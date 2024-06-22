1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Уникальное путешествие в Дельфы: монастырь, археология и музей
Погрузитесь в атмосферу Древней Греции, посетив монастырь Осиос Лукас и археологические раскопки Дельфов во время индивидуальной экскурсии из Афин
Начало: Ваш отель или квартира
Расписание: По пятницам и воскресенье
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €370 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Авто-экскурсия по Афинам: от Акрополя до Ликавитоса
Погрузитесь в историю Афин, путешествуя на комфортабельном автомобиле. Откройте для себя уникальные мифы и легенды, оживающие среди древних руин
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
12 часов
Однодневная экскурсия в Метеоры из Афин: монастыри и история
Погрузитесь в величие православных традиций и истории Греции, посетив монастыри Метеор и место битвы 300 спартанцев
Начало: Ваш отель или квартира
Расписание: По пятницам и воскресенье
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€540 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
10 часов
Экскурсия в древнюю Олимпию: От Олимпийского стадиона до храма Зевса
Погрузитесь в атмосферу древней Греции, посетив знаковые места Олимпии, где зародились Олимпийские игры
Начало: Ваш отель или квартира
Расписание: По пятницам и воскресенье
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от €440 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Арголида: Путешествие по золотому кольцу древней Греции
Погрузитесь в мир древней Греции, посетив Эпидаврос, Нафплион и Микены. Величие истории ждет вас
Начало: Ваш отель или квартира
Расписание: По пятницам и воскресенье
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €350 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Чудо в Греции: Храм святой Феодоры в Аркадии
Отправляйтесь в Аркадию, чтобы увидеть уникальный Храм святой Феодоры, где сквозь стены проросли огромные деревья. Незабываемое путешествие ждет вас
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
€580 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия на Мыс Сунион: Храм Посейдона и живописные виды
Путешествие на Мыс Сунион: откройте древние храмы, термальные источники и потрясающие виды на Эгейское море
Начало: Ваш отель или квартиры
Расписание: Каждый день кроме понедельник и среда
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от €240 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Винный тур в Афинах: дегустация вин и посещение виноградников
Погрузитесь в мир греческого виноделия с эксклюзивным туром по виноградникам Аттики и дегустацией вин
Начало: Ваш отель или квартира
Расписание: Каждый день (кроме воскресенья) 9-10 утра
24 июля в 15:00
25 июля в 09:00
€85 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛидия22 июня 2024Безопасность поездки. Вежливость.Внимательность.Отзывчивость. Предусмотрительность.
- ААлександр27 февраля 2024Отличная экскурсия, очень теплое отношение Одиссея к своим гостям. Гид старается максимально подстроиться под запросы, готов внести небольшие изменения в
- ННаталия27 февраля 2024Трудный и долгий путь в Метеоры стоил того. Единственное в своем роде явление, наскальные монастыри- восхитительны.
- ННаталия27 февраля 2024Спасибо нашему экскурсоводу Одиссею за очень душевную и приятную компанию. Прекрасная, очень познавательная экскурсия.
- ООлег8 января 2024Замечательная экскурсия. Отличный экскурсовод. Всё понравилось. Подробный рассказ по истории с показом древних карт. Оценка 5 звёзд
- ААся29 декабря 2023Оксана профессионал своего дела, экскурсия прошла на одном дыхании, мы в Афинах далеко не первый раз и узнали очень много нового. Всем рекомендую.
- ВВиталий25 мая 2023Лет 5 назад нам повезло провести с Алексеем 1 экскурсию. Нам она настолько понравилась и запомнилась, что в этот раз
- ЕЕлена28 мая 2019Экскурсия по Афинам с посещением АкрополяДимитрис очень интересный экскурсовод, увлеченный историей, сумевший заинтересовать как старших, так и младших из нашей группы. Спасибо ему огромное от нас всех - врачей из Москвы, а также их детей!
- иисмаилова18 июня 2018Арголида: Коринфский канал, Микены, Нафплион, Эпидаврэкскурсия прекрасная. жаль что все очень быстро. лучше бы вместо магазина керамики где впустую провели 30 мин. на это время
- NNina11 мая 2018Арголида: Коринфский канал, Микены, Нафплион, ЭпидаврОчень хорошая экскурсия. Спасибо большое экскурсоводу Анне.
Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «От вашего отеля»
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