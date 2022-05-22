среда, пятница, воскресенье (время зависит от отеля)

Остров Хриси из района Ираклиона

Наша экскурсия на необитаемый остров Хриси - это прекрасная возможность отдохнуть от «цивилизации», погулять по

Наша экскурсия на необитаемый остров Хриси — это прекрасная возможность отдохнуть от «цивилизации», погулять по практически пустынным барханам и прикоснуться к причудливых форм ливанским кедрам возрастом в несколько сотен лет.

Таких мест, пожалуй, нет больше нигде в Европе.

А чтобы смотреть на пейзажи было ещё приятнее, этот небольшой южный остров приготовил для вас шикарные золотые и белоснежные пляжи и мелководье с водой всех оттенков синего!
Остров Хриси из района Ираклиона
Остров Хриси из района Ираклиона
Остров Хриси из района Ираклиона
Наша экскурсия на необитаемый остров Хриси — это прекрасная возможность отдохнуть от «цивилизации», погулять по практически пустынным барханам и прикоснуться к причудливых форм ливанским кедрам возрастом в несколько сотен лет. Таких мест, пожалуй, нет больше нигде в Европе. А чтобы смотреть на пейзажи было ещё приятнее, этот небольшой южный остров приготовил для вас шикарные золотые и белоснежные пляжи и мелководье с водой всех оттенков синего!
Комфортабельный автобус заберёт вас от отеля и привезёт в порт города Иерапетра, где вы поднимитесь на борт корабля. Морская часть путешествия до острова продлится около часа, а на самом Хриси мы проведём около пяти часов. Ключевым местом будет главный пляж острова — «Голден Бич» или пляж Белегрина.
Если же вы возьмете с собой удобную обувь и прогуляетесь по острову, то увидите пляжи и с красным, и с зелёным, и с чёрным вулканическим песком. Часть побережья и вовсе усыпана ракушками разных форм и размеров. Кроме того, вы сможете прогуляться и по песчаным барханам, на которых растут перекрученные ветрами кедры. Большинству из этих деревьев по 200-300 лет! Хочется совместить морскую прогулку с пляжным отдыхом в не самом обычном месте? Эта поездка для вас!

Внимание!

Экскурсия проводится для следующих курортов: Агия Пелагия, Амудара, Аналипси, Аниссарас, Гувес, Гурнес, Ираклион (город), Картерос, Коккини Хани, Малия, Сисси, Сталида и Херсониссос. Для поездок из Агии Пелагии цена увеличивается на 10 евро, которые оплачиваются на месте.
Языки: русский (среда, пятница и воскресенье), английский, немецкий и французский. Это в большей степени пляжная поездка, так что иногда в одном автобусе могут находиться туристы (и их гиды) из разных языковых групп.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от отеля или ближайшей точки сбора до порта города Иерапетра и обратно
  • Сопровождение гида
  • Покупка гидом билетов на корабль с групповой скидкой
Что не входит
  • Билет на корабль — 17 евро (дети до 12-ти лет — 8,5 евро, дети до 3-х — лет бесплатно)
  • Экологический сбор сбор — 1 евро (дети до 4 лет — бесплатно)
  • Обед на корабле — 7 евро при бронировании заранее или 12 евро на месте (по желанию). В меню могут быть курица с картофелем, сувлаки, фаршированные перцы — на выбор, а также салат и вода
Где начинаем и завершаем?
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Завершение: У отеля или ближайшей точки сбора
Когда и сколько длится?
Когда: среда, пятница, воскресенье (время зависит от отеля)
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • При выборе оплаты наличными за 72 часа до начала экскурсии свяжитесь с организатором по телефону +306989696191
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

среда, пятница, воскресенье (время зависит от отеля)

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