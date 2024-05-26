Авторские туры в Афинах

Найдено 1 тур в Афинах на русском языке, цена €1 180. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2024 году
Двухдневный тур из Афин: Дельфы - Метеоры - Фермопилы
Авторский тур
2 дня
Двухдневный тур из Афин: Дельфы - Метеоры - Фермопилы
Начало: ваш отель
Расписание: Выезд обычно в 9:00–10:00 утра от Вашего отеля в зависимости от района проживания
Завтра в 09:00
27 мая в 09:00
1 180 за всё до 3 чел.

Что посмотреть в Афинах на экскурсиях?

Афины полны уникальных достопримечательностей и интересных мест, от храмов на вершинах холмов до древних рыночных площадей, здесь вы найдёте лучшие археологические музеи, оживленные торговые улицы и модные постиндустриальные районы, а также шикарные рестораны и бары

Местные экскурсоводы

Афины предлагают уникальное сочетание истории, культуры, гастрономии и ночной жизни. Это, пожалуй, единственное место в мире, где столько исторических памятников, как Парфенон и храм Зевса Олимпийского, можно найти прямо рядом с оживленными торговыми улицами и очаровательными барами и ресторанами. Что бы не пропустить самые важные достопримечательности рекомендуем воспользоваться экскурсиями, во время которых местные гиды расскажут вам о самых знаковых точках города. Подобрать подходящие вы можете в нашем каталоге
Изучите туры в Афинах, чтобы увидеть все достопримечательности, о которых вы только читали. Наши туры на русском языке позволят вам полностью погрузиться в атмосферу города, слушая захватывающие рассказы и легенды, которые оживут перед вашими глазами
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