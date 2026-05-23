11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Атмосферная прогулка по Ираклиону

Архитектурное и гастрономическое достояние критской культуры
Вы посетите самые «вкусные» точки города — колоритные рынки и базары, аутентичные магазины и кафе, в которых продегустируете традиционные сыры, оливковое масло, местную водку «раки», оливки и многое другое.

Познакомитесь с
читать дальшеуменьшить

самобытной атмосферой портовой части Ираклиона, осмотрите старинные крепости и церкви, заглянете в секретные дворики столицы и узнаете о критском менталитете, культуре и традициях. В завершении вас ждет ароматный греческий кофе с чудесным видом на город.

5
22 отзыва
Атмосферная прогулка по Ираклиону
Атмосферная прогулка по Ираклиону
Атмосферная прогулка по Ираклиону

Описание экскурсии

Прогулка по одному из древнейших городов Греции

Экскурсия начнется с посещения магазина натуральных критских продуктов, где вы познакомитесь с гастрономическим миром Крита и сможете приобрести и попробовать вкусные и полезные сувениры острова, а также узнать много интересного об их производстве. Вы рассмотрите старинные крепостные стены 6-метровой толщины и красивую венецианскую крепость, а также увидите любимые места горожан — многочисленные рестораны и таверны. Кроме того, вы узнаете о знаменитых уроженцах Крита, например, о Никосе Казандзакисе — знаменитом греческом писателе, по роману которого был снят известный фильм «Грек Зорба». Именно в этой киноленте был исполнен танец сиртаки, о котором мы также поговорим во время прогулки. По пути я буду рассказывать вам о критстких традициях, культуре и религии «изнутри» — вы узнаете, насколько сильны здесь семейные ценности, какие праздники отмечают с особым размахом, как горско-островной образ жизни отразился в менталитете критян и многие другие факты из современных реалий греческого острова.

Известные и секретные уголки Старого города

В историческом центре вы осмотрите самые значимые местные храмы, в одном из которых покоятся мощи основателя православной религии на Крите — ученика самого апостола Павла. Посетите необычные кожевенные мастерские критских ремесленников, прогуляетесь по традиционному туристическому базарчику, а также заглянете на небольшой рыбный рынок и в магазины деликатесов. В нашей программе будут самые «вкусные» точки города, в которых вы попробуете популярные критские продукты — различные виды сыров, оливковое масло и оливки. По пути вы встретите главные архитектурные достопримечательности Ираклиона, пройдетесь по аллеям парков и отдохнете на площади со знаменитыми венецианскими фонтанами. По желанию, можно будет посетить некоторые музеи Крита и насладиться чашечкой ароматного греческого кофе в уютном кафе с видом на столицу Крита.

Окрестности области Ираклион

Затем посетим интересный храм, который находится высоко в горах: отсюда открывается вид на весь Ираклион. Вы увидите колоритный православный монастырь «в облаках» — почти в прямом смысле! Сюда редко добираются обычные туристы, поэтому место поразит вас тишиной и уединением. А оливковые деревья, бергамот, ароматы горных трав, чистейший горный воздух и самобытный уклад критских селений помогут погрузиться в особую атмосферу. В монастыре вы сможете приобрести красивые иконы и побывать в уникальном ткацком цеху, каких почти не сохранилось на Крите.

В завершении вас ждет обед в одной из самых знаменитых таверн Ираклиона с большими порциями, отличным выбором блюд критской кухни и лучшим видом на гавань.

Кому подходит экскурсия

  • Гурманам, любителям архитектуры и просто желающим познакомиться с жизнью Критской столицы.
  • Для компаний с детьми, можно изменить маршрут и добавить интересные детям места!
  • В моих рассказах вы не услышите сухих дат и утомительных перечислений исторических событий. Вместо этого я предпочитаю делать акцент на современной жизни критян, с юмором, красивыми легендами, интересными рассказами и любопытными фактами под аккомпанемент незабываемых видов на остров.

Организационные детали

  • На экскурсии вас сопровождают водитель и гид. Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне с кондиционером. Детские кресла предоставляем бесплатно при необходимости.
  • Эта пешеходно-автомобильная индивидуальная прогулка начинается, как правило, ранним утром и заканчивается во второй половине дня.
  • Транспортные расходы входят в стоимость экскурсии. Мы встретим вас в отеле, если вы живете в следующих населенных пунктах: Hersonissos, Analipsi, Anissaras, Gouves, Kokkini Hani, Malia, Stalida, Heraklion, Karteros, Amoudara, Agia Pelagia
  • По договорённости — Ierapetra, Elounda, Agios Nikolaos, Sitia, Bali, Rethymno, Chania
  • Проведение экскурсий на транспорте категории Люкс за дополнительную плату по договоренности.
  • Не входит в стоимость: обед в таверне — 10-20 евро/чел; входные билеты в музеи, археологические и исторические памятники.
    Что взять с собой: удобную обувь, солнцезащитные очки, заряженный фотоаппарат со свободной памятью.
  • Я сама составляю маршруты прогулок по Криту и тщательно выбираю только самое интересное, исключительно те места, которые люблю сама.
  • В своих экскурсиях я больший акцент делаю на современной жизни Крита, однако историко-культурный компонент обязательно присутствует в моем рассказе.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Ираклионе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 1043 туристов
Меня зовут Аня и вот уже почти целое десятилетие я живу на сказочном острове Крит. Моя страсть — это в первую очередь неизведанные уголки, раскрывающие местный колорит. Со мной вас
читать дальшеуменьшить

ждут экскурсии по горным деревням, виноградникам, оливковым рощам, безлюдным пляжам. Вы увидите ущелья, церквушки в скалах, водопады, традиционные мастерские и многое другое. Во время дружеских пешеходных прогулок я показываю Крит изнутри, даю попробовать на вкус, заглянуть в традиционный домик и побывать в роли его жителя! А семейные экскурсии полного дня мы проводим на комфортабельном автомобиле вместе с мужем: показываем его родные места и рассказываем о быте местных.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
4
3
2
1
Татьяна
Отличная прогулка! Спасибо Анне именно за переданную атмосферу острова)) бесподобный монастырь в горах….. прекрасно когда на экскурсии можно еще и попробовать страну на вкус…
Вам был полезен этот отзыв?
А
Потрясающая экскурсия. Я сама историк и нечасто хожу за экскурсоводом, открыв рот. Огромное спасибо за это невероятное удовольствие. Анна организовала все идеально. Гид Элени фантастическая. Подача, визуализация истории, логика, драматизм…
читать дальшеуменьшить

у меня нет слов. Единогласно решили, что приедем еще и будем умолять о «продолжении банкета» для ума и сердца. Благодаря таким людям и возвращаются на Крит не только к солнцу, вкусной еде и комфорту.
Еще раз огромная благодарность за качество и душевность!

Потрясающая экскурсия. Я сама историк и нечасто хожу за экскурсоводом, открыв рот. Огромное спасибо за это
Вам был полезен этот отзыв?
Valentin
Анна - профессионал своего дела! Экскурсия прошла увлекательно, интересно и полезно. Мы узнали много интересных фактов не только о городе Ираклион, но и о всём острове Крит. Также Анна без проблем отвечала и на личные вопросы, касающихся острова Крит. Спасибо большое! 😊
Анна - профессионал своего дела! Экскурсия прошла увлекательно, интересно и полезно. Мы узнали много интересных фактов
Анна - профессионал своего дела! Экскурсия прошла увлекательно, интересно и полезно. Мы узнали много интересных фактов
Вам был полезен этот отзыв?
А
Нас было двое и мы договорились с Анной о короткой экскурсии продолжительностью 4 часа за подходящую нам цену.
Очень понравилась нить маршрута - сразу чувствуется, что Анна не просто хочет рассказать
читать дальшеуменьшить

вам о датах и событиях, но и показать связь времен и обычную сегодняшнюю жизнь местного населения, которую можно попробовать самому: мы посетили кафе и попробовали местный десерт (если вам повезет, вы тоже его попробуете и будете удивлены вкусом из детства:), прогулялись по рынку и отведали местной экзотики, заглянули в переулки с мастерскими и посетили значимые реликвии для города, увидели и обсудили традиции жителей, и конечно, получили информацию о том, как все это дошло до наших дней и почему Ираклион считается колыбелью европейской цивилизации.
Аня очень приятная и легкая в общении! Нам очень понравилась экскурсия! Время пролетело незаметно. Отличная организация маршрута через 4 часа не повторяющихся улиц прогулки привела нас снова к месту нашей встречи:) очень удобно и продумано. Большое спасибо Анне!

Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
Мы заказали" Атмосферную прогулку по Ираклиону" ещё в России, сильно заранее, нам хотелось экскурсию на исходе нашего отпуска, в день отъезда. Договорились о дате, причём она была не в графике,
читать дальшеуменьшить

но нам её одобрили. В назначенное утро встретились с Анной у ворот крепости, и прогулка началась. Мы увиделисокровища музея и узнали некоторые факты критской истории, историю зарождения, гонения и возвращения православия, побывали в красивейшем храме, и даже в мэрии), прогулялись по тенистым улочкам, у венецианского фонтана со львами отведали вкуснейший местный десерт, который точно никогда бы не заказали сами. На рынке пробовали продукты и напитки, произведённые именно на Крите, под рассказ Анны, о том, как и почему это делается именно так. Посетили кожевенную лавку, где смогли увидеть сам процесс производства. Ещё был семейный магазинчик с Едой: сыры несколько (с десяток) видов, оливки - чёрные и зеленые, крупные и мелкие, моченые и вяленые, изюм, каперсы, и много всего другого, что можно и нужно попробовать, находясь на Крите.
А потом мы кормили голубей на площади; такого задорного и заливистого смеха от своей дочери я ещё не слышала! По -моему, вся публика на площади улыбалась, глядя на нас)
Дальше мы разделились: я с подуставшей малышкой направилась в отель, а оставшуюся компанию ждала обзорная площадка и обед в видовом ресторане, откуда ребята вернулись ну очень довольными.
Анна помогла нам заказать большой автомобиль для отъезда в аэропорт за божеские деньги, за что хочется сказать отдельное спасибо!
Таким прекрасным завершающим акцентом нашего путешествия стал этот день на Крите благодаря Анне, очень рекомендую узнать Ираклион именно в такой подаче. Думаю, что мы обязательно вернёмся и ещё увидимся.
Анна, ещё раз спасибо, с приветом из России: Катя, Аришка, Аня, Люба и Антон.

Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Были в Ираклионе один день и очень довольны, что заказали экскурсию у Анны. Содержание экскурсии действительно соответствует её названию - атмосферная прогулка. Она показала нам в столице Крита его нациальные
читать дальшеуменьшить

особенности - архитектуру, памятники истории, ремёсла, а также то, что выращивают и производят на Крите. Анна очень доброжелательный, искренний, эрудированный экскурсовод, который не только знает историю Крита, но и любит эту страну. В ходе её экскурсии мы посетили значимые памятники истории, храмы, ремесленные мастерские. Анна выбрала для экскурсии очень колоритные места, магазины и кафе, где мы продегустировали, то что производят либо готовят на Крите. Если вам интересны особенности критский столицы, а также то, как живет население, чем занимается, и все это в сопровождении познавательного рассказа и дегустаций, то вам определенно надо заказывать экскурсию у Анны! Ещё раз большое спасибо Анне за то, что помогла узнать колорит столицы Крита, спрятанный среди ничем не примечательных зданий и обычных улиц, а также за её помощь в организации время провождения после её экскурсии и комплимент!!! Ольга и Юлия

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Ираклиона

Похожие экскурсии на «Атмосферная прогулка по Ираклиону»

Тайны западного Крита: от загадочных пещер до венецианских улочек
На машине
9 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Тайны западного Крита: от загадочных пещер до венецианских улочек
Отправиться на поиски тайных тоннелей, познакомиться с ремесленниками и поплавать с черепахами
Начало: У ресепшна вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €480 за всё до 6 чел.
Сердце Крита и Кносский дворец
На машине
7 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Сердце Крита и Кносский дворец
Прогулка по Ираклиону и главный памятник минойской цивилизации с гидом-историком
Начало: По договорённости
14 авг в 10:00
15 авг в 10:00
от €525 за всё до 4 чел.
Кносс: билет во дворец и аудиоэкскурсия
Пешая
2 часа
5 отзывов
Билеты
Кносс: билет во дворец и аудиоэкскурсия
Побывать в самом сердце минойской культуры и узнать о первой цивилизации на территории Европы
Начало: У Кносского дворца
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€74 за билет
Крит для детей или сказка на острове
На машине
7 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Крит для детей или сказка на острове
Зрелищная пещера, музей-таверна критского быта и шедевры резьбы по дереву
14 авг в 10:00
15 авг в 10:00
от €565 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ираклионе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ираклионе
от €495 за группу