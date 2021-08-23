Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ираклиона

Археологическое путешествие по острову Крит

Исследовать мифы и легенды Минойского дворца, Пещеры Зевса и монастыря Богородицы Кера

4.8
15 отзывов
Остров Крит притягивает путешественников не только ласковым морем, но и мистическими достопримечательностями, которые тысячи лет окружены мифами и тайнами.

Наша поездка посвящена легендам древней Греции, связанным с островом: вы побываете в мрачно известном Лабиринте Минотавра и пещере, где родился верховный греческий бог Зевс.

Кроме того, вы увидите знаменитую чудотворную икону в монастыре Богородицы Кера, познакомитесь с критской кухней, а в пути остановитесь в самых живописных местах плато Лассити, чтобы сделать прекрасные фотографии и запечатлеть в памяти природную красоту Крита.
Археологическое путешествие по острову Крит
Археологическое путешествие по острову Крит
Археологическое путешествие по острову Крит
Археологическое путешествие по острову Крит
Археологическое путешествие по острову Крит
Археологическое путешествие по острову Крит
Археологическое путешествие по острову Крит
Археологическое путешествие по острову Крит
Археологическое путешествие по острову Крит
Археологическое путешествие по острову Крит
Археологическое путешествие по острову Крит

Что вас ожидает

Легенда о Минотавре в Кносском дворце

Кносский Дворец — место, которое по сей день будоражит умы археологов всего мира и завораживает путешественников фантастической атмосферой. Вы пройдете по руинам Лабиринта Минотавра, осматривая древние постройки, спроектированные античными архитекторами на разных уровнях дворца. А я помогу отделить миф о Минотавре от реальной истории и расскажу, какие тайны хранит дворец царя Миноса, правителя первой цивилизации Европы.

Дорога к монастырю Богородицы Кера

Покинув предместья Ираклиона, мы отправимся на восток острова, к центру Диктейских гор — здесь, на высоте 800 метров над уровнем моря, вашему взгляду откроются виды красивейшего плато Лассити, одного из символов плодородия Крита. По пути мы посетим православный монастырь Богородицы Кера 14 века, хранящий чудотворную икону Богородицы: вы услышите подлинную историю иконы — похожую на миф, но подверженную фактами.

Таинственная Пещера Зевса

Вы побываете в месте, откуда берут начало главные мифы Древней Греции, — пещере, где, согласно легенде, родился бог-громовержец Зевс. Спускаясь к колыбели отца греческих богов, вы рассмотрите загадочные сталактиты, услышите легенды, связанные с пещерой, и узнаете о её исторической ценности. А перед тем, как отправиться в обратный путь, мы можем остановиться на обед и насладиться вкуснейшей греческой кухней: плоскогорье Лассити — одно из лучших мест, где можно попробовать традиционные блюда острова Крит.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на автомобиле Toyota avensis
  • С собой рекомендуем взять головной убор, удобную обувь и одежду для посещения монастыря

Дополнительные расходы

  • Входные билеты в Кносский дворец — 15 евро/чел., входные билеты в Пещеру Зевса — 6 евро/чел. (для детей и студентов предусмотрены скидки), обед
  • Экскурсия по территории Кносского дворца — 70 евро за 2 часа
  • Если вы отдыхаете не в области Ираклион, а в районах Лассити или Ретимно, идет небольшая доплата за бензин — 20 евро
  • Для групп от 4 до 7 человек доплата составит 90 евро за группу
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Евстафий
Евстафий
Перед вами ваш покорный слуга и гид по всему острову Крит — Евстафий. Во мне сочетаются греческие и русские корни. Второе высшее образование, историко-философское, непосредственно связано с моей профессией. Я, как местный житель, рад приветствовать вас на греческой земле. И, как русский, рад увидеть соотечественников и показать вам весь остров Крит как он есть! Экскурсии провожу совместно с командой гидов-единомышленников, знатоков истории и культуры Крита.
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15 реальных отзывов от туристов

В
23 авг 2021
Мы очень довольны экскурсией, которую провёл для нас господин Евстафий.
Все очень четко, оперативно, с большим знанием дела. Видно, что человек очень много знает, любит свой остров, умеет донести полезную информацию в простой и доступной форме.
Благодаря ему мы избежали очередей, купили отличные сувениры, очень вкусно поели в деревенской таверне. Ещё во время экскурсии он позвонил хозяевам таверны и мы заказали то, что хотели. Вплоть до того, что он уточнил из какой части курицы сварить суп для нашего ребёнка.
Спасибо большое, уважаемый Евстафий! Благодаря Вам мы почувствовали Крит и полюбили Ваш остров. Желаем Вам здоровья, успехов, хороших клиентов и удачи во всех делах!
М
22 июня 2021
Прекрасный собеседник!
Глубочайшие знания по истории острова. 2 высших образования.
Прекрасный, литературный и богатый русский язык.
Знает множество интересных фактов о буквально каждом населенном пункте.
И, наконец, советует места со вкусной едой)))
А
12 авг 2020
Это было невероятно! Спасибо Вам огромное. Получили массу удовольствия, все интересно и доступно!
С
8 дек 2019
Огромное спасибо гиду Евстафию за удивительное открытие для нас не только Минойского дворца, но и острова Крит. Мы провели незабываемый день. Помимо удивительных энциклопедических знаний и нестандартного подхода, Естафий проявил такт, внимание, это было потрясающее путешествие на неизвестный Крит!
Ольга
2 окт 2019
Программа поездки насыщенная, но при этом абсолютно комфортная - хороший автомобиль, нет длинных переездов и ожиданий в очередях. Но самый главный плюс - это, конечно, гид. Евстафий - отличный рассказчик, обладает практически экспертными знаниями в самых разных областях, сможет познакомить как с историей, так и с современной жизнью Крита. В общем, мы очень довольны и рекомендуем эту замечательную экскурсию!
В
10 сен 2019
Евставий очень положительный и внимательный человек, обладает знаниями во многих областях
Маршрут как я потом поняла стандартный, поэтому удобный)
Не оправдано дорого.
Евставий подает материал очень своеобразно, нужно прям напрягаться чтобы уловить ход мыслей, иногда они сбивались. Я не заинтересовалась, общее впечатление как было так и осталось.

Мы были втроем, я муж и 6-ти месячная дочка, что конечно тоже сыграло(НО через 5 дней была другая экскурсия в том же составе с другим гидом, и все прошло на ура-поэтому думаю дело не в ребенке). Есть с чем сравнивать-только на трипстере 15 экскурсий посетили.
Спасибо.
Евстафий
Ответ гида:
Валентина, благодарю вас за отзыв. Ваш маршрут Археологическое путешествие на Крите, конечно же, стандарный, тк эта тема может быть раскрыта исключительна на этих обьектах. Стоимость экскурсии определяется наличием археологического обьекта или отсутсвием его. Если бы вы выбрали экскурсию без археологических обьектов, то стоимость была бы намного ниже. По греческим законам совершенно другая оплата за дополнительного гида в Кносском дворце. Уверен, что мы смогли бы решить все ваши вопросы на экскурсии, если бы у вас были комментарии в течении экскурсии. Сожалею, что маршрут вам не подошел. Уверен, что другой маршрут, который вы выбрали, вам был ближе по тематике.
С уважением, Евстафий
О
15 авг 2019
Это было просто фантастично! Экскурсия с беременной супругой и 3-х летним ребенком пролетела "на ура". Гид-кладезь информации. Подробная информация о событиях эпох, традициях, обо всем.
Рекомендую перед тем как ехать на экскурсию запастись вопросами по интересующим темам (история Греции, религия, культура Греции).
Евстафий! Искренне желаю Вам долгих лет жизни. Спасибо Вам огромное за доставленное удовольствие!
л
21 июля 2019
Экскурсия отличная, интересно, динамично, познавательно. Особенно приятно, что комфортно, без очередей, гид всегда знал, как логистистически продумать маршрут, чтобы не было очередей, учитывал наши пожелания. Мы очень довольны, спасибо!
Г
15 июля 2019
Замечательная экскурсия! Вспоминаем и будем вспоминать этот день, как один из лучших дней на Крите. Евфстафий очень интересный и знающий человек, и с удовольствием делится своими знаниями. Мы увидели Крит, таким какой он есть, узнали много нового. День пролетел как час. Очень рекомендую эту экскурсию, хотя уверена с Евстафий все экскурсии замечательные.
Т
18 июня 2019
Отличная экскурсия. Были на ней с подростками 13-15 лет. Очень для них познавательно и для взрослых тоже. Очень рекомендую
А
11 июня 2019
Очень интересная и разнообразная экскурсия. Возможность соприкоснуться с древность и мифами, средневековьем и современным Критом. Кроме истории много позитивных впечатлений: вкусный обед, проход без очередей, возможность купить по дороге сувениры. Рекомендую.
В
15 апр 2019
Очень интересная и содержательная экскурсия. Блестящее владение материалом и русским языком! Если повезет еще раз оказаться на Крите, продолжу изучение острова вместе с Евстафием.
С уважением,
Владислав.
Т
19 авг 2018
прекрасный маршрут, эмоционально, захватывающе! Спасибо Ефстафию за необычные интересные факты, нетуристическиа места с домашней греческой кухней!
M
13 авг 2018
Экскурсия и Гид оставили приятные воспоминания. Программа хорошо организована, достаточно информационно насыщена и не перегружена датами и событиями истории. В то же время, Евстафий
понятно и доступно рассказывает об истории Крита и Греции. Многое из услышанного узнали в первые. Рекомендую друзьям и знакомым. Спасибо, Евстафий!
R
8 июля 2018
Экскурсия "Археологическое путешествие по острову Крит" с Евстафием была очень интересной и насыщенной информацией. Чувствуется высокий профессионализм и ответственность за информацию, которую он дает об археологических и исторических фактах. Мы провели прекрасный день в компании человека, искрометного ума и тактичных манер. С удовольствием рекомендуем Евстафия для людей глубоко, а не поверхностно интересующихся историей Крита.

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