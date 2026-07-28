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сумели показать нам столько удивительных и красивых мест, что кажется, будто мы прожили на Крите целую неделю. Анна — невероятно теплый, душевный и эрудированный гид. Она с такой любовью рассказывала об истории Крита, его традициях, обычаях и жизни местных жителей, что слушать её было настоящим удовольствием. Мы узнали и увидели столько интересного, что время пролетело совершенно незаметно.

Я путешествовала с сыном и пожилой мамой, и им тоже было очень интересно — это, пожалуй, лучшая оценка экскурсии! Огромное спасибо мужу Анны за комфортную и безопасную поездку. С вами мы чувствовали себя как в гостях у хороших друзей.

Мы уезжаем с желанием обязательно вернуться на Крит и продолжить наше знакомство с этим удивительным островом — конечно же, вместе с Анной! От всей души рекомендуем!