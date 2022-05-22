Критский вечер в деревне Карузанос из района Ираклиона

Вас ждет экскурсия по Оливковому заводу и праздник с критскими танцами, застольем и угощениями

Вас ждет экскурсия по Оливковому заводу и праздник с критскими танцами, застольем и угощениями.
Критский вечер в деревне Карузанос из района Ираклиона
Критский вечер в деревне Карузанос из района Ираклиона
Критский вечер в деревне Карузанос из района Ираклиона
Критский вечер в деревне Карузанос из района Ираклиона
Критский вечер в деревне Карузанос из района Ираклиона
Чем заняться на Крите вечером? Поужинать в отеле? Пойти потанцевать? А что если совместить и то, и другое — и отправиться на критский вечер в традиционной деревне в горах?
Что такое критский вечер? Это праздник, веселье, зажигательные танцы, свежий воздух и традиционные критские угощения — всё под открытым небом и в окружении живописных пейзажей.
Где проводят критский вечер? Буквально в каждой деревне по всему острову! Например, посмотреть греческие вечера на Крите можно в деревнях Като Карузанос и Пано Карузанос. Это своего рода специальные вечерние экскурсии из курортных посёлков района Ираклион, которые предлагают познакомиться с местными традициями и обычаями, весело провести время и заодно вкусно поужинать.

Внимание!

Экскурсия проводится для следующих курортов: Агия Пелагия, Амудара, Аналипси, Аниссарас, Гувес, Гурнес, Ираклион (город), Картерос, Коккини Хани, Малия, Сисси, Сталида и Херсониссос. Для поездок из Агии Пелагии цена увеличивается на 10 евро, которые оплачиваются на месте.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на автобусе из отеля к месту проведения критского вечера и обратно
  • Участие в греческом вечере: еда и напитки
Что не входит
  • Обязательных доплат нет
Где начинаем и завершаем?
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Завершение: У отеля или ближайшей точки сбора
Когда и сколько длится?
Когда: суббота (время выезда зависит от расположения отеля)
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • При выборе оплаты наличными за 72 часа до начала экскурсии свяжитесь с организатором по телефону +306989696191
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

суббота (время выезда зависит от расположения отеля)

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