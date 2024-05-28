Описание тура

Двухдневный тур предлагает несколько преимуществ по сравнению с однодневными турами в Дельфы и Метеоры, которые обычно предлагают на рынке. Больше времени для исследований: В двухдневном туре с ночевкой в Метеорах у вас будет больше времени, чем в однодневных, чтобы осмотреть достопримечательности не торопясь. Это особенно важно для таких мест, как Дельфы и Метеоры, где есть многое, что стоит увидеть и изучить. Дополнительное время позволяет более глубоко погрузиться в историю и культуру посещаемых мест. Вы можете узнать больше интересных деталей и лучше понять значимость этих мест, а также у вас будет больше времени для фотографий. Время для отдыха и размышлений: После насыщенного дня, проведенного в пути и на экскурсиях, важно иметь время для отдыха. Ночевка дает возможность отдохнуть и переварить все увиденное, а также насладиться местной кухней и гостеприимством в Каламбаке где мы будем ночевать. Меньше спешки, больше удовольствия: в двухдневном туре не нужно спешить, чтобы успеть, пока археологические памятники не закрылись, и это делает поездку менее утомительной. Восхитительные пейзажи: Переночевав в районе Метеор, вы получите шанс увидеть эти места в разное время суток, включая закат в Метеорах, что добавит в вашу поездку еще больше волшебства. Программа тура Первый день: Путешествие к Дельфам Мы начнем наше путешествие рано утром, отправляясь из Афин в сторону Дельфов. Дорога займет несколько часов, но пейзажи по пути поразят вас своей красотой. Дельфы, расположенные на склонах горы Парнас, считались центром мира в древнегреческой мифологии. Здесь находится знаменитый оракул Аполлона, куда в древности приходили за советом. Вы увидите величественные руины храма Аполлона, древний театр и стадион. Я расскажу вам о мистической истории этого места, о его роли в древнегреческой культуре и политике. После исследования Дельф мы отправимся в Каламбаку, где нас ждет уютный отель для ночевки. Вы сможете отдохнуть и подготовиться к следующему дню путешествия, насладившись традиционной греческой кухней и гостеприимством. Второй день: Восхождение к Метеорам На следующее утро, после завтрака, мы отправимся к Метеорам — одному из самых удивительных мест в мире. «Висящие в воздухе» монастыри Метеоров, расположенные на вершинах высоких скал, поражают своей красотой и мистической атмосферой. Эти монастыри были построены монахами в средние века как убежище от внешнего мира. Мы посетим несколько из этих монастырей, где вы сможете увидеть древние иконы, рукописи и насладиться великолепными видами на окружающие долины и горы. Я расскажу вам о жизни монахов, об истории создания этих уникальных монастырей и о том, как они смогли сохранить свои святыни на протяжении веков. Посещение Метеоров оставит у вас неизгладимые впечатления о могуществе природы и человеческом духе. После обеда мы начнем наш обратный путь в Афины, с заездом в Фермопилы где 300 спартанцев сражались с Персами. Важная информация: Дресс-код. Ввиду того, что мы посещаем в Метеорах действующие монастыри, женщины должны быть в юбках (головные уборы не обязательны), а мужчины в брюках. Юбки в монастырях выдают, но с брюками проблема, так что возьмите эту одежду с собой. А вот в Дельфах (первый день) наоборот, чем меньше на вас одето, тем лучше. Возьмите крем от загара и кепки. Можете также взять с собой купальные принадлежности, так как на обратном пути можно будет остановиться на берегу моря в рыбацкой деревушке, покупаться и пообедать в рыбных тавернах.