Без спешки как в однодневных турах и без больших переездов: в этом двухдневном туре с ночевкой в Метеорах у вас будет достаточно времени, чтобы осмотреть две самые знаменитые достопримечательности Греции
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00
Что вас ожидает:
- Дельфы
- Метеоры
- Фермопилы
- Арахова
Описание тура
Двухдневный тур предлагает несколько преимуществ по сравнению с однодневными турами в Дельфы и Метеоры, которые обычно предлагают на рынке. Больше времени для исследований: В двухдневном туре с ночевкой в Метеорах у вас будет больше времени, чем в однодневных, чтобы осмотреть достопримечательности не торопясь. Это особенно важно для таких мест, как Дельфы и Метеоры, где есть многое, что стоит увидеть и изучить. Дополнительное время позволяет более глубоко погрузиться в историю и культуру посещаемых мест. Вы можете узнать больше интересных деталей и лучше понять значимость этих мест, а также у вас будет больше времени для фотографий. Время для отдыха и размышлений: После насыщенного дня, проведенного в пути и на экскурсиях, важно иметь время для отдыха. Ночевка дает возможность отдохнуть и переварить все увиденное, а также насладиться местной кухней и гостеприимством в Каламбаке где мы будем ночевать. Меньше спешки, больше удовольствия: в двухдневном туре не нужно спешить, чтобы успеть, пока археологические памятники не закрылись, и это делает поездку менее утомительной. Восхитительные пейзажи: Переночевав в районе Метеор, вы получите шанс увидеть эти места в разное время суток, включая закат в Метеорах, что добавит в вашу поездку еще больше волшебства. Программа тура Первый день: Путешествие к Дельфам Мы начнем наше путешествие рано утром, отправляясь из Афин в сторону Дельфов. Дорога займет несколько часов, но пейзажи по пути поразят вас своей красотой. Дельфы, расположенные на склонах горы Парнас, считались центром мира в древнегреческой мифологии. Здесь находится знаменитый оракул Аполлона, куда в древности приходили за советом. Вы увидите величественные руины храма Аполлона, древний театр и стадион. Я расскажу вам о мистической истории этого места, о его роли в древнегреческой культуре и политике. После исследования Дельф мы отправимся в Каламбаку, где нас ждет уютный отель для ночевки. Вы сможете отдохнуть и подготовиться к следующему дню путешествия, насладившись традиционной греческой кухней и гостеприимством. Второй день: Восхождение к Метеорам На следующее утро, после завтрака, мы отправимся к Метеорам — одному из самых удивительных мест в мире. «Висящие в воздухе» монастыри Метеоров, расположенные на вершинах высоких скал, поражают своей красотой и мистической атмосферой. Эти монастыри были построены монахами в средние века как убежище от внешнего мира. Мы посетим несколько из этих монастырей, где вы сможете увидеть древние иконы, рукописи и насладиться великолепными видами на окружающие долины и горы. Я расскажу вам о жизни монахов, об истории создания этих уникальных монастырей и о том, как они смогли сохранить свои святыни на протяжении веков. Посещение Метеоров оставит у вас неизгладимые впечатления о могуществе природы и человеческом духе. После обеда мы начнем наш обратный путь в Афины, с заездом в Фермопилы где 300 спартанцев сражались с Персами. Важная информация: Дресс-код. Ввиду того, что мы посещаем в Метеорах действующие монастыри, женщины должны быть в юбках (головные уборы не обязательны), а мужчины в брюках. Юбки в монастырях выдают, но с брюками проблема, так что возьмите эту одежду с собой. А вот в Дельфах (первый день) наоборот, чем меньше на вас одето, тем лучше. Возьмите крем от загара и кепки. Можете также взять с собой купальные принадлежности, так как на обратном пути можно будет остановиться на берегу моря в рыбацкой деревушке, покупаться и пообедать в рыбных тавернах.
Выезд обычно в 9:00–10:00 утра от Вашего отеля в зависимости от района проживания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дельфы
- Метеоры
- Фермопилы
- Арахова
Что включено
- Транспортное обслуживание на машине Шкода СуперБ (на фото выше)
- Услуги гида. Как лицензированный экскурсовод я провожу вам экскурсии в самих археологических памятниках а также рассказываю по дороге
- Проживание в отеле 3* в двух - или трехместном номере
- Завтрак
Что не входит в цену
- Билеты, обед и ужин (выбор в Греции огромен на любой вкус)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выезд обычно в 9:00–10:00 утра от Вашего отеля в зависимости от района проживания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- В стоимость тура включено проживание в отеле 3 на базе затрака
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Леонид
28 мая 2024
Восхитила эрудиция и обязательность гида. Нестандартно и интересно рассказывает о фактах известных вроде бы со школьной скамьи.
Ю
Юлия
28 мая 2024
Метеора - это то, что каждому надо увидеть хоть раз в жизни! Очень благодарны гиду Алексею за потрясающе интересную экскурсию и отличную организацию всей поездки! Мы ездили на экскурсию из
Р
Роман
3 янв 2024
Один из лучших гидов, с кем мы встречались в поездках! Тайминг экскурсий хорошо спланирован. Эрудирован, имеет энциклопедические знания в области истории, философии, языкознания, во время экскурсий цитировал нам как античные так и современные источники и проводил параллели с событиями нашего времени. По пути к месту экскурсии показывал красивые места и делал остановки, чтобы мы могли их сфотографировать.
В
Владимир
28 мая 2022
Спасибо, Алексею! Это лучший экскурсовод, которого я знаю! Рекомендую всем!!! Довезет с комфортом и интересными рассказами!
И
Ирина
15 мая 2022
Мы были в Афинах в конце апреля. Первая экскурсия была по городу и мы чудесно провели время с нашим гидом Алексеем, много всего увидели, Алексей очень интересно рассказывал о волшебной
Т
Татьяна
22 мар 2019
Хочу выразить благодарность Алексею за чудесную экскурсию в Метеоры. В назначенное время Алексей ждал нас возле отеля со своим автомобилем. Дорога до Метеор длилась около 4 часов, по пути мы