очень много времени выделено. осадок остался что то что хотелось увидеть бегом бегом а то что можно было быстро растянули.

  • N
    Nina
    11 мая 2018
    Арголида: Коринфский канал, Микены, Нафплион, Эпидавр
    Очень хорошая экскурсия. Спасибо большое экскурсоводу Анне.

Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «От вашего отеля»

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  1. Самое главное
  2. Акрополь
  3. Парфенон
  4. Эрехтейон
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  6. Театр Диониса
  7. Афинский Акрополь
  8. Арка Адриана
  9. Афинская неоклассическая трилогия
  10. Храм Зевса Олимпийского
Сколько стоит экскурсия по Афинам в июле 2024
Сейчас в Афинах в категории "От вашего отеля" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 85 до 580. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Афинах (Греция 🇬🇷) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год по теме «От вашего отеля», 9 ⭐ отзывов, цены от €85. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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