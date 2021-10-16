Все экскурсии в Ираклионе
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Ираклионе – доступно 23 экскурсии на 2021 год, 150 ⭐ отзывов, цены от €64. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Ираклионе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Греции на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
2ч
€72
за 1 чел.
Билеты на паром на греческие острова
Отправиться в морское приключение по греческим островам
Офис открыт каждый день с 09:00 до 22:00
Индивидуальная экскурсия
8ч
€330
за 1-3 чел.
Археологическое путешествие по острову Крит
Исследовать мифы и легенды Минойского дворца, Пещеры Зевса и монастыря Богородицы Кера
9ч
€65
за 1 чел.
Очарование Западного Крита
Прогуляться по улочкам Ретимно, искупаться в озере в черепашками и посетить подземную пещеру
во вторник и четверг в 09:00
Индивидуальная экскурсия
8ч
€385
за 1-7 чел.
Все краски западного Крита
Природные богатства острова, церквушки в скалах, таверны, вино и душевные разговоры
9ч
€65
за 1 чел.
Восточный Крит: большое путешествие
Отправиться из Ираклиона на поиски сокровищ и заглянуть в уютные городки, деревушки и монастыри
во вторник и субботу в 09:00
Индивидуальная экскурсия
5ч
248€199
за 1-15 чел.
Идиллия деревенского Крита
Посетить горные деревушки, попробовать традиционную кухню и исследовать фантастическую пещеру
Индивидуальная экскурсия
8ч
€365
за 1-7 чел.
Душа Крита
Пещера Зевса, озеро Афродиты, катание на осликах, дегустации и живописные пейзажи
Индивидуальная экскурсия
8ч
€375
за 1-7 чел.
Встреча с настоящим Критом
Винно-гастрономическая поездка по самобытным и атмосферным уголкам острова
Индивидуальная экскурсия
7ч
€280
за 1-3 чел.
Остров Крит — мозаика культур
Монастырь Аркади, гончарная деревня Маргаритос и венецианский Ретимно
Индивидуальная экскурсия
7ч
€359
за 1-7 чел.
Крит для детей или сказка на острове
Зрелищная пещера, музей-таверна критского быта и шедевры резьбы по дереву
Индивидуальная экскурсия
7ч
€365
за 1-7 чел.
Сердце Крита и Кносский дворец
Прогулка по Ираклиону и главный памятник минойской цивилизации с гидом-историком
Индивидуальная экскурсия
10ч
€490
за 1-6 чел.
Три пляжа и семь морей Крита
Путешествие в мини-группе навстречу райским уголкам острова
9ч
€65
за 1 чел.
Душевный и духовный Крит
Посетить секретные горные монастыри, отдохнуть на пляже Матала и отобедать в колоритной таверне
в понедельник, четверг и субботу в 09:00
Индивидуальная экскурсия
7ч
€329
за 1-7 чел.
Атмосферная прогулка по Ираклиону
Архитектурное и гастрономическое достояние критской культуры
Индивидуальная экскурсия
6ч
€340
за 1-4 чел.
Православные святыни Крита
История острова через знакомство с традициями Элладской православной церкви
9ч
€65
за 1 чел.
Весь Крит за один день
Увидеть главные достопримечательности, скрытые места острова и искупаться в Ливийском море
во вторник в 08:00
8ч
€64
за 1 чел.
Крит для любопытных
Путешествие по неизведанной восточной части острова, к аутентичным деревушкам и секретному монастырю
в понедельник в 08:30
9ч
€65
за 1 чел.
Религиозная история Крита
Изучить традиции греческой православной церкви и посетить главные монастыри острова
в субботу в 08:00
Индивидуальная экскурсия
8ч
€345
за 1-7 чел.
Панорамы Крита
Природный обзорный и гастрономический автомобильный тур восточной части острова
Индивидуальная экскурсия
9ч
€299
за 1 чел.
Покорить самую высокую вершину Крита — Тимиос Ставрос!
Треккинг на 2456 метров, заоблачные пейзажи и воздух мечты
Индивидуальная экскурсия
6ч
275€234
за 1-15 чел.
Горное плато Нида: путешествие по следам Зевса
Увидеть самое мистическое место Крита, побывать в пещере Идеон Андрон и посетить горную деревушку
Индивидуальная экскурсия
2ч
€160
за 1-8 чел.
Кносский дворец: тайны лабиринта Минотавра
Пройти по древним залам и рассмотреть шедевры Минойской цивилизации с лицензированным гидом
7ч
€75
за 1 чел.
Путь к сердцу Крита
Увидеть пещеру Зевса и монастырь, попробовать себя в гончарном деле и зажечь на сельском празднике
в среду в 15:00
Последние отзывы «Экскурсии Ираклиона»
- Отзыв на: Сердце Крита и Кносский дворецЕЕлена16 октября 2021Заказывали индивидуальную программу. Все наши пожелания (и даже больше) были учтены. Замечательная экскурсия, Элени - потрясающий гид. Мы очень-очень довольны. Спасибо огромное.
- ЕЕлена13 октября 2021На экскурсию ездили с детьми (17, 12, 5 лет). Понравилось всем, даже младшему. Евстафий очень интересно, грамотно и живо подаёт материал, с любовью и гордостью рассказывает об истории и жизни своего народа. Приятный и умный человек. Спасибо большое Евстафию за захватывающее путешествие в удивительную историю Крита!
- Отзыв на: Идиллия деревенского КритаННаталья9 октября 2021Мы не первый раз на Крите, но только сейчас дети доросли до возраста, чтоб не только купаться, но и развиваться. Решили не кататься по острову (вслепую) самостоятельно, а найти проводника. Выбрали Игоря- и не пожалели. Мы заказали через трипстер симпатичный маршрут, но оказалось, что от нашего отеля он далековато. Гид составил на замену очень разнообразный и содержательный маршрут поближе. Были монастыри, пара тематических парков, смотровые площадки и уютные деревни. Все время мы слушали об истории, географии и современной жизни острова. Эрудиция Игоря впечатляет, как и его готовность подстроиться под клиента. В итоге вместо 5 часов мы ездили 7, за что огромное спасибо- очень не хотелось торопиться. Сочетание знаний и доброжелательности- лучшее для гида
- Отзыв на: Душевный и духовный КритЛЛюдмила3 октября 2021Елена очень грамотный экскурсовод, на все вопросы отвечала с большими знаниями. Единственный минус, что не предупредили что нужно взять тёплую одежду, так как на горе было очень холодно. А в целом экскурсия очень насыщенная и интересная, идея обеда в аутентичной греческой таверне это вообще шедевр! Огромная благодарность Елене!
- ММила2 октября 2021Отличная экскурсия! Практически лекция по истории и традициям Крита. Только наглядная и очень увлекательная. Самое главное, для меня, много информации осталось знаниями в голове. Мы рады, что наш единственный день на острове провели в компании такого чудесного гида. Возьмите в дорогу головной убор и темные очки.
- Отзыв на: Восточный Крит: большое путешествиеННатали30 сентября 2021Была на экскурсии 21.09.2021. Очень понравилось. 👍 Отдыхала на Крите совсем недолго, очень хотелось оценить остров в целом и мне это удалось! Спасибо Юлии маршрут понравился. Мне было очень интересно, увидеть храмы, монастырь и прикоснуться к старинным фресками. Увидеть уникальные иконы. Обед в таверне и купание просто в десятку. И как вишенка на торте последний пункт экскурсии!
- Отзыв на: Встреча с настоящим КритомООльга24 сентября 2021Были втроём, считаю что это вип экскурсия. Очень внимательный рассказчик, отличный водитель, получили море удовольствия, винокурня, маслобойня, пресноводное озеро, сказочные виды, море информации и одни положительные эмоции. К сожалению не смогли продолжить знакомство, из за ограниченного бюджета. Большое спасибо. Ольга
- Отзыв на: Восточный Крит: большое путешествиеААня23 сентября 2021Прекрасная экскурсия. Хорошая поездка, прекрасные виды. Отличный материал, который рассказывает Елена. Элунда прекрасна!
- Отзыв на: Очарование Западного КритаААня20 сентября 2021Хорршая однодневная поездка по западному Криту. Комфортный, продуманный маршрут, который не напрягает. Отличная поездка на один день.
- Отзыв на: Идиллия деревенского КритаААндрей19 сентября 2021Ездили семьей на экскурсию. Игорь учел все наши пожелания и составил отличный маршрут. Очень вежливый и грамотный экскурсовод. Знает очень много, поэтому не стесняйтесь уточнять, что именно вам интересно - от истории до современной жизни. Экскурсия нам понравилась. Отдельные пять звезд за ритуал подношения даров Зевсу и сувениры) Спасибо!