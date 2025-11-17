Описание тура
Организационные детали
Для участия необходима действующая шенгенская виза.
Проживание. 4 ночи — апартаменты у моря, 2 ночи — отель Poseidon Palace 4*. Размещение 2-местное.
Питание. В стоимость включены завтраки и ужины в отеле Poseidon Palace (2 завтрака и 2 ужина), а также приветственный ужин в греческой таверне. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Автомобиль Nissan Sentra и комфортабельный автобус.
Возраст участников. 6+.
Виза. Требуется шенгенская виза. Оформляется самостоятельно.
Уровень сложности. Тур несложный, но с активными прогулками.
Программа тура по дням
Встреча, размещение, отдых, приветственный ужин
По прибытии в Афины — трансфер до побережья, где расположены наши уютные апартаменты. После заселения у вас будет время на отдых, чтобы восстановиться после дороги и насладиться морским воздухом. Вечером мы соберёмся за приветственным ужином, где познакомимся друг с другом и обсудим предстоящую программу.
Тайны Элевсинских мистерий и мозаики Дафни
Сегодня мы отправимся к загадочным руинам древней Элевсины — месту, где когда-то проводились Великие мистерии, посвящённые богине Деметре. Эти ритуалы были настолько священными, что за разглашение их содержания грозила смертная казнь. Оставшись без описаний, они на протяжении веков вызывают вопросы и трепет у историков и путешественников. Мы постараемся приоткрыть завесу этой тайны, исследуя археологические раскопки.
Перед этим сделаем остановку в дафнийской роще — месте, где ранее стоял храм Аполлона. Сегодня здесь возвышается охраняемый ЮНЕСКО византийский монастырь Дафни. Он известен изысканными мозаиками и насыщенной историей.
Спартанский дух, Ампелакия и уют у моря
Сегодня утром нас ждёт остановка в живописной деревушке Камена Вурла, где скалы, словно стражи, окружают море. За чашкой ароматного кофе мы ощутим атмосферу этого уголка. Затем мы побываем в легендарном месте Фермопил, где 300 спартанцев возглавили сопротивление персидскому войску — вы поймёте, почему именно здесь Леонид принял бой.
Наша следующая цель — горное поселение Ампелакия у подножия Киссавоса. Здесь мы заглянем в местный этнографический музей и отдохнём за обедом в традиционной таверне. Вечером — переезд в Лептокарию, заселение в отель и ужин.
Карнавальный день в Наусе - обряд «Янычары и Була»
В этот день мы направимся в Наусу, чтобы погрузиться в атмосферу одного из самых самобытных и колоритных карнавалов Греции. Здесь, в соответствии с многовековой традицией, проводится ритуал «Генитсари и Була». В нём участвуют исключительно мужчины — переодетые в янычар и невесту по имени Була. В сопровождении музыки зурн и барабанов шествие проходит строго по ритуальному маршруту, соблюдая древние каноны.
Вечером мы насладимся вкусным ужином под звуки живой музыки и народные танцы.
Тирнавос и праздник Бурани - греческий карнавал без цензуры
После завтрака отправимся в Тирнавос — городок, прославившийся крепкими напитками узо и ципуро, а также уникальным в своём роде обрядом Бурани. Этот праздник, насыщенный символикой и откровенной атрибутикой, проводится в честь начала Великого поста.
Во время празднования на центральной площади устанавливают гигантский фаллический символ, который сопровождается танцами, пением и весельем с откровенными намёками — всё это восходит к древним культам плодородия. Магазины и уличные лавки наполняются сувенирами соответствующей тематики, отражающими откровенный юмор и древние традиции.
Пелопоннес, Коринф, Нафплион и пирамиды Эллиникона
Сегодня мы отправимся на Пелопоннес. По дороге сделаем остановку у Коринфского канала, разделяющего материковую Грецию и полуостров. Затем нас ждёт древний Коринф — город, в котором, согласно мифу, жили Ясон и Медея. Мы вспомним трагические события их судьбы, прогуляемся по археологическим памятникам и поговорим о величии этого античного центра.
Далее — подъём к крепости Акрокоринф, откуда открываются захватывающие виды на окрестности. На обед заедем в Нафплион — уютный романтический городок с мощёными улочками и венецианским шармом. Завершим день осмотром загадочной пирамиды Элиникон, связанной с пребыванием на этих землях египтян.
Прощание с морем и трансфер в аэропорт
Утром у вас будет время попрощаться с морем и сделать последние фотографии. После — трансфер в аэропорт и возвращение домой, наполненными впечатлениями, открытиями и тёплыми воспоминаниями.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€840
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 2 завтрака и 2 ужина в Poseidon Palace и приветственный ужин в традиционной греческой таверне
- Трансфер из/в аэропорт Афин
- Экскурсионная программа на 5 дней
Что не входит в цену
- Авиаперелёт до Афин и обратно
- Питание вне программы
- Входные билеты в музеи - €12
- При размещении в 3 - или 4-местной комнате стоимость тура составит €800 с человека
- € 970 при 1-местном размещении