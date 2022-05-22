суббота (время выезда зависит от расположения отеля)

Чем заняться на Крите вечером? Поужинать в отеле? Пойти потанцевать? А что если совместить и то, и другое — и отправиться на критский вечер в традиционной деревне в горах?

Что такое критский вечер? Это праздник, веселье, зажигательные танцы, свежий воздух и традиционные критские угощения — всё под открытым небом и в окружении живописных пейзажей.

Где проводят критский вечер? Буквально в каждой деревне по всему острову! Например, посмотреть греческие вечера на Крите можно в деревнях Като Карузанос и Пано Карузанос. Это своего рода специальные вечерние экскурсии из курортных посёлков района Ираклион, которые предлагают познакомиться с местными традициями и обычаями, весело провести время и заодно вкусно поужинать.

Внимание!

Экскурсия проводится для следующих курортов: Агия Пелагия, Амудара, Аналипси, Аниссарас, Гувес, Гурнес, Ираклион (город), Картерос, Коккини Хани, Малия, Сисси, Сталида и Херсониссос. Для поездок из Агии Пелагии цена увеличивается на 10 евро, которые оплачиваются на месте.