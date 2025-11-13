Утром встретимся в Афинах и направимся в Дельфы. Дорога займёт около 2–2,5 часа, и скучать точно не придётся.

По пути сделаем короткую остановку — около 30–40 минут — в живописной деревушке Арахова, расположенной на высоте почти 1000 метров. Узкие мощёные улочки, каменные дома, горный воздух и чашка ароматного кофе с видом на Парнас — отличный пролог к дельфийскому вдохновению.

По прибытии начнём экскурсию, которая займёт 2,5–3 часа. Мы пройдём по Священной дороге, по которой некогда шли паломники, увидим храм Аполлона, сокровищницы, древние театр и стадион, прикоснёмся к омфалосу — мифическому камню, обозначавшему центр мира.

Сходим в археологический музей, где собраны уникальные находки: статуи, украшения и, конечно, знаменитый дельфийский возничий — бронзовая фигура, сохранившаяся с 5 века до н. э. почти в первозданном виде.

После прогулки по древнему святилищу отдохнём в уютной таверне, где подают традиционные блюда. С террасы открывается захватывающий дух вид на оливковую долину, уходящую вдаль к заливу Итеа. Пауза на 1,5–2 часа — чтобы не торопиться, а по-настоящему насладиться моментом.

Во второй половине дня проследуем на север, в сторону Каламбаки. Путь займёт около 2 часов и пройдёт через зелёные долины, холмы, старинные деревушки — настоящая, нетуристическая Греция.

По приезде — заселение в отель и вечер в городе, где небо будто касается земли.