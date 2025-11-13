Мои заказы

Парящие в небесах: руины города Дельфы и монастыри в Метеорах (индивидуально)

Пройти тропами паломников, посетить вросшие в скалы обители, вспомнить о 300 спартанцах
Этот тур — неспешное погружение в атмосферу Древней Греции, обросшей мифами из учебников по истории и пропитанной глубокой духовностью.

Мы поднимемся в горы, периодически делая остановки, чтобы сократить длительные переезды и
насладиться видами и увлекательными разговорами о богатом прошлом этих мест. Изучим руины города Дельфы, некогда священного, где жрица-оракул помогала паломникам советом.

Побываем в Метеорах: здесь, на вершинах грандиозных скал, искали уединения православные отшельники, и теперь словно парят в небесах веками намоленные обители. В Фермопилах вспомним о легендарной битве 300 спартанцев во главе с царём Леонидом против персов. А также посетим Арахову, Каламбаку, Камена Вурлу — аутентичная Греция на каждом шагу!

Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

В 1-й день, когда мы будем исследовать Дельфы, надевайте удобную лёгкую одежду и шорты: маршрут солнечный, прогулка активная, и вам будет комфортнее без лишнего. Посещение монастырей в Метеорах запланировано на 2-й день, и важно помнить о дресс-коде. Женщинам потребуется юбка ниже колен или парео, чтобы прикрыть ноги, мужчинам — длинные брюки. Это правило всех действующих монастырей, и его стоит соблюдать.

Питание. Включён завтрак, остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Škoda Superb.

Возраст участников. 2+.

Виза. Шенген. Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2-х и более месяцев. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты.

Программа тура по дням

1 день

Кофейная пауза в Арахове, археологические сокровища Дельф, вечер в Каламбаке

Утром встретимся в Афинах и направимся в Дельфы. Дорога займёт около 2–2,5 часа, и скучать точно не придётся.

По пути сделаем короткую остановку — около 30–40 минут — в живописной деревушке Арахова, расположенной на высоте почти 1000 метров. Узкие мощёные улочки, каменные дома, горный воздух и чашка ароматного кофе с видом на Парнас — отличный пролог к дельфийскому вдохновению.

По прибытии начнём экскурсию, которая займёт 2,5–3 часа. Мы пройдём по Священной дороге, по которой некогда шли паломники, увидим храм Аполлона, сокровищницы, древние театр и стадион, прикоснёмся к омфалосу — мифическому камню, обозначавшему центр мира.

Сходим в археологический музей, где собраны уникальные находки: статуи, украшения и, конечно, знаменитый дельфийский возничий — бронзовая фигура, сохранившаяся с 5 века до н. э. почти в первозданном виде.

После прогулки по древнему святилищу отдохнём в уютной таверне, где подают традиционные блюда. С террасы открывается захватывающий дух вид на оливковую долину, уходящую вдаль к заливу Итеа. Пауза на 1,5–2 часа — чтобы не торопиться, а по-настоящему насладиться моментом.

Во второй половине дня проследуем на север, в сторону Каламбаки. Путь займёт около 2 часов и пройдёт через зелёные долины, холмы, старинные деревушки — настоящая, нетуристическая Греция.

По приезде — заселение в отель и вечер в городе, где небо будто касается земли.

Кофейная пауза в Арахове, археологические сокровища Дельф, вечер в КаламбакеКофейная пауза в Арахове, археологические сокровища Дельф, вечер в КаламбакеКофейная пауза в Арахове, археологические сокровища Дельф, вечер в КаламбакеКофейная пауза в Арахове, археологические сокровища Дельф, вечер в Каламбаке
2 день

Монастыри в Метеорах, память о 300 спартанцах в Фермопилах, обеденная пауза в Камена Вурле

После завтрака мы отправимся к самому волшебному месту этого путешествия — Метеорам. Нас ждут 3–4 часа настоящего восторга: живописные горные дороги, обзорные площадки с захватывающими панорамами и, конечно, посещение 2 действующих монастырей, словно парящих в небе.

Каждая обитель — это отдельный мир, наполненный тишиной, историей и благоговейной атмосферой. Мы узнаем, как монахи столетиями строили святыни на головокружительной высоте, жили в уединении и почему Метеоры стали символом духовного подвига.

Поедем обратно в Афины. Примерно через час — остановка в Фермопилах. Именно здесь, в узком проходе между морем и горами, в 480 году до н. э. произошло легендарное сражение: 300 спартанцев во главе с царём Леонидом приняли бой против многотысячной персидской армии.

Мы увидим памятник Леониду и мемориал феспийцам, которые сражались рядом со спартанцами до конца. Это место — не просто историческая точка, а символ мужества, чести и свободы.

Возьмём паузу в Камена Вурла — утопающем в зелени городке у подножия гор и на берегу Эгейского моря. В таверне с видом на залив пообедаем свежими морепродуктами, рыбой, греческим салатом с бокалом домашнего вина.

Остаток пути до столицы займёт 1,5–2 часа. Прибудем вечером и попрощаемся.

Монастыри в Метеорах, память о 300 спартанцах в Фермопилах, обеденная пауза в Камена ВурлеМонастыри в Метеорах, память о 300 спартанцах в Фермопилах, обеденная пауза в Камена ВурлеМонастыри в Метеорах, память о 300 спартанцах в Фермопилах, обеденная пауза в Камена ВурлеМонастыри в Метеорах, память о 300 спартанцах в Фермопилах, обеденная пауза в Камена ВурлеМонастыри в Метеорах, память о 300 спартанцах в Фермопилах, обеденная пауза в Камена Вурле

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидо и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Афины и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты - около €20 с каждого
  • Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваше место проживания в Афинах, 8:00-10:00
Завершение: Ваше место проживания в Афинах, 18:00-19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Афинах
Я Алексей Элпиадис. Профессиональный подход, 20-летний опыт работы, профильное образование и наличие государственной лицензии — аргументы в мою пользу. Мой рассказ — не пересказ путеводителя и не занудливая схоластика. Я бы назвал мои экскурсии занимательной аналитикой.
