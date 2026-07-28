Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ираклиона

Сегодня вам предстоит открыть удивительно колоритное поселение, где все ходят в традиционной одежде черного цвета и «с кинжалом за поясом», ездят на черных джипах с затемненными стеклами и носят черные

усы в духе Мюнхгаузена. Ходит молва, будто здесь самые суровые нравы на острове. В этом секретном местечке фантастический горный воздух, непередаваемый уют критской деревни и кажется, что стрелки остановились на двух часах воскресенья…

Описание экскурсии

Живописная пещера

Сначала мы отвезем вас в пещеру с красочной подсветкой, которую по праву можно считать крупнейшей и самой красивой на острове. Массивные колонны образуют комнаты в пещере, а среди бесчисленных сталактитов и сталагмитов разных форм и цветов легко представить себя героем фантастического фильма.

Таверна как этнографический музей

Затем вы прогуляетесь по маленьким спокойным улочкам и посетите одну из таверн, у входа в которую колоритный дядечка с бородой крутит на огне ягненка. Обстановка таверны очень интересна: стена и потолок щедро декорированы типичными образцами крестьянского быта, а среди предметов интерьера — сплошной антиквариат. Здесь собрана немалая коллекция посуды, инструментов, старых монет, фотографий. В таверне можно не только вкусно поесть, но и прикоснуться к настоящей истории и быту Крита. А из панорамных окон за бокалом домашнего вина вы сможете насладиться прекрасным видом на критские горы.

Аутентичные ремесла

В музее деревянных статуй вы познакомитесь с творчеством талантливого критского резчика по дереву. Любимому занятию автор посвятил почти всю жизнь, а над каждой скульптурой мастер работает ежедневно в течение года! Аромат кедра, необыкновенные сюжеты, размеры, словно живые детали и узоры никого не оставляют равнодушным. Деревня славится также своими ткацкими традициями — в центре вы встретите целую выставку-продажу всевозможных скатертей, ковров и других шедевров этого искусства.

Кому подходит экскурсия

семьям с детьми от 3,5-4 лет, небольшим компаниям и парам

любителям природы и искателям приключений, почитателям культуры, древности и искусства

желающим познакомиться с жизнью и кухней аутентичного Крита

Организационные детали