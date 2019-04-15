11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Архитектурное и гастрономическое достояние критской культуры

Anna
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Anna – ваш гид
Вы посетите самые «вкусные» точки города — колоритные рынки и базары, аутентичные магазины и кафе, в которых продегустируете традиционные сыры, оливковое масло, местную водку «раки», оливки и многое другое.

Познакомитесь с самобытной атмосферой портовой части Ираклиона, осмотрите старинные крепости и церкви, заглянете в секретные дворики столицы и узнаете о критском менталитете, культуре и традициях.

В завершении вас ждет ароматный греческий кофе с чудесным видом на город.
От 329 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле по договоренности
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У этой экскурсии11 отзывов
5
Атмосферная прогулка по Ираклиону
Атмосферная прогулка по Ираклиону

Что вас ожидает

Прогулка по одному из крупнейших портов Греции
Экскурсия начнется с посещения магазина натуральных критских продуктов, где вы познакомитесь с гастрономическим миром Крита и сможете приобрести и попробовать вкусные и полезные сувениры острова, а также узнать много интересного об их производстве. Гуляя вдоль торгового и пассажирского порта, вы рассмотрите старинные крепостные стены 6-метровой толщины и красивую венецианскую крепость, а также увидите любимые места горожан — многочисленные рестораны и таверны. Кроме того, вы узнаете о знаменитых уроженцах Крита, например, о Никосе Казандзакисе — знаменитом греческом писателе, по роману которого был снят известный фильм «Грек Зорба». Именно в этой киноленте был исполнен танец сиртаки, о котором мы также поговорим во время прогулки. По пути я буду рассказывать вам о критстких традициях, культуре и религии «изнутри» — вы узнаете, насколько сильны здесь семейные ценности, какие праздники отмечают с особым размахом, как горско-островной образ жизни отразился в менталитете критян и многие другие факты из современных реалий греческого острова.

Известные и секретные уголки Старого города
В историческом центре вы осмотрите самые значимые местные храмы, в одном из которых покоятся мощи основателя православной религии на Крите — ученика самого апостола Павла. Посетите необычные кожевенные мастерские критских ремесленников, прогуляетесь по традиционному туристическому базарчику, а также заглянете на рыбный рынок и в магазины деликатесов. В нашей программе будут самые «вкусные» точки города, в которых вы попробуете популярные критские продукты — различные виды сыров, оливковое масло и оливки. По пути вы встретите главные архитектурные достопримечательности Ираклиона, пройдетесь по аллеям густых парков и отдохнете на площади со знаменитыми венецианскими фонтанами. По желанию, можно будет посетить некоторые музеи Крита и насладиться чашечкой ароматного греческого кофе в уютном кафе с видом на столицу Крита.

Окрестности области Ираклион
Затем посетим интересный храм, который находится высоко в горах: отсюда открывается вид на весь Ираклион. Вы увидите колоритный православный монастырь «в облаках» — почти в прямом смысле! Сюда редко добираются обычные туристы, поэтому место поразит вас тишиной и уединением. А оливковые деревья, бергамот, ароматы горных трав, чистейший горный воздух и самобытный уклад критских селений помогут погрузиться в особую атмосферу. В монастыре вы сможете приобрести красивые иконы ручной работы и побывать в уникальном ткацком цеху, каких почти не сохранилось на Крите.

В завершении вас ждет обед в одной из самых знаменитых таверн Ираклиона с большими порциями, отличным выбором блюд критской кухни и лучшим видом на гавань. Ну, а напоследок вас ждет еще один приятный сюрприз!

Кому подходит экскурсия

  • Гурманам, любителям архитектуры и просто желающим познакомиться с жизнью Критской столицы.
  • Для компаний с детьми, можно изменить маршрут и добавить интересные детям места!
  • В моих рассказах вы не услышите сухих дат и утомительных перечислений исторических событий. Вместо этого я предпочитаю делать акцент на современной жизни критян, с юмором, красивыми легендами, интересными рассказами и любопытными фактами под аккомпанемент незабываемых видов на остров.

Организационные детали

  • На экскурсии вас сопровождают водитель и гид. Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне 2019 года выпуска, с кондиционированием воздуха. Детские кресла предоставляем бесплатно при необходимости.
  • Эта пешеходно-автомобильная индивидуальная прогулка начинается, как правило, ранним утром и заканчивается во второй половине дня.
  • Транспортные расходы входят в стоимость экскурсии. Мы встретим вас в отеле, если вы живете в следующих населенных пунктах: Hersonissos, Analipsi, Anissaras, Gouves, Kokkini Hani, Malia, Stalida, Heraklion, Karteros, Amoudara, Agia Pelagia, область Lassiti, Agios Nikolaos.
  • По договоренности — Ierapetra, Elounda, Sitia, Bali, Rethymno, Chania
  • Проведение экскурсий на транспорте категории Люкс за дополнительную плату по договоренности.
  • Не входит в стоимость: обед в таверне — 10-20 евро/чел; входные билеты в музеи, археологические и исторические памятники.
    Что взять с собой: удобную обувь, солнцезащитные очки, заряженный фотоаппарат со свободной памятью.
  • Я сама составляю маршруты прогулок по Криту и тщательно выбираю только самое интересное, исключительно те места, которые люблю сама.
  • В своих экскурсиях я больший акцент делаю на современной жизни Крита, однако историко-культурный компонент обязательно присутствует в моем рассказе.
Атмосферная прогулка по Ираклиону
Атмосферная прогулка по Ираклиону

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Anna
Anna
Меня зовут Аня и вот уже почти целое десятилетие я живу на сказочном острове Крит. Моя страсть — это в первую очередь неизведанные уголки, раскрывающие местный колорит. Со мной вас ждут экскурсии по горным деревням, виноградникам, оливковым рощам, безлюдным пляжам. Вы увидите ущелья, церквушки в скалах, водопады, традиционные мастерские и многое другое. Во время дружеских пешеходных прогулок я показываю Крит изнутри, даю попробовать на вкус, заглянуть в традиционный домик и побывать в роли его жителя! А семейные экскурсии полного дня мы проводим на комфортабельном автомобиле вместе с мужем: показываем его родные места и рассказываем о быте местных.
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 апреля 2019
Очень понравилась экскурсия и индивидуальный подход Анны. Я была в полном восторге от Ираклиона. Анна ответила на все мои вопросы и учла все мои пожелания по маршруту, а также посоветовала куда можно съездить и какие замечательные места есть еще на острове Крит. Спасибо Ане и успехов!!!
Владимир
1 марта 2019
Большое спасибо Анне за проведенное время. Хоть нашей экскурсии мешали обстоятельства (изменение маршрута лайнера, дождливая погода) встреча состоялась, встречали нас всей дружной семьей. Время провели прекрасно. Советую всем, останетесь довольны.
22 октября 2018
Анна доступно и понятно излагала исторические события, без сухого перечисления дат. Заинтересовала жизнь горожан Ираклиона, их привычки и традиции. Показала, магазины для местных с оптимальными ценами.
10 октября 2018
Анна, спасибо за прекрасную прогулку 5 октября 2018 :-) Очень интересно было неформально погулять,послушать истории, познакомиться с городом и с Вами :-))
13 сентября 2018
Мы заказали " Атмосферную прогулку по Ираклиону" ещё в России, сильно заранее, нам хотелось экскурсию на исходе нашего отпуска, в день отъезда. Договорились о дате, причём она была не в графике, но нам её одобрили. В назначенное утро встретились с Анной у ворот крепости, и прогулка началась. Мы увиделисокровища музея и узнали некоторые факты критской истории, историю зарождения, гонения и возвращения православия, побывали в красивейшем храме, и даже в мэрии), прогулялись по тенистым улочкам, у венецианского фонтана со львами отведали вкуснейший местный десерт, который точно никогда бы не заказали сами. На рынке пробовали продукты и напитки, произведённые именно на Крите, под рассказ Анны, о том, как и почему это делается именно так. Посетили кожевенную лавку, где смогли увидеть сам процесс производства. Ещё был семейный магазинчик с Едой: сыры несколько (с десяток) видов, оливки - чёрные и зеленые, крупные и мелкие, моченые и вяленые, изюм, каперсы, и много всего другого, что можно и нужно попробовать, находясь на Крите.
А потом мы кормили голубей на площади; такого задорного и заливистого смеха от своей дочери я ещё не слышала! По -моему, вся публика на площади улыбалась, глядя на нас)
Дальше мы разделились: я с подуставшей малышкой направилась в отель, а оставшуюся компанию ждала обзорная площадка и обед в видовом ресторане, откуда ребята вернулись ну очень довольными.
Анна помогла нам заказать большой автомобиль для отъезда в аэропорт за божеские деньги, за что хочется сказать отдельное спасибо!
Таким прекрасным завершающим акцентом нашего путешествия стал этот день на Крите благодаря Анне, очень рекомендую узнать Ираклион именно в такой подаче. Думаю, что мы обязательно вернёмся и ещё увидимся.
Анна, ещё раз спасибо, с приветом из России: Катя, Аришка, Аня, Люба и Антон.
31 августа 2018
Это была отличная экскурсия, мы узнали не только про историю Ираклиона и Крита, но и про обычаи, традиции, привычки островных греков. На любой вопрос, а у нас их было много (все-таки 8 человек) у Анны был ответ. Мы узнали, что делают греки по воскресеньям и куда они ездят в отпуск, что предпочитают в еде и какую музыку слушают, то есть те тонкости, которые по-особому раскрывают культуру критян. Мне лично понравилась речь Анны - грамотно, без ээээ-каний, ну-каний и других словесных паразитов. В общем, мы были в восторге от экскурсии и рады знакомству с Анной!
30 августа 2018
Отличная экскурсия!
23 августа 2018
Наша экскурсия была сильно модифицирована под наши интересы и состав группы (дети разновозрастные) , не могу оценить познавательную часть, поскольку для нас не это было важно; мы получили отличную компанию, красивые виды, интересную занимательную сказку для детей, душевный день на Крите, полюбили остров благодаря этому приключению, обязательно вернёмся и не сможем вновь не встретится с этой прекрасной командой. Особо отмечу личные качества Анюты, гибкость предлагаемой программы. Спасибо!
20 июня 2018
Экскурсия очень понравилась! Всё было очень душевно и интересно. Гид Анна рассказывала нам много интересных нюансов, отвечала на все наши вопросы, она настоящий профессионал своего дела, и сразу видно, что она без ума от того, чем занимается. Рекомендую данную экскурсию, а также другие экскурсии с Анной.
5 июня 2018
Экскурсия прошла отлично, очень непринужденно и легко. Получила массу положительных эмоций и узнала много полезной информации и удивительных фактов о Крите! Благодарю Анну за четкую организацию и проведение интересной экскурсии! Всем рекомендую!!!
Ещё 1 отзыв

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