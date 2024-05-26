Афины полны уникальных достопримечательностей и интересных мест, от храмов на вершинах холмов до древних рыночных площадей, здесь вы найдёте лучшие археологические музеи, оживленные торговые улицы и модные постиндустриальные районы, а также шикарные рестораны и бары

Местные экскурсоводы

Афины предлагают уникальное сочетание истории, культуры, гастрономии и ночной жизни. Это, пожалуй, единственное место в мире, где столько исторических памятников, как Парфенон и храм Зевса Олимпийского, можно найти прямо рядом с оживленными торговыми улицами и очаровательными барами и ресторанами. Что бы не пропустить самые важные достопримечательности рекомендуем воспользоваться экскурсиями, во время которых местные гиды расскажут вам о самых знаковых точках города. Подобрать подходящие вы можете в нашем каталоге