Сегодня мы отправимся к загадочным руинам древней Элевсины — месту, где когда-то проводились Великие мистерии, посвящённые богине Деметре. Эти ритуалы были настолько священными, что за разглашение их содержания грозила смертная казнь. Оставшись без описаний, они на протяжении веков вызывают вопросы и трепет у историков и путешественников. Мы постараемся приоткрыть завесу этой тайны, исследуя археологические раскопки.

Перед этим сделаем остановку в дафнийской роще — месте, где ранее стоял храм Аполлона. Сегодня здесь возвышается охраняемый ЮНЕСКО византийский монастырь Дафни. Он известен изысканными мозаиками и насыщенной историей.