Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ираклиона

Что вас ожидает
Живописная пещера
Сначала мы отвезем вас в пещеру с красочной подсветкой, которую по праву можно считать крупнейшей и самой красивой на острове. Массивные колонны образуют комнаты в пещере, а среди бесчисленных сталактитов и сталагмитов разных форм и цветов легко представить себя героем фантастического фильма.
Таверна как этнографический музей
Затем вы прогуляетесь по маленьким спокойным улочкам и посетите одну из таверн, у входа в которую колоритный дядечка с бородой крутит на огне ягненка. Обстановка таверны очень интересна: стена и потолок щедро декорированы типичными образцами крестьянского быта, а среди предметов интерьера — сплошной антиквариат. Здесь собрана немалая коллекция посуды, инструментов, старых монет, фотографий. В таверне можно не только вкусно поесть, но и прикоснуться к настоящей истории и быту Крита. А из панорамных окон за бокалом домашнего вина вы сможете насладиться прекрасным видом на критские горы.
Аутентичные ремесла
В музее деревянных статуй вы познакомитесь с творчеством талантливого критского резчика по дереву. Любимому занятию автор посвятил почти всю жизнь, а над каждой скульптурой мастер работает ежедневно в течение года! Аромат кедра, необыкновенные сюжеты, размеры, словно живые детали и узоры никого не оставляют равнодушным. Деревня славится также своими ткацкими традициями — в центре вы встретите целую выставку-продажу всевозможных скатертей, ковров и других шедевров этого искусства.
Кому подходит экскурсия
- семьям с детьми от 3, 5-4 лет, небольшим компаниям и парам
- любителям природы и искателям приключений, почитателям культуры, древности и искусства
- желающим познакомиться с жизнью и кухней аутентичного Крита
Организационные детали
- Эта автомобильная прогулка начинается, как правило, ранним утром и заканчивается во второй половине дня.
- На экскурсии вас сопровождают водитель и гид. Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне 2019 года выпуска, с кондиционированием воздуха. Детские кресла предоставляем бесплатно при необходимости.
- Транспортные расходы входят в стоимость экскурсии. Мы встретим вас в отеле, если вы живете в следующих населенных пунктах: Hersonissos, Analipsi, Anissaras, Gouves, Kokkini Hani, Malia, Stalida, Heraklion, Karteros, Amoudara, область Lassiti, Agios Nikolaos, Ierapetra, Elounda, Sitia, Agia Pelagia, Bali, Rethymno. Область Chania — по договоренности.
- Транспорт на 8 и более человек, а также проведение экскурсий на транспорте категории люкс — за дополнительную плату по договоренности.
- Не входит в стоимость: обед в таверне — 10-20 евро/чел; входные билеты в музеи, археологические и исторические памятники.
- Что взять с собой: удобную обувь, солнцезащитные очки, заряженный фотоаппарат со свободной памятью, легкие кофты или куртки для посещения пещеры.
- Я сама составляю маршруты прогулок по Криту и тщательно выбираю только самое интересное, исключительно те места, которые люблю сама.
- В своих экскурсиях я больший акцент делаю на современной жизни Крита, однако историко-культурный компонент обязательно присутствует в моем рассказе.