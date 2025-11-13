Мы поднимемся в горы, периодически делая остановки, чтобы сократить длительные переезды и
Описание тура
Организационные детали
В 1-й день, когда мы будем исследовать Дельфы, надевайте удобную лёгкую одежду и шорты: маршрут солнечный, прогулка активная, и вам будет комфортнее без лишнего. Посещение монастырей в Метеорах запланировано на 2-й день, и важно помнить о дресс-коде. Женщинам потребуется юбка ниже колен или парео, чтобы прикрыть ноги, мужчинам — длинные брюки. Это правило всех действующих монастырей, и его стоит соблюдать.
Питание. Включён завтрак, остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Škoda Superb.
Возраст участников. 2+.
Виза. Шенген. Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2-х и более месяцев. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты.
Программа тура по дням
Кофейная пауза в Арахове, археологические сокровища Дельф, вечер в Каламбаке
Утром встретимся в Афинах и направимся в Дельфы. Дорога займёт около 2–2,5 часа, и скучать точно не придётся.
По пути сделаем короткую остановку — около 30–40 минут — в живописной деревушке Арахова, расположенной на высоте почти 1000 метров. Узкие мощёные улочки, каменные дома, горный воздух и чашка ароматного кофе с видом на Парнас — отличный пролог к дельфийскому вдохновению.
По прибытии начнём экскурсию, которая займёт 2,5–3 часа. Мы пройдём по Священной дороге, по которой некогда шли паломники, увидим храм Аполлона, сокровищницы, древние театр и стадион, прикоснёмся к омфалосу — мифическому камню, обозначавшему центр мира.
Сходим в археологический музей, где собраны уникальные находки: статуи, украшения и, конечно, знаменитый дельфийский возничий — бронзовая фигура, сохранившаяся с 5 века до н. э. почти в первозданном виде.
После прогулки по древнему святилищу отдохнём в уютной таверне, где подают традиционные блюда. С террасы открывается захватывающий дух вид на оливковую долину, уходящую вдаль к заливу Итеа. Пауза на 1,5–2 часа — чтобы не торопиться, а по-настоящему насладиться моментом.
Во второй половине дня проследуем на север, в сторону Каламбаки. Путь займёт около 2 часов и пройдёт через зелёные долины, холмы, старинные деревушки — настоящая, нетуристическая Греция.
По приезде — заселение в отель и вечер в городе, где небо будто касается земли.
Монастыри в Метеорах, память о 300 спартанцах в Фермопилах, обеденная пауза в Камена Вурле
После завтрака мы отправимся к самому волшебному месту этого путешествия — Метеорам. Нас ждут 3–4 часа настоящего восторга: живописные горные дороги, обзорные площадки с захватывающими панорамами и, конечно, посещение 2 действующих монастырей, словно парящих в небе.
Каждая обитель — это отдельный мир, наполненный тишиной, историей и благоговейной атмосферой. Мы узнаем, как монахи столетиями строили святыни на головокружительной высоте, жили в уединении и почему Метеоры стали символом духовного подвига.
Поедем обратно в Афины. Примерно через час — остановка в Фермопилах. Именно здесь, в узком проходе между морем и горами, в 480 году до н. э. произошло легендарное сражение: 300 спартанцев во главе с царём Леонидом приняли бой против многотысячной персидской армии.
Мы увидим памятник Леониду и мемориал феспийцам, которые сражались рядом со спартанцами до конца. Это место — не просто историческая точка, а символ мужества, чести и свободы.
Возьмём паузу в Камена Вурла — утопающем в зелени городке у подножия гор и на берегу Эгейского моря. В таверне с видом на залив пообедаем свежими морепродуктами, рыбой, греческим салатом с бокалом домашнего вина.
Остаток пути до столицы займёт 1,5–2 часа. Прибудем вечером и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтрак
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидо и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Афины и обратно в ваш город
- Обеды и ужины
- Входные билеты - около €20 с каждого
- Виза