Мои заказы

Тайны, обряды и традиции Древней и современной Греции: тур-погружение в культуру и историю

Поучаствовать в карнавалах, осмотреть археологические памятники и заглянуть в этнографический музей
Вас ждёт погружение в мифы и тайны Древней Греции: мы пройдём путём Элевсинских мистерий, заглянем в монастырь Дафни с византийскими мозаиками. Вы окажетесь у места подвига 300 спартанцев и познакомитесь
читать дальше

с жизнью старинной деревни Ампелакия.

Станете свидетелями самобытных обрядов: от величественного шествия «Янычар и Булы» в Наусе до дерзкого и весёлого карнавала Бурани в Тирнавосе, где древние ритуалы плодородия обретают современные формы.

Увидите Коринфский канал, старинный город Ясона и Медеи, подниметесь на крепость Акрокоринф, погуляете по романтичному Нафплио и даже прикоснётесь к загадочной пирамиде Эллиникона. Это путешествие наполнено контрастами — от мистики и истории до юмора и живой народной культуры.

Тайны, обряды и традиции Древней и современной Греции: тур-погружение в культуру и историю
Тайны, обряды и традиции Древней и современной Греции: тур-погружение в культуру и историю
Тайны, обряды и традиции Древней и современной Греции: тур-погружение в культуру и историю

Описание тура

Организационные детали

Для участия необходима действующая шенгенская виза.

Проживание. 4 ночи — апартаменты у моря, 2 ночи — отель Poseidon Palace 4*. Размещение 2-местное.

Питание. В стоимость включены завтраки и ужины в отеле Poseidon Palace (2 завтрака и 2 ужина), а также приветственный ужин в греческой таверне. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Автомобиль Nissan Sentra и комфортабельный автобус.

Возраст участников. 6+.

Виза. Требуется шенгенская виза. Оформляется самостоятельно.

Уровень сложности. Тур несложный, но с активными прогулками.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение, отдых, приветственный ужин

По прибытии в Афины — трансфер до побережья, где расположены наши уютные апартаменты. После заселения у вас будет время на отдых, чтобы восстановиться после дороги и насладиться морским воздухом. Вечером мы соберёмся за приветственным ужином, где познакомимся друг с другом и обсудим предстоящую программу.

Встреча, размещение, отдых, приветственный ужинВстреча, размещение, отдых, приветственный ужинВстреча, размещение, отдых, приветственный ужин
2 день

Тайны Элевсинских мистерий и мозаики Дафни

Сегодня мы отправимся к загадочным руинам древней Элевсины — месту, где когда-то проводились Великие мистерии, посвящённые богине Деметре. Эти ритуалы были настолько священными, что за разглашение их содержания грозила смертная казнь. Оставшись без описаний, они на протяжении веков вызывают вопросы и трепет у историков и путешественников. Мы постараемся приоткрыть завесу этой тайны, исследуя археологические раскопки.

Перед этим сделаем остановку в дафнийской роще — месте, где ранее стоял храм Аполлона. Сегодня здесь возвышается охраняемый ЮНЕСКО византийский монастырь Дафни. Он известен изысканными мозаиками и насыщенной историей.

Тайны Элевсинских мистерий и мозаики ДафниТайны Элевсинских мистерий и мозаики ДафниТайны Элевсинских мистерий и мозаики ДафниТайны Элевсинских мистерий и мозаики ДафниТайны Элевсинских мистерий и мозаики Дафни
3 день

Спартанский дух, Ампелакия и уют у моря

Сегодня утром нас ждёт остановка в живописной деревушке Камена Вурла, где скалы, словно стражи, окружают море. За чашкой ароматного кофе мы ощутим атмосферу этого уголка. Затем мы побываем в легендарном месте Фермопил, где 300 спартанцев возглавили сопротивление персидскому войску — вы поймёте, почему именно здесь Леонид принял бой.

Наша следующая цель — горное поселение Ампелакия у подножия Киссавоса. Здесь мы заглянем в местный этнографический музей и отдохнём за обедом в традиционной таверне. Вечером — переезд в Лептокарию, заселение в отель и ужин.

Спартанский дух, Ампелакия и уют у моряСпартанский дух, Ампелакия и уют у моряСпартанский дух, Ампелакия и уют у моряСпартанский дух, Ампелакия и уют у моряСпартанский дух, Ампелакия и уют у моряСпартанский дух, Ампелакия и уют у моря
4 день

Карнавальный день в Наусе - обряд «Янычары и Була»

В этот день мы направимся в Наусу, чтобы погрузиться в атмосферу одного из самых самобытных и колоритных карнавалов Греции. Здесь, в соответствии с многовековой традицией, проводится ритуал «Генитсари и Була». В нём участвуют исключительно мужчины — переодетые в янычар и невесту по имени Була. В сопровождении музыки зурн и барабанов шествие проходит строго по ритуальному маршруту, соблюдая древние каноны.

Вечером мы насладимся вкусным ужином под звуки живой музыки и народные танцы.

Карнавальный день в Наусе - обряд «Янычары и Була»Карнавальный день в Наусе - обряд «Янычары и Була»Карнавальный день в Наусе - обряд «Янычары и Була»Карнавальный день в Наусе - обряд «Янычары и Була»Карнавальный день в Наусе - обряд «Янычары и Була»Карнавальный день в Наусе - обряд «Янычары и Була»Карнавальный день в Наусе - обряд «Янычары и Була»
5 день

Тирнавос и праздник Бурани - греческий карнавал без цензуры

После завтрака отправимся в Тирнавос — городок, прославившийся крепкими напитками узо и ципуро, а также уникальным в своём роде обрядом Бурани. Этот праздник, насыщенный символикой и откровенной атрибутикой, проводится в честь начала Великого поста.

Во время празднования на центральной площади устанавливают гигантский фаллический символ, который сопровождается танцами, пением и весельем с откровенными намёками — всё это восходит к древним культам плодородия. Магазины и уличные лавки наполняются сувенирами соответствующей тематики, отражающими откровенный юмор и древние традиции.

Тирнавос и праздник Бурани - греческий карнавал без цензурыТирнавос и праздник Бурани - греческий карнавал без цензурыТирнавос и праздник Бурани - греческий карнавал без цензуры
6 день

Пелопоннес, Коринф, Нафплион и пирамиды Эллиникона

Сегодня мы отправимся на Пелопоннес. По дороге сделаем остановку у Коринфского канала, разделяющего материковую Грецию и полуостров. Затем нас ждёт древний Коринф — город, в котором, согласно мифу, жили Ясон и Медея. Мы вспомним трагические события их судьбы, прогуляемся по археологическим памятникам и поговорим о величии этого античного центра.

Далее — подъём к крепости Акрокоринф, откуда открываются захватывающие виды на окрестности. На обед заедем в Нафплион — уютный романтический городок с мощёными улочками и венецианским шармом. Завершим день осмотром загадочной пирамиды Элиникон, связанной с пребыванием на этих землях египтян.

Пелопоннес, Коринф, Нафплион и пирамиды ЭллиниконаПелопоннес, Коринф, Нафплион и пирамиды ЭллиниконаПелопоннес, Коринф, Нафплион и пирамиды ЭллиниконаПелопоннес, Коринф, Нафплион и пирамиды ЭллиниконаПелопоннес, Коринф, Нафплион и пирамиды Эллиникона
7 день

Прощание с морем и трансфер в аэропорт

Утром у вас будет время попрощаться с морем и сделать последние фотографии. После — трансфер в аэропорт и возвращение домой, наполненными впечатлениями, открытиями и тёплыми воспоминаниями.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€840
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака и 2 ужина в Poseidon Palace и приветственный ужин в традиционной греческой таверне
  • Трансфер из/в аэропорт Афин
  • Экскурсионная программа на 5 дней
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт до Афин и обратно
  • Питание вне программы
  • Входные билеты в музеи - €12
  • При размещении в 3 - или 4-местной комнате стоимость тура составит €800 с человека
  • € 970 при 1-местном размещении
Место начала и завершения?
Афины, аэропорт, время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — ваша команда гидов в Афинах
Меня зовут Оксана. Я являюсь организатором авторских туров, путешественница с 20-летним стажем. Посетила около 30 стран. Сейчас вместе с детьми живу в Греции, мы объездили всю страну. Я люблю Грецию,
читать дальше

много о ней знаю и уверена, что мы вместе с моей командой сможем зажечь и ваше сердце! Наши экскурсии небанальны, мы посещаем не только всем известные достопримечательности, но и нетуристические места. Мы не рассказываем сухую информацию об истории или событиях, у нас происходит живое общение, благодаря которому мы становимся друзьями.

Тур входит в следующие категории Афин

Похожие туры из Афин

Двухдневный тур из Афин: Дельфы - Метеоры - Фермопилы
1 день 9 часов
7 отзывов
Двухдневный тур из Афин: Дельфы - Метеоры - Фермопилы
Начало: Ваш отель
17 ноя в 08:00
18 ноя в 08:00
€1280 за всё до 3 чел.
Парящие в небесах: руины города Дельфы и монастыри в Метеорах (индивидуально)
На машине
2 дня
Парящие в небесах: руины города Дельфы и монастыри в Метеорах (индивидуально)
Пройти тропами паломников, посетить вросшие в скалы обители, вспомнить о 300 спартанцах
Начало: Ваше место проживания в Афинах, 8:00-10:00
Завтра в 08:00
16 ноя в 08:00
€1150 за всё до 3 чел.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Афинах
Все туры из Афин