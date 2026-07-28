Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ираклиона

Зрелищная пещера, музей-таверна критского быта и шедевры резьбы по дереву
Сегодня вам предстоит открыть удивительно колоритное поселение, где все ходят в традиционной одежде черного цвета и «с кинжалом за поясом», ездят на черных джипах с затемненными стеклами и носят черные читать дальшеуменьшить
усы в духе Мюнхгаузена. Ходит молва, будто здесь самые суровые нравы на острове.
В этом секретном местечке фантастический горный воздух, непередаваемый уют критской деревни и кажется, что стрелки остановились на двух часах воскресенья…
Сначала мы отвезем вас в пещеру с красочной подсветкой, которую по праву можно считать крупнейшей и самой красивой на острове. Массивные колонны образуют комнаты в пещере, а среди бесчисленных сталактитов и сталагмитов разных форм и цветов легко представить себя героем фантастического фильма.
Таверна как этнографический музей
Затем вы прогуляетесь по маленьким спокойным улочкам и посетите одну из таверн, у входа в которую колоритный дядечка с бородой крутит на огне ягненка. Обстановка таверны очень интересна: стена и потолок щедро декорированы типичными образцами крестьянского быта, а среди предметов интерьера — сплошной антиквариат. Здесь собрана немалая коллекция посуды, инструментов, старых монет, фотографий. В таверне можно не только вкусно поесть, но и прикоснуться к настоящей истории и быту Крита. А из панорамных окон за бокалом домашнего вина вы сможете насладиться прекрасным видом на критские горы.
Аутентичные ремесла
В музее деревянных статуй вы познакомитесь с творчеством талантливого критского резчика по дереву. Любимому занятию автор посвятил почти всю жизнь, а над каждой скульптурой мастер работает ежедневно в течение года! Аромат кедра, необыкновенные сюжеты, размеры, словно живые детали и узоры никого не оставляют равнодушным. Деревня славится также своими ткацкими традициями — в центре вы встретите целую выставку-продажу всевозможных скатертей, ковров и других шедевров этого искусства.
Кому подходит экскурсия
семьям с детьми от 3,5-4 лет, небольшим компаниям и парам
любителям природы и искателям приключений, почитателям культуры, древности и искусства
желающим познакомиться с жизнью и кухней аутентичного Крита
Организационные детали
Эта автомобильная прогулка начинается, как правило, ранним утром и заканчивается во второй половине дня.
На экскурсии вас сопровождают водитель и гид. Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне 2019 года выпуска, с кондиционированием воздуха. Детские кресла предоставляем бесплатно при необходимости.
Транспортные расходы входят в стоимость экскурсии. Мы встретим вас в отеле, если вы живете в следующих населенных пунктах: Hersonissos, Analipsi, Anissaras, Gouves, Kokkini Hani, Malia, Stalida, Heraklion, Karteros, Amoudara, Agia Pelagia, Bali, Rethymno. Курорты Elounda, Agios Nikolaos, Ierapetra, Sitia, область Chania — по договоренности.
Транспорт на 8 и более человек, а также проведение экскурсий на транспорте категории люкс — за дополнительную плату по договоренности.
Не входит в стоимость: обед в таверне — 10-20 евро/чел; входные билеты в музеи, археологические и исторические памятники.
Что взять с собой: удобную обувь, солнцезащитные очки, заряженный фотоаппарат со свободной памятью, легкие кофты или куртки для посещения пещеры.
Я сама составляю маршруты прогулок по Криту и тщательно выбираю только самое интересное, исключительно те места, которые люблю сама.
В своих экскурсиях я больший акцент делаю на современной жизни Крита, однако историко-культурный компонент обязательно присутствует в моем рассказе.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Ираклионе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 1043 туристов
Меня зовут Аня и вот уже почти целое десятилетие я живу на сказочном острове Крит. Моя страсть — это в первую очередь неизведанные уголки, раскрывающие местный колорит. Со мной вас читать дальшеуменьшить
ждут экскурсии по горным деревням, виноградникам, оливковым рощам, безлюдным пляжам. Вы увидите ущелья, церквушки в скалах, водопады, традиционные мастерские и многое другое. Во время дружеских пешеходных прогулок я показываю Крит изнутри, даю попробовать на вкус, заглянуть в традиционный домик и побывать в роли его жителя! А семейные экскурсии полного дня мы проводим на комфортабельном автомобиле вместе с мужем: показываем его родные места и рассказываем о быте местных.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Лариса
Действительно сказка! Захватывающие дух пейзажи, таинственные пещеры, крошечные монастыри на одного монаха и, конечно, милейшие и доброжелательные люди - вот малая часть того, что показал нам Крит. И показал он читать дальшеуменьшить
это с помощью замечательного гида Анны и виртуозного водителя Стерио (прошу прощения, если не правильно написала:)) Мы трогали уникальные деревянные скульптуры, я чуть не застряла на входе в "сырный домик", нас провожали из пещеры слуги графа Дракулы! И мы даже чуть не попали на настоящую критскую свадьбу! Незабываемые впечатления! Рекомендую всем! Спасибо огромное, Анна и Стерио!!!
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Людмила
Экскурсию для нас организовала Анна, провели водитель Серхио и гид Наталья. Все прошло вовремя, машина удобная, водитель отличный. Наталья - прекрасный гид. Экскурсию мы заказали специально для наших внучек 7 читать дальшеуменьшить
и 10 лет. Младшую, обычно, трудно заинтересовать: ей быстро становиться скучно, в машине все время спит. Но в этот раз она даже не сомкнула глаз! А ведь вместо согласованных 4-х часов мы проездили больше 6-ти! Было очень интересно и детям и нам, уже видавшим виды, взрослым! И прекрасная природа горного Крита, и и чудесные деревушки с водопадами, и очень вкусный критский обед. Кстати, Анна специально под наши капризы перестроила для нас стандартную программу, что было нам очень приятно! Большое спасибо, дорогие критяне! Людмила, 57 лет, Москва
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В
Влад
Анна, хотим сказать огромнейшее спасибо от всей нашей семьи! Это была такая экскурсия о которой можно сказать-мы УВИДЕЛИ Сказочный Крит и Полюбили его! Наши дети 9 и 14 лет впервые читать дальшеуменьшить
были на такой продолжительной экскурсии, но им так понравилось, что они спросили, когда поедем еще)) У Вас великолепная команда. Серхио-водитель, очень тактичный, он обеспечил комфорт и безопасность нашего приятного путешествия! Наталья-экскурсовод, это человек-находка, её рассказы как сказка, которую хочется слушать и слушать. Благодаря им мы увидели невероятные морские красоты, тихую гладь и пенящие волны. Прогулялись по улицам Ретимно. Покатались на катамаране и увидели черепах на озере Курнас. Побывали на фабрике оливкового масла. Ощутили на себе мощь ветров в невероятной красоты ущельях. Отведали блюда критской кухни под легкий шум водопадов. Благодаря вам Крит для нас открылся яркими красками природы и невероятным местным колоритом. Спасибо ВАМ огромное!!!
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Tatjana
Огромное спасибо Анне и ее мужу. Не смотря на то, что я бывала на Крите не один раз, экскурсия очень впечатлила. Крит открылся с новой стороны, оказалось, что его можно читать дальшеуменьшить
познавать снова, и снова… Осталось ощущение, что встретились со старыми, хорошими друзьями, которых не видели много лет. Ездили с малышами, которым 1,5 года и 4,5 года. Очень боялись, что для них будет тяжелая поездка, но благодаря нашим сопровождающим, которые уделили максимум внимания детям и нам, все удалось на "Отлично" Полюбовались панорамами Крита, побывали в интересном музее, попробовали вкусные греческие блюда. Обязательно воспользуемся услугами Анны еще.
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a
andrey
Самые лучшие рекомендации!! Гид Анна - знаете очень много и очень интересно рассказывает о Крите и Греции!! Мы были в самой большой пещере на Крите и она волшебная - раскрученная Пещера читать дальшеуменьшить
Зевса сильно беднее и рядом не лежала. В музее деревянных скульптур посмотрели прекрасные произведения; и поездили посмотрели красивые места. Все это время мы общались с Анной, задавят кучу вопросы и получали очень много новой интересной информации. Спасибо Большое!! ❤️
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Виктория
Ездили на экскурсию семьёй с детьми 17 и 8 лет. В течении всей поездки успели посетить несколько аутентичных, колоритных мест, о которых самостоятельно вряд ли можно узнать. Гид и водитель были очень радушны и доброжелательны, Узнали очень много нового и интересного! Очень рекомендуем!
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