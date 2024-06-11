1 чел.
По популярности
Групповая
10 часов
Кносский дворец, плато Лассити и пещера Зевса: путешествие из Ираклиона
Погрузитесь в мир древней мифологии и истории Крита с экскурсией на Кносский дворец, плато Лассити и в пещеру Зевса
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: вторник (время выезда зависит от расположения отеля)
11 июня в 07:30
18 июня в 07:30
€55 за человека
Групповая
6 часов
Остров Спиналонга и залив Мирабелло: историческое путешествие с обедом
Погрузитесь в удивительный мир истории и природы, посетив остров Спиналонга и залив Мирабелло в компании новых друзей
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: понедельник, среда и суббота (время зависит от расположения от отеля)
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€55 за человека
Групповая
6 часов
Кносский дворец, Археологический музей и Ираклион из области Ираклион
Лёгкая и содержательная экскурсия, знакомящая с минойской цивилизацией и историей Крита. Посетите Кносский дворец и Археологический музей Ираклиона
Начало: У отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: среда и суббота (время выезда зависит от расположения отеля)
12 июня в 07:30
15 июня в 07:30
€45 за человека
Мини-группа
12 часов
Православные святыни Крита: эксклюзивная экскурсия в мини-группе
Окунитесь в мир греческой православной культуры, посещая древние монастыри и храмы Крита в уютной атмосфере мини-группы
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: суббота (время выезда зависит от расположения отеля)
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
€95 за человека
Групповая
13 часов
Западный Крит: исторические и природные красоты из Ираклиона
Погрузитесь в мир критской культуры и природы: от величественного монастыря до живописного города Ханья и озера Курнас
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: пятница (время выезда зависит от расположения отеля)
14 июня в 07:00
21 июня в 07:00
€95 за человека
Групповая
5 часов
Критский вечер в деревне Карузанос: погружение в традиции и культуру
Проведите незабываемый вечер, наслаждаясь критскими танцами и традиционными угощениями в живописной деревне Карузанос
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: суббота (время выезда зависит от расположения отеля)
15 июня в 18:00
22 июня в 18:00
€50 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ираклиону в категории «История и культура»
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- Кносский дворец, Археологический музей и Ираклион из области Ираклион
- Православные святыни Крита в мини-группе из района Ираклион
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Сколько стоит экскурсия по Ираклиону в июне 2024
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