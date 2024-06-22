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маршруты. Заказывали несколько экскурсий. Из-за не особо удобных рейсов Одиссей любезно согласился встретить нас в аэропорту вместо отеля в первый наш день и проводить в аэропорт в день вылета, и совершенно бесплатно! Угостил вкусным кофе и провел пешком по маршрутам программы, показав все самое основное. Было предусмотрено время для самостоятельного изучения достопримечательностей - столько, сколько потребуется! Также отдельно было время на обеды, каждый раз Одиссей показывал удачные места, в зависимости от конкретных предпочтений и бюджета. Обедал с нами, помогал с меню и заказами. Аккуратное и профессиональное вождение также пришлось по вкусу) Все это оставило самые приятные впечатления от поездки! Спасибо!