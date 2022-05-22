среда, пятница, воскресенье (время зависит от отеля)

Наша экскурсия на необитаемый остров Хриси — это прекрасная возможность отдохнуть от «цивилизации», погулять по практически пустынным барханам и прикоснуться к причудливых форм ливанским кедрам возрастом в несколько сотен лет. Таких мест, пожалуй, нет больше нигде в Европе. А чтобы смотреть на пейзажи было ещё приятнее, этот небольшой южный остров приготовил для вас шикарные золотые и белоснежные пляжи и мелководье с водой всех оттенков синего!

Комфортабельный автобус заберёт вас от отеля и привезёт в порт города Иерапетра, где вы поднимитесь на борт корабля. Морская часть путешествия до острова продлится около часа, а на самом Хриси мы проведём около пяти часов. Ключевым местом будет главный пляж острова — «Голден Бич» или пляж Белегрина.

Если же вы возьмете с собой удобную обувь и прогуляетесь по острову, то увидите пляжи и с красным, и с зелёным, и с чёрным вулканическим песком. Часть побережья и вовсе усыпана ракушками разных форм и размеров. Кроме того, вы сможете прогуляться и по песчаным барханам, на которых растут перекрученные ветрами кедры. Большинству из этих деревьев по 200-300 лет! Хочется совместить морскую прогулку с пляжным отдыхом в не самом обычном месте? Эта поездка для вас!

Внимание!

Экскурсия проводится для следующих курортов: Агия Пелагия, Амудара, Аналипси, Аниссарас, Гувес, Гурнес, Ираклион (город), Картерос, Коккини Хани, Малия, Сисси, Сталида и Херсониссос. Для поездок из Агии Пелагии цена увеличивается на 10 евро, которые оплачиваются на месте.

Языки: русский (среда, пятница и воскресенье), английский, немецкий и французский. Это в большей степени пляжная поездка, так что иногда в одном автобусе могут находиться туристы (и их гиды) из разных языковых групп.