Отзыв на: Сердце Крита и Кносский дворец Е Елена 5 Заказывали индивидуальную программу. Все наши пожелания (и даже больше) были учтены. Замечательная экскурсия, Элени - потрясающий гид. Мы очень-очень довольны. Спасибо огромное.

Отзыв на: Археологическое путешествие по острову Крит Е Елена 5 На экскурсию ездили с детьми (17, 12, 5 лет). Понравилось всем, даже младшему. Евстафий очень интересно, грамотно и живо подаёт материал, с любовью и гордостью рассказывает об истории и жизни своего народа. Приятный и умный человек. Спасибо большое Евстафию за захватывающее путешествие в удивительную историю Крита!

Отзыв на: Идиллия деревенского Крита Н Наталья 5 Мы не первый раз на Крите, но только сейчас дети доросли до возраста, чтоб не только купаться, но и развиваться. Решили не кататься по острову (вслепую) самостоятельно, а найти проводника. Выбрали Игоря- и не пожалели. Мы заказали через трипстер симпатичный маршрут, но оказалось, что от нашего отеля он далековато. Гид составил на замену очень разнообразный и содержательный маршрут поближе. Были монастыри, пара тематических парков, смотровые площадки и уютные деревни. Все время мы слушали об истории, географии и современной жизни острова. Эрудиция Игоря впечатляет, как и его готовность подстроиться под клиента. В итоге вместо 5 часов мы ездили 7, за что огромное спасибо- очень не хотелось торопиться. Сочетание знаний и доброжелательности- лучшее для гида

Отзыв на: Душевный и духовный Крит Л Людмила 5 Елена очень грамотный экскурсовод, на все вопросы отвечала с большими знаниями. Единственный минус, что не предупредили что нужно взять тёплую одежду, так как на горе было очень холодно. А в целом экскурсия очень насыщенная и интересная, идея обеда в аутентичной греческой таверне это вообще шедевр! Огромная благодарность Елене!

Отзыв на: Археологическое путешествие по острову Крит М Мила 5 Отличная экскурсия! Практически лекция по истории и традициям Крита. Только наглядная и очень увлекательная. Самое главное, для меня, много информации осталось знаниями в голове. Мы рады, что наш единственный день на острове провели в компании такого чудесного гида. Возьмите в дорогу головной убор и темные очки.

Отзыв на: Восточный Крит: большое путешествие Н Натали 5 Была на экскурсии 21.09.2021. Очень понравилось. 👍 Отдыхала на Крите совсем недолго, очень хотелось оценить остров в целом и мне это удалось! Спасибо Юлии маршрут понравился. Мне было очень интересно, увидеть храмы, монастырь и прикоснуться к старинным фресками. Увидеть уникальные иконы. Обед в таверне и купание просто в десятку. И как вишенка на торте последний пункт экскурсии!

Отзыв на: Встреча с настоящим Критом О Ольга 5 Были втроём, считаю что это вип экскурсия. Очень внимательный рассказчик, отличный водитель, получили море удовольствия, винокурня, маслобойня, пресноводное озеро, сказочные виды, море информации и одни положительные эмоции. К сожалению не смогли продолжить знакомство, из за ограниченного бюджета. Большое спасибо. Ольга

Отзыв на: Восточный Крит: большое путешествие А Аня 5 Прекрасная экскурсия. Хорошая поездка, прекрасные виды. Отличный материал, который рассказывает Елена. Элунда прекрасна!

Отзыв на: Очарование Западного Крита А Аня 5 Хорршая однодневная поездка по западному Криту. Комфортный, продуманный маршрут, который не напрягает. Отличная поездка на один день.