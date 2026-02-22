Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ираклиона

Кносский Дворец — место, которое по сей день будоражит умы археологов всего мира и завораживает путешественников фантастической атмосферой. Вы пройдете по руинам Лабиринта Минотавра, осматривая древние постройки, спроектированные античными архитекторами на разных уровнях дворца. А я помогу отделить миф о Минотавре от реальной истории и расскажу, какие тайны хранит дворец царя Миноса, правителя первой цивилизации Европы.
Дорога к монастырю Богородицы Кера
Покинув предместья Ираклиона, мы отправимся на восток острова, к центру Диктейских гор — здесь, на высоте 800 метров над уровнем моря, вашему взгляду откроются виды красивейшего плато Лассити, одного из символов плодородия Крита. По пути мы посетим православный монастырь Богородицы Кера 14 века, хранящий чудотворную икону Богородицы: вы услышите подлинную историю иконы — похожую на миф, но подверженную фактами.
Таинственная Пещера Зевса
Вы побываете в месте, откуда берут начало главные мифы Древней Греции, — пещере, где, согласно легенде, родился бог-громовержец Зевс. Спускаясь к колыбели отца греческих богов, вы рассмотрите загадочные сталактиты, услышите легенды, связанные с пещерой, и узнаете о её исторической ценности. А перед тем, как отправиться в обратный путь, мы можем остановиться на обед и насладиться вкуснейшей греческой кухней: плоскогорье Лассити — одно из лучших мест, где можно попробовать традиционные блюда острова Крит.
Организационные детали
Экскурсия проводится на автомобиле Toyota avensis
С собой рекомендуем взять головной убор, удобную обувь и одежду для посещения монастыря
Дополнительные расходы
Входные билеты в Кносский дворец — 15 евро/чел., входные билеты в Пещеру Зевса — 6 евро/чел. (для детей и студентов предусмотрены скидки), обед
Экскурсия по территории Кносского дворца — 90 евро за 2 часа. Эта сумма оплачивается, если мы посещаем дворец вместе; если вы идёте самостоятельно, то оплачиваете только входные билеты.
Если вы отдыхаете не в области Ираклион, а в районах Лассити или Ретимно, идёт небольшая доплата за бензин — 20 евро
Для групп от 4 до 7 человек доплата составит 250 евро, от 7 до 15 с гидом и водителем — 350 евро
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евстафий — ваш гид в Ираклионе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 485 туристов
Перед вами ваш покорный слуга и гид по всему острову Крит — Евстафий. Во мне сочетаются греческие и русские корни. Второе высшее образование, историко-философское, непосредственно связано с моей профессией. Я, читать дальшеуменьшить
как местный житель, рад приветствовать вас на греческой земле. И, как русский, рад увидеть соотечественников и показать вам весь остров Крит как он есть! Экскурсии провожу совместно с командой гидов-единомышленников, знатоков истории и культуры Крита.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
4
–
3
1
2
–
1
1
Наталья
Нам действительно выпал счастливый билет: во время поездки по Криту посчастливилось познакомиться с нашим гидом — Евстафием. Благодаря ему изучение острова превратилось в по-настоящему живое, увлекательное и насыщенное впечатлениями путешествие.
Евстафий читать дальшеуменьшить
умеет не просто показывать места, а раскрывать их смысл — через традиции, культуру и историю Крита, этого древнего острова, который занимает особое место в человеческой цивилизации. У него яркий, самобытный и уверенный взгляд на самые разные темы, и именно это делает общение с ним особенно интересным.
Встреча с таким человеком действительно обогащает: Евстафий помогает увидеть Крит глубже и словно приоткрывает те тайны острова, которые обычно остаются скрытыми от случайного туриста. При этом в восторге осталась даже наша 8-летняя дочь!!!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Альберт
29.09.2025 посетили данную экскурсию. Евстафий историк и философ по образованию приехал на личной машине к нам в Ираклион и возил нас в Пещеру Зевса и Дворец Кносса. Очень поучительно, нам все понравилось, рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Leonid
Экскурсия очень понравилась! Очень содержательно, понятно и структурировано! Евстафий - редкостно эрудированный прекрасный рассказчик, владеющий в совершенстве русским языком и досконально разбирающийся в теме. Ни один из вопросов не остался без ответа! У нас осталось великолепное впечатление и море новых знаний! Рекомендуем всем, всем, всем!
Вам был полезен этот отзыв?
Юлия
Встречу с Евстафием я считаю огромной удачей, без него мы не увидели бы Крит во всем великолепии его многослойной мифологии. Евстафий обладает энциклопедическими знаниями, его любовь к истории Крита заразительна, читать дальшеуменьшить
а за ним самим тянется шлейф увлекательных жизненных историй, которые хочется слушать и слушать. Обаятельнейший, интеллигентный и образованный человек, обаятельнейший остров. Спасибо Евстафию, спасибо Екатерине за организацию исполнения наших планов. Спасибо, Крит!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Максим
Штурм мозга, познавательный и интересный рассказ. Если хотите проникнуться историей, то без сомнения обращайтесь к Евстафию, ответит подробно на любой ваш вопрос не только касательно Крита, но и всей мировой истории. Рекомендуем, 5+ 👍
Вам был полезен этот отзыв?
С
Света
Замечательный гид обладающий огромными знаниями, отличная интеракция с клиентами, Планирование, экскурсии, все на высшем уровне. Если вы хотите действительно узнать Крит, лучшего гида не найти.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Ираклиона
Похожие экскурсии на «Археологическое путешествие по острову Крит»