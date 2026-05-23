11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

самобытной атмосферой портовой части Ираклиона, осмотрите старинные крепости и церкви, заглянете в секретные дворики столицы и узнаете о критском менталитете, культуре и традициях. В завершении вас ждет ароматный греческий кофе с чудесным видом на город.

Описание экскурсии

Прогулка по одному из древнейших городов Греции

Экскурсия начнется с посещения магазина натуральных критских продуктов, где вы познакомитесь с гастрономическим миром Крита и сможете приобрести и попробовать вкусные и полезные сувениры острова, а также узнать много интересного об их производстве. Вы рассмотрите старинные крепостные стены 6-метровой толщины и красивую венецианскую крепость, а также увидите любимые места горожан — многочисленные рестораны и таверны. Кроме того, вы узнаете о знаменитых уроженцах Крита, например, о Никосе Казандзакисе — знаменитом греческом писателе, по роману которого был снят известный фильм «Грек Зорба». Именно в этой киноленте был исполнен танец сиртаки, о котором мы также поговорим во время прогулки. По пути я буду рассказывать вам о критстких традициях, культуре и религии «изнутри» — вы узнаете, насколько сильны здесь семейные ценности, какие праздники отмечают с особым размахом, как горско-островной образ жизни отразился в менталитете критян и многие другие факты из современных реалий греческого острова.

Известные и секретные уголки Старого города

В историческом центре вы осмотрите самые значимые местные храмы, в одном из которых покоятся мощи основателя православной религии на Крите — ученика самого апостола Павла. Посетите необычные кожевенные мастерские критских ремесленников, прогуляетесь по традиционному туристическому базарчику, а также заглянете на небольшой рыбный рынок и в магазины деликатесов. В нашей программе будут самые «вкусные» точки города, в которых вы попробуете популярные критские продукты — различные виды сыров, оливковое масло и оливки. По пути вы встретите главные архитектурные достопримечательности Ираклиона, пройдетесь по аллеям парков и отдохнете на площади со знаменитыми венецианскими фонтанами. По желанию, можно будет посетить некоторые музеи Крита и насладиться чашечкой ароматного греческого кофе в уютном кафе с видом на столицу Крита.

Окрестности области Ираклион

Затем посетим интересный храм, который находится высоко в горах: отсюда открывается вид на весь Ираклион. Вы увидите колоритный православный монастырь «в облаках» — почти в прямом смысле! Сюда редко добираются обычные туристы, поэтому место поразит вас тишиной и уединением. А оливковые деревья, бергамот, ароматы горных трав, чистейший горный воздух и самобытный уклад критских селений помогут погрузиться в особую атмосферу. В монастыре вы сможете приобрести красивые иконы и побывать в уникальном ткацком цеху, каких почти не сохранилось на Крите.

В завершении вас ждет обед в одной из самых знаменитых таверн Ираклиона с большими порциями, отличным выбором блюд критской кухни и лучшим видом на гавань.

Кому подходит экскурсия

Гурманам, любителям архитектуры и просто желающим познакомиться с жизнью Критской столицы.

Для компаний с детьми, можно изменить маршрут и добавить интересные детям места!

В моих рассказах вы не услышите сухих дат и утомительных перечислений исторических событий. Вместо этого я предпочитаю делать акцент на современной жизни критян, с юмором, красивыми легендами, интересными рассказами и любопытными фактами под аккомпанемент незабываемых видов на остров.

Организационные детали