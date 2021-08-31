Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ираклиона

Крит для детей или сказка на острове

Зрелищная пещера, музей-таверна критского быта и шедевры резьбы по дереву

5
4 отзыва
Сегодня вам предстоит открыть удивительно колоритное поселение, где все ходят в традиционной одежде черного цвета и «с кинжалом за поясом», ездят на черных джипах с затемненными стеклами и носят черные усы в духе Мюнхгаузена.

Ходит молва, будто здесь самые суровые нравы на острове.

В этом секретном местечке фантастический горный воздух, непередаваемый уют критской деревни и кажется, что стрелки остановились на двух часах воскресенья…
Крит для детей или сказка на острове
Крит для детей или сказка на острове
Крит для детей или сказка на острове
Крит для детей или сказка на острове
Крит для детей или сказка на острове

Что вас ожидает

Живописная пещера

Сначала мы отвезем вас в пещеру с красочной подсветкой, которую по праву можно считать крупнейшей и самой красивой на острове. Массивные колонны образуют комнаты в пещере, а среди бесчисленных сталактитов и сталагмитов разных форм и цветов легко представить себя героем фантастического фильма.

Таверна как этнографический музей

Затем вы прогуляетесь по маленьким спокойным улочкам и посетите одну из таверн, у входа в которую колоритный дядечка с бородой крутит на огне ягненка. Обстановка таверны очень интересна: стена и потолок щедро декорированы типичными образцами крестьянского быта, а среди предметов интерьера — сплошной антиквариат. Здесь собрана немалая коллекция посуды, инструментов, старых монет, фотографий. В таверне можно не только вкусно поесть, но и прикоснуться к настоящей истории и быту Крита. А из панорамных окон за бокалом домашнего вина вы сможете насладиться прекрасным видом на критские горы.

Аутентичные ремесла

В музее деревянных статуй вы познакомитесь с творчеством талантливого критского резчика по дереву. Любимому занятию автор посвятил почти всю жизнь, а над каждой скульптурой мастер работает ежедневно в течение года! Аромат кедра, необыкновенные сюжеты, размеры, словно живые детали и узоры никого не оставляют равнодушным. Деревня славится также своими ткацкими традициями — в центре вы встретите целую выставку-продажу всевозможных скатертей, ковров и других шедевров этого искусства.

Кому подходит экскурсия

  • семьям с детьми от 3, 5-4 лет, небольшим компаниям и парам
  • любителям природы и искателям приключений, почитателям культуры, древности и искусства
  • желающим познакомиться с жизнью и кухней аутентичного Крита

Организационные детали

  • Эта автомобильная прогулка начинается, как правило, ранним утром и заканчивается во второй половине дня.
  • На экскурсии вас сопровождают водитель и гид. Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне 2019 года выпуска, с кондиционированием воздуха. Детские кресла предоставляем бесплатно при необходимости.
  • Транспортные расходы входят в стоимость экскурсии. Мы встретим вас в отеле, если вы живете в следующих населенных пунктах: Hersonissos, Analipsi, Anissaras, Gouves, Kokkini Hani, Malia, Stalida, Heraklion, Karteros, Amoudara, область Lassiti, Agios Nikolaos, Ierapetra, Elounda, Sitia, Agia Pelagia, Bali, Rethymno. Область Chania — по договоренности.
  • Транспорт на 8 и более человек, а также проведение экскурсий на транспорте категории люкс — за дополнительную плату по договоренности.
  • Не входит в стоимость: обед в таверне — 10-20 евро/чел; входные билеты в музеи, археологические и исторические памятники.
  • Что взять с собой: удобную обувь, солнцезащитные очки, заряженный фотоаппарат со свободной памятью, легкие кофты или куртки для посещения пещеры.
  • Я сама составляю маршруты прогулок по Криту и тщательно выбираю только самое интересное, исключительно те места, которые люблю сама.
  • В своих экскурсиях я больший акцент делаю на современной жизни Крита, однако историко-культурный компонент обязательно присутствует в моем рассказе.
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Anna
Anna
Меня зовут Аня и вот уже почти целое десятилетие я живу на сказочном острове Крит. Моя страсть — это в первую очередь неизведанные уголки, раскрывающие местный колорит. Со мной вас ждут экскурсии по горным деревням, виноградникам, оливковым рощам, безлюдным пляжам. Вы увидите ущелья, церквушки в скалах, водопады, традиционные мастерские и многое другое. Во время дружеских пешеходных прогулок я показываю Крит изнутри, даю попробовать на вкус, заглянуть в традиционный домик и побывать в роли его жителя! А семейные экскурсии полного дня мы проводим на комфортабельном автомобиле вместе с мужем: показываем его родные места и рассказываем о быте местных.
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4 настоящих отзыва от туристов

Л
31 авг 2021
Экскурсию для нас организовала Анна, провели водитель Серхио и гид Наталья. Все прошло вовремя, машина удобная, водитель отличный. Наталья - прекрасный гид. Экскурсию мы заказали специально для наших внучек 7 и 10 лет. Младшую, обычно, трудно заинтересовать: ей быстро становиться скучно, в машине все время спит. Но в этот раз она даже не сомкнула глаз! А ведь вместо согласованных 4-х часов мы проездили больше 6-ти! Было очень интересно и детям и нам, уже видавшим виды, взрослым! И прекрасная природа горного Крита, и и чудесные деревушки с водопадами, и очень вкусный критский обед. Кстати, Анна специально под наши капризы перестроила для нас стандартную программу, что было нам очень приятно! Большое спасибо, дорогие критяне.
Людмила, 57 лет, Москва
В
23 авг 2021
Анна, хотим сказать огромнейшее спасибо от всей нашей семьи! Это была такая экскурсия о которой можно сказать-мы УВИДЕЛИ Сказочный Крит и Полюбили его! Наши дети 9 и 14 лет впервые были на такой продолжительной экскурсии, но им так понравилось, что они спросили, когда поедем еще)) У Вас великолепная команда. Серхио-водитель, очень тактичный, он обеспечил комфорт и безопасность нашего приятного путешествия! Наталья-экскурсовод, это человек-находка, её рассказы как сказка, которую хочется слушать и слушать. Благодаря им мы увидели невероятные морские красоты, тихую гладь и пенящие волны. Прогулялись по улицам Ретимно. Покатались на катамаране и увидели черепах на озере Курнас. Побывали на фабрике оливкового масла. Ощутили на себе мощь ветров в невероятной красоты ущельях. Отведали блюда критской кухни под легкий шум водопадов. Благодаря вам Крит для нас открылся яркими красками природы и невероятным местным колоритом. Спасибо ВАМ огромное!
Tatjana
31 авг 2019
Огромное спасибо Анне и ее мужу. Не смотря на то, что я бывала на Крите не один раз, экскурсия очень впечатлила. Крит открылся с новой стороны, оказалось, что его можно познавать снова, и снова… Осталось ощущение, что встретились со старыми, хорошими друзьями, которых не видели много лет. Ездили с малышами, которым 1, 5 года и 4, 5 года. Очень боялись, что для них будет тяжелая поездка, но благодаря нашим сопровождающим, которые уделили максимум внимания детям и нам, все удалось на "Отлично" Полюбовались панорамами Крита, побывали в интересном музее, попробовали вкусные греческие блюда. Обязательно воспользуемся услугами Анны еще.
a
25 авг 2019
Самые лучшие рекомендации! Гид Анна - знаете очень много и очень интересно рассказывает о Крите и Греции.
Мы были в самой большой пещере на Крите и она волшебная - раскрученная Пещера Зевса сильно беднее и рядом не лежала.
В музее деревянных скульптур посмотрели прекрасные произведения; и поездили посмотрели красивые места.
Все это время мы общались с Анной, задавят кучу вопросы и получали очень много новой интересной информации.
Спасибо Большое. ❤️

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