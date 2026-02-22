Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ираклиона

Остров Крит манит путешественников не только своими пляжами, но и загадочными достопримечательностями, окруженными мифами. Во время этой экскурсии вы посетите Кносский дворец с его легендарным Лабиринтом Минотавра, пещеру, где родился Зевс, и монастырь Богородицы Кера с чудотворной иконой. В пути вас ждут живописные виды плато Лассити и возможность попробовать традиционные блюда критской кухни

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Легенда о Минотавре в Кносском дворце

Кносский Дворец — место, которое по сей день будоражит умы археологов всего мира и завораживает путешественников фантастической атмосферой. Вы пройдете по руинам Лабиринта Минотавра, осматривая древние постройки, спроектированные античными архитекторами на разных уровнях дворца. А я помогу отделить миф о Минотавре от реальной истории и расскажу, какие тайны хранит дворец царя Миноса, правителя первой цивилизации Европы.

Дорога к монастырю Богородицы Кера

Покинув предместья Ираклиона, мы отправимся на восток острова, к центру Диктейских гор — здесь, на высоте 800 метров над уровнем моря, вашему взгляду откроются виды красивейшего плато Лассити, одного из символов плодородия Крита. По пути мы посетим православный монастырь Богородицы Кера 14 века, хранящий чудотворную икону Богородицы: вы услышите подлинную историю иконы — похожую на миф, но подверженную фактами.

Таинственная Пещера Зевса

Вы побываете в месте, откуда берут начало главные мифы Древней Греции, — пещере, где, согласно легенде, родился бог-громовержец Зевс. Спускаясь к колыбели отца греческих богов, вы рассмотрите загадочные сталактиты, услышите легенды, связанные с пещерой, и узнаете о её исторической ценности. А перед тем, как отправиться в обратный путь, мы можем остановиться на обед и насладиться вкуснейшей греческой кухней: плоскогорье Лассити — одно из лучших мест, где можно попробовать традиционные блюда острова Крит.

Организационные детали

Экскурсия проводится на автомобиле Toyota avensis

С собой рекомендуем взять головной убор, удобную обувь и одежду для посещения монастыря

Дополнительные расходы