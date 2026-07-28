Индивидуальная
Кносский дворец: тайны лабиринта Минотавра
Погрузитесь в мир древних мифов и архитектурных чудес вместе с эксклюзивной экскурсией по Кносскому дворцу
Начало: У касс Кносского дворца
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от €195 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Археологическое путешествие по острову Крит
Откройте для себя мифы и легенды Крита, посетив Кносский дворец, Пещеру Зевса и монастырь Богородицы Кера. Погрузитесь в атмосферу древней Греции
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Тайны западного Крита: от загадочных пещер до венецианских улочек
Отправиться на поиски тайных тоннелей, познакомиться с ремесленниками и поплавать с черепахами
Начало: У ресепшна вашего отеля
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €480 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Атмосферная прогулка по Ираклиону
Архитектурное и гастрономическое достояние критской культуры
Начало: В вашем отеле по договоренности
14 авг в 10:00
15 авг в 10:00
от €495 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Душа Крита
Пещера Зевса, колоритная деревушка, парк мифов, дегустации и живописные пейзажи
Начало: По договорённости
14 авг в 10:00
15 авг в 10:00
от €565 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Православные святыни Крита
История острова через знакомство с традициями Элладской православной церкви
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Сердце Крита и Кносский дворец
Прогулка по Ираклиону и главный памятник минойской цивилизации с гидом-историком
Начало: По договорённости
14 авг в 10:00
15 авг в 10:00
от €525 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Крит для детей или сказка на острове
Зрелищная пещера, музей-таверна критского быта и шедевры резьбы по дереву
14 авг в 10:00
15 авг в 10:00
от €565 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Фотопутешествие по топ-местам восточного Крита (на вашем авто)
Аутентичные деревушки, морские виды, город Святого Николая, рыбные таверны и много ярких кадров
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от €400 за всё до 4 чел.
Билеты
Кносс: билет во дворец и аудиоэкскурсия
Побывать в самом сердце минойской культуры и узнать о первой цивилизации на территории Европы
Начало: У Кносского дворца
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€74 за билет
Индивидуальная
до 7 чел.
Встреча с настоящим Критом
Винно-гастрономическая поездка по самобытным и атмосферным уголкам острова
14 авг в 10:00
15 авг в 10:00
от €580 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Три пляжа и семь морей Крита
Комфортное путешествие навстречу райским уголкам острова
Начало: У вашего отеля
14 авг в 10:00
15 авг в 10:00
от €770 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Все краски западного Крита
Природные богатства острова, церквушки в скалах, таверны, вино и душевные разговоры
Начало: По договорённости
14 авг в 10:00
15 авг в 10:00
от €650 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Крит для любопытных
Погрузитесь в атмосферу настоящего Крита: от исторических монастырей до живописных деревушек и береговой линии
Начало: На ресепшне вашего отеля
Расписание: в понедельник в 08:30
10 авг в 08:30
17 авг в 08:30
€90 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Панорамы Крита
Природный обзорный и гастрономический автомобильный тур восточной части острова
14 авг в 10:00
15 авг в 10:00
от €565 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Восточный Крит: большое путешествие
За 9 часов вы увидите как известные достопримечательности, так и скрытые сокровища Восточного Крита. Насладитесь культурой и природой острова
Начало: Ираклион и его пригороды
Расписание: ежедневно в 09:00
1 ноя в 09:00
2 ноя в 09:00
€90 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Очарование Западного Крита
Вместе с группой до 8 человек откройте красоты Западного Крита: от древних пещер до венецианских улиц Ретимно
Начало: В Ираклионе и его пригородах
Расписание: ежедневно в 09:00
2 окт в 09:00
1 ноя в 09:00
€90 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Душевный Крит
Погрузитесь в уникальную атмосферу Крита, посетив его скрытые монастыри, аутентичные деревни и изумительный пляж Матала
Начало: В Ираклионе и его пригородах
Расписание: ежедневно в 09:00
1 ноя в 09:00
2 ноя в 09:00
€90 за человека
Групповая
Кносский дворец, Археологический музей и Ираклион из области Ираклион
Начало: У отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: среда и суббота (время выезда зависит от расположения отеля)
€45 за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Хайкинг по живописному ущелью Рихтис
Прогуляться в мини-группе по горной долине и насладиться природой Греции
Начало: У ресепшена вашего отеля
Расписание: в воскресенье в 07:30
3 янв в 07:30
10 янв в 07:30
€110 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Восточная сказка
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€80 за человека
Групповая
Кносский дворец, плато Лассити и пещера Зевса из района Ираклион
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: вторник (время выезда зависит от расположения отеля)
12 авг в 06:30
19 авг в 06:30
€55 за человека
Групповая
Место слияния трех морей: поездка в лагуну Балос и город Ханья
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: понедельник, четверг (время зависит от расположения отеля)
10 авг в 06:00
13 авг в 06:00
€85 за человека
Групповая
Экскурсия на остров Спиналонга и залив Мирабелло из области Ираклион
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: понедельник, среда и суббота (время зависит от расположения от отеля)
€58 за человека
Билеты
Билеты на паром на греческие острова Афины - Крит
Начало: Порты отправления: Пирей, Ханья, Ираклион
Расписание: Офис открыт каждый день с 09:00 до 22:00
3 мая в 09:00
10 мая в 09:00
€52.50 за билет
Ираклион изобилует достопримечательностями, главным образом это древние сокровища региона, венецианская гавань, старые площади и церкви, также он знаменит археологическим музеем и крупнейшим аквариумом, прекрасными пляжами и ресторанами, тавернами и кафе в традиционном стиле
Ираклион интереснейшее направление для путешествия и развлечений, чтобы получить максимум от путешествия рекомендуем воспользоваться экскурсиями, во время которых вы ближе познакомитесь с городом, его историей и достопримечательностями. Найти подходящие можно в нашем каталоге 😉
Последние отзывы на экскурсии
Действительно сказка! Захватывающие дух пейзажи, таинственные пещеры, крошечные монастыри на одного монаха и, конечно, милейшие и доброжелательные люди - вот
+1
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Л
С точки зрения организации все хорошо. Юлия написала по ватсапу, обозначила место встречи, даже прислала фотографию гида.
Экскурсию проводила гид Светлана.
Экскурсия
Экскурсию проводила гид Светлана.
Экскурсия
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Е
Все было отлично! Большое спасибо Светлане за интересную экскурсию!
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Ю
Остров Крит покорил наши сердца, и во многом благодаря Анне и её замечательному мужу Сергею! ❤️ За один день они
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Л
Экскурсия с Катериной по Восточному Криту нам очень понравилась. Помимо интересного рассказа, видно что она по настоящему любит Крит. Ее рекомендации по фильмам и книгам о Крите - ценное дополнение к экскурсии. Спасибо!
Леа и Леонид
Леа и Леонид
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Э
Это было здорово, ни капли не пожалела, что решилась.
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Мы были в мае 2026 на Крите впервые, и нам очень повезло. Важно сделать уточнение. Мы с мужем не первый
+1
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С
Потрясающе! Очень много полезной информации, всё объясняли так понятно и подробно, что всё легко усваивалось.
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В
Это было довольно интересно, и нам очень понравилось во дворце. Мы приехали около пяти часов, было немного людей.
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Н
Экскурсия очень познавательная и интересная. Однозначно нужно брать с профессиональным гидом по Кносскому дворцу: Элени - блестящий знаток истории и
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Всего 286 отзывов в Ираклионе
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Ответы на вопросы от путешественников по Ираклиону
Самые популярные экскурсии в Ираклионе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 25:
Сколько стоит экскурсия по Ираклиону в августе 2026
Сейчас в Ираклионе можно забронировать 25 экскурсий и билетов от 45 до 770. Туристы уже оставили гидам 286 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Познайте истинный Ираклион, выбрав одну из наших экскурсий. Путешествие по этому историческому городу оставит в вашей памяти яркие воспоминания. От древнегреческих храмов до византийских церквей — Ираклион ждет вас. Бронируйте экскурсию уже сегодня и погрузитесь в атмосферу этого уникального места