Экскурсии Ираклиона

Все экскурсии в Ираклионе

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Ираклионе – доступно 23 экскурсии на 2021 год, 150 ⭐ отзывов, цены от €64. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Ираклионе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Греции на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Билеты на паром на греческие острова
72
за 1 чел.
Билеты на паром на греческие острова
Отправиться в морское приключение по греческим островам
Офис открыт каждый день с 09:00 до 22:00
Археологическое путешествие по острову Крит
Индивидуальная экскурсия
4.7
18
330
за 1-3 чел.
Археологическое путешествие по острову Крит
Исследовать мифы и легенды Минойского дворца, Пещеры Зевса и монастыря Богородицы Кера
Очарование Западного Крита
5
4
65
за 1 чел.
Очарование Западного Крита
Прогуляться по улочкам Ретимно, искупаться в озере в черепашками и посетить подземную пещеру
во вторник и четверг в 09:00
Все краски западного Крита
Индивидуальная экскурсия
5
25
385
за 1-7 чел.
Все краски западного Крита
Природные богатства острова, церквушки в скалах, таверны, вино и душевные разговоры
Восточный Крит: большое путешествие
5
6
65
за 1 чел.
Восточный Крит: большое путешествие
Отправиться из Ираклиона на поиски сокровищ и заглянуть в уютные городки, деревушки и монастыри
во вторник и субботу в 09:00
Идиллия деревенского Крита
Индивидуальная экскурсия
5
7
248
199
за 1-15 чел.
Идиллия деревенского Крита
Посетить горные деревушки, попробовать традиционную кухню и исследовать фантастическую пещеру
Душа Крита
Индивидуальная экскурсия
5
14
365
за 1-7 чел.
Душа Крита
Пещера Зевса, озеро Афродиты, катание на осликах, дегустации и живописные пейзажи
Встреча с настоящим Критом
Индивидуальная экскурсия
5
17
375
за 1-7 чел.
Встреча с настоящим Критом
Винно-гастрономическая поездка по самобытным и атмосферным уголкам острова
Остров Крит — мозаика культур
Индивидуальная экскурсия
4.8
11
280
за 1-3 чел.
Остров Крит — мозаика культур
Монастырь Аркади, гончарная деревня Маргаритос и венецианский Ретимно
Крит для детей или сказка на острове
Индивидуальная экскурсия
5
4
359
за 1-7 чел.
Крит для детей или сказка на острове
Зрелищная пещера, музей-таверна критского быта и шедевры резьбы по дереву
Сердце Крита и Кносский дворец
Индивидуальная экскурсия
5
4
365
за 1-7 чел.
Сердце Крита и Кносский дворец
Прогулка по Ираклиону и главный памятник минойской цивилизации с гидом-историком
Три пляжа и семь морей Крита
Индивидуальная экскурсия
4.8
6
10ч
490
за 1-6 чел.
Три пляжа и семь морей Крита
Путешествие в мини-группе навстречу райским уголкам острова
Душевный и духовный Крит
5
2
65
за 1 чел.
Душевный и духовный Крит
Посетить секретные горные монастыри, отдохнуть на пляже Матала и отобедать в колоритной таверне
в понедельник, четверг и субботу в 09:00
Атмосферная прогулка по Ираклиону
Индивидуальная экскурсия
5
14
329
за 1-7 чел.
Атмосферная прогулка по Ираклиону
Архитектурное и гастрономическое достояние критской культуры
Православные святыни Крита
Индивидуальная экскурсия
5
4
340
за 1-4 чел.
Православные святыни Крита
История острова через знакомство с традициями Элладской православной церкви
Весь Крит за один день
4.6
9
65
за 1 чел.
Весь Крит за один день
Увидеть главные достопримечательности, скрытые места острова и искупаться в Ливийском море
во вторник в 08:00
Крит для любопытных
5
1
64
за 1 чел.
Крит для любопытных
Путешествие по неизведанной восточной части острова, к аутентичным деревушкам и секретному монастырю
в понедельник в 08:30
Религиозная история Крита
5
1
65
за 1 чел.
Религиозная история Крита
Изучить традиции греческой православной церкви и посетить главные монастыри острова
в субботу в 08:00
Панорамы Крита
Индивидуальная экскурсия
5
2
345
за 1-7 чел.
Панорамы Крита
Природный обзорный и гастрономический автомобильный тур восточной части острова
Покорить самую высокую вершину Крита — Тимиос Ставрос!
Индивидуальная экскурсия
299
за 1 чел.
Покорить самую высокую вершину Крита — Тимиос Ставрос!
Треккинг на 2456 метров, заоблачные пейзажи и воздух мечты
Горное плато Нида: путешествие по следам Зевса
Индивидуальная экскурсия
275
234
за 1-15 чел.
Горное плато Нида: путешествие по следам Зевса
Увидеть самое мистическое место Крита, побывать в пещере Идеон Андрон и посетить горную деревушку
Кносский дворец: тайны лабиринта Минотавра
Индивидуальная экскурсия
160
за 1-8 чел.
Кносский дворец: тайны лабиринта Минотавра
Пройти по древним залам и рассмотреть шедевры Минойской цивилизации с лицензированным гидом
Путь к сердцу Крита
5
1
75
за 1 чел.
Путь к сердцу Крита
Увидеть пещеру Зевса и монастырь, попробовать себя в гончарном деле и зажечь на сельском празднике
в среду в 15:00

Последние отзывы «Экскурсии Ираклиона»

  • Отзыв на: Сердце Крита и Кносский дворец
    Е
    Елена
    16 октября 2021
    5
    Заказывали индивидуальную программу. Все наши пожелания (и даже больше) были учтены. Замечательная экскурсия, Элени - потрясающий гид. Мы очень-очень довольны. Спасибо огромное.
  • Отзыв на: Археологическое путешествие по острову Крит
    Е
    Елена
    13 октября 2021
    5
    На экскурсию ездили с детьми (17, 12, 5 лет). Понравилось всем, даже младшему. Евстафий очень интересно, грамотно и живо подаёт материал, с любовью и гордостью рассказывает об истории и жизни своего народа. Приятный и умный человек. Спасибо большое Евстафию за захватывающее путешествие в удивительную историю Крита!
  • Отзыв на: Идиллия деревенского Крита
    Н
    Наталья
    9 октября 2021
    5
    Мы не первый раз на Крите, но только сейчас дети доросли до возраста, чтоб не только купаться, но и развиваться. Решили не кататься по острову (вслепую) самостоятельно, а найти проводника. Выбрали Игоря- и не пожалели. Мы заказали через трипстер симпатичный маршрут, но оказалось, что от нашего отеля он далековато. Гид составил на замену очень разнообразный и содержательный маршрут поближе. Были монастыри, пара тематических парков, смотровые площадки и уютные деревни. Все время мы слушали об истории, географии и современной жизни острова. Эрудиция Игоря впечатляет, как и его готовность подстроиться под клиента. В итоге вместо 5 часов мы ездили 7, за что огромное спасибо- очень не хотелось торопиться. Сочетание знаний и доброжелательности- лучшее для гида
  • Отзыв на: Душевный и духовный Крит
    Л
    Людмила
    3 октября 2021
    5
    Елена очень грамотный экскурсовод, на все вопросы отвечала с большими знаниями. Единственный минус, что не предупредили что нужно взять тёплую одежду, так как на горе было очень холодно. А в целом экскурсия очень насыщенная и интересная, идея обеда в аутентичной греческой таверне это вообще шедевр! Огромная благодарность Елене!
  • Отзыв на: Археологическое путешествие по острову Крит
    М
    Мила
    2 октября 2021
    5
    Отличная экскурсия! Практически лекция по истории и традициям Крита. Только наглядная и очень увлекательная. Самое главное, для меня, много информации осталось знаниями в голове. Мы рады, что наш единственный день на острове провели в компании такого чудесного гида. Возьмите в дорогу головной убор и темные очки.
  • Отзыв на: Восточный Крит: большое путешествие
    Н
    Натали
    30 сентября 2021
    5
    Была на экскурсии 21.09.2021. Очень понравилось. 👍 Отдыхала на Крите совсем недолго, очень хотелось оценить остров в целом и мне это удалось! Спасибо Юлии маршрут понравился. Мне было очень интересно, увидеть храмы, монастырь и прикоснуться к старинным фресками. Увидеть уникальные иконы. Обед в таверне и купание просто в десятку. И как вишенка на торте последний пункт экскурсии!
  • Отзыв на: Встреча с настоящим Критом
    О
    Ольга
    24 сентября 2021
    5
    Были втроём, считаю что это вип экскурсия. Очень внимательный рассказчик, отличный водитель, получили море удовольствия, винокурня, маслобойня, пресноводное озеро, сказочные виды, море информации и одни положительные эмоции. К сожалению не смогли продолжить знакомство, из за ограниченного бюджета. Большое спасибо. Ольга
  • Отзыв на: Восточный Крит: большое путешествие
    А
    Аня
    23 сентября 2021
    5
    Прекрасная экскурсия. Хорошая поездка, прекрасные виды. Отличный материал, который рассказывает Елена. Элунда прекрасна!
  • Отзыв на: Очарование Западного Крита
    А
    Аня
    20 сентября 2021
    5
    Хорршая однодневная поездка по западному Криту. Комфортный, продуманный маршрут, который не напрягает. Отличная поездка на один день.
  • Отзыв на: Идиллия деревенского Крита
    А
    Андрей
    19 сентября 2021
    5
    Ездили семьей на экскурсию. Игорь учел все наши пожелания и составил отличный маршрут. Очень вежливый и грамотный экскурсовод. Знает очень много, поэтому не стесняйтесь уточнять, что именно вам интересно - от истории до современной жизни. Экскурсия нам понравилась. Отдельные пять звезд за ритуал подношения даров Зевсу и сувениры) Спасибо!
🇬🇷